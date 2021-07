Giuseppe Candela per Dagospia

BERLUSCONI-PASCALE, DOPO LE VOCI L'OK PER L'ACCORDO

E Silvio paga! L'amore ha un costo, mica da poco, per Berlusconi. La relazione interrotta da tempo con Francesca Pascale ha previsto una liquidazione, il settimanale Oggi aveva accennato a 20 milioni di euro. Stando alle nostre fonti l'accordo sarebbe stato chiuso proprio su questa cifra clamorosa "one shot" con l'aggiunta di un vitalizio annuale di un milione di euro per il "mantenimento" dell'ex compagna. Non solo, la Pascale, ora impegnata con la cantante Paola Turci, ha ottenuto in uso gratuito Villa Maria in Brianza con l'intera servitù a sua completa disposizione.

BALLANDO CON LE STELLE, IL DIFENSORE "LATIN LOVER" FABIO GALANTE TRA I CONCORRENTI?

Ricordate Fabio Galante? Difensore di Inter e Torino per anni al centro del gossip per i suoi trascorsi da bomber fuori dal campo: da Laura Freddi a Giorgia Palmas, da Lory Del Santo a Giorgia Surina per citare alcune fidanzate famose. Il fascinoso calciatore, ora impegnato con Francesca Falomo, salvo colpi di scena dovrebbe scendere in pista a Ballando con le stelle. Milly Carlucci avrebbe arruolato l'ex difensore nerazzurro tra i concorrenti della nuova edizione.

CLAUDIO AMENDOLA VERSO STAR IN THE STAR CON MARCELLA BELLA E ANDREA PUCCI

È il nuovo titolo dell'autunno di Canale 5, uno show prodotto da Banijay in onda al giovedì sera con la conduzione di Ilary Blasi. Star in the star sembra richiamare nelle intenzioni a un mix tra Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato, se i concorrenti saranno segreti fino alla messa in onda si lavora sulla giuria. Tvblog aveva anticipato i nomi di Marcella Bella ed Andrea Pucci, stando alle nostre fonti sarebbero in corsa trattative, a buon punto, per avere Claudio Amendola come terzo giudice.

VERONICA GENTILI CONTROCORRENTE

VERONICA GENTILI VA "CONTROCORRENTE" COME FORMIGLI

Prima di scegliere il titolo definitivo di un programma si controlla se quel titolo è stato già usato da altri. Questa la regola non scritta che, evidentemente, ammette eccezioni. Ha debuttato lunedì scorso in prime time "Controcorrente" il nuovo talk show di Rete 4 condotto da Veronica Gentili. Questo titolo non vi ricorda nulla? È il titolo della trasmissione che Corrado Formigli ha condotto su SkyTg24, non proprio una meteora in palinsesto considerando la messa in onda dal 2003 al 2008.

D'URSO-RONCALLI, IL SODALIZIO CONTINUA

Mediaset ha commissariato e ridimensionato Barbara D'Urso, notizie che Dagospia ha svelato in anteprima nei mesi scorsi. Da qualche tempo nei corridoi di Cologno Monzese c'era anche chi accennava all'uscita di scena del fedelissimo Ivan Roncalli, suo braccio destro e capoautore dei titoli dursiani, secondo alcuni responsabile della deriva ultratrash. Roncalli, salvo colpi di scena, resterà al fianco di Barbara D'Urso nel nuovo Pomeriggio 5 che, com'è noto, avrà una durata ridotta.

NOMINE RAI, SLITTA TUTTO A OTTOBRE? TAGLI IN ARRIVO

"Budget in perdita inaccettabile per un’azienda che ha il canone", ha detto l'ad Rai Carlo Fuortes. Tradotto: nuovi tagli e già sul budget del 2021. Con programmi a rischio e collaborazioni destinate a saltare. Tira dritto il nuovo amministratore delegato che già nei giorni scorsi avrebbe incontrato i dirigenti di maggiore peso in attesa delle nuove nomine. Tutti scalpitano e si propongono ma la partita delle nomine, che pure si sta definendo in queste settimane, dovrebbe chiudersi il prossimo ottobre. Precisamente dopo le amministrative, per evitare una guerra di veti incrociati e nuovi polveroni.

il matrimonio di alessandra sardoni e oscar pizzo

SARDONI A NOZZE, ECCO CHI È IL MISTERIOSO MARITO

Tra una maratona e una conduzione Alessandra Sardoni ha detto il fatidico sì. Per lo gioia del suo direttore Enrico Mentana che sui social ha pubblicato la foto del matrimonio. Ma chi è il fortunato? Il marito misterioso ha un nome e cognome: Oscar Pizzo. Si tratta di uno stimato musicista palermitano, già direttore del Teatro Massimo di Palermo e dalla sua una lunga carriera nazionale e internazionale.

RAI1 PENSA A UNA SERATA DEDICATA AI REALI INGLESI. E LA AUTIERI...

Dalle parti di Rai1 gira voce che si starebbe lavorando a un prime time dedicato ai reali inglesi, in onda quest'estate. Un prodotto che secondo alcuni rumors potrebbe avere come voce narrante Serena Autieri, la conduttrice è reduce dalle stroncature per Dedicato e dalla prova deludente alla conduzione del prime time speciale dedicato alla vittoria degli azzurri a Euro 2020.

1) Sono partite da tempo le registrazioni di un noto programma, la data di partenza è stata annunciata ma il Covid starebbe creando parecchi problemi sul fronte cast. Se la situazione non dovesse migliorare si rischierebbe uno slittamento...

2) Avvisate il conduttore "radical chic" che il suo programma potrebbe presto avere più di un problema. I tagli saranno imminenti e i contratti dei collaboratori non a caso non stati ancora firmati. Di chi stiamo parlando?

3) La notissima e influente società di produzione ha iniziato una vera e propria guerra contro un'altra società di produzione di minor peso. Guerra sui titoli, mail a siti e giornali, account anonimi scatenati. Cosa c'è dietro?

4) Doveva partecipare a un programma di Canale 5 ma in extremis avrebbe declinato l'invito. Il motivo? Ha da poco scoperto il tradimento di sua moglie con un focoso straniero e teme che la notizia possa venir fuori. Non solo, starebbe cercando di riconquistarla...

