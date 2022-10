Giuseppe Candela per Dagospia

Qualche giorno fa Chiara Ferragni è sbarcata a Sanremo. Le immagini sono apparse sui social e tutti in coro si sono chiesti: cosa ci fa in Riviera? L'imprenditrice digitale ha deciso di visitare la città e soprattutto di mettere piede per la prima volta al Teatro Ariston. Per ambientarsi, "per vedere l'effetto che fa" ma anche per girare dei contenuti. Infatti l'influencer aveva al suo seguito la troupe di "The Ferragnez 2", la serie di Amazon che racconta la vita della sua famiglia.

Restando in tema. "Natalia Estrada alla conduzione di Sanremo 2023", la notizia è circolata nei giorni scorsi. Un ritorno clamoroso in video per la showgirl che ha abbandonato la tv per darsi all'ippica (nel vero senso della parola)? In realtà l'indiscrezione non trova conferme, Estrada non sarà tra le donne del Festival di Amadeus.

CASO FIORELLO-TG1-MAGGIONI, QUELLO CHE NON È STATO DETTO

Sulla figuraccia del Tg1 e della direttrice Maggioni sul caso Fiorello molto è stato detto e scritto. Ma non tutto. Fonti beninformate fanno per esempio notare che il discusso Tg1 Mattina, quello che affonda gli ascolti della ammiraglia, non è solo sotto testata tg ma fa anche parte della struttura DayTime. Proprio qui ci sarebbero contratti a esterni (anche prime utilizzazioni?) e non solo. Primo su tutti quello del ciellino Roberto Fontolan che porta a casa circa 200 mila euro. Contratto voluto a tutti i costi proprio da Monica Maggioni. E lei, con il suo cdr, ha scelto di difendere spazio e contratti. Su questa punto l'Usigrai non ha nulla da dire?

VESPA-RAI, SI LAVORA A UN CONTRATTO BIENNALE

Se qualcuno spera di prendere il posto di Bruno Vespa (e sì, qualcuno ci spera sul serio) fa prima a puntare i suoi sguardi altrove. Bru-neo non solo resterà al suo posto ma con i nuovi assetti politici è considerato ancora più forte. A Viale Mazzini si lavora al rinnovo del suo contratto, un biennale. D'altronde ha solo 78 anni e la pensione è lontana...

RIPARTONO LE VOCI, BERLUSCONI VENDE IL GIORNALE AD ANGELUCCI?

Le voci circolano da qualche tempo ma ora sono tornate di moda. La vendita de Il Giornale (famiglia Berlusconi) al gruppo Angelucci, già editori di Libero e Tempo, pronti a creare un polo editoriale di centrodestra. Elezioni passate, governo fatto. Sarà arrivato il momento giusto? Paolo Vasile in uscita da Mediaset in Spagna, Mondadori ha messo in vendita Grazia e Icon. E non sarebbe finita qui...

PRATIFUL NEWS

1) Come mai Signorini ha gestito in maniera così disastrosa il caso Prati al GfVip, assecondando la debolissima versione della fu primadonna del Bagalino? Tutta colpa di una pioggia di condizioni contrattuali, avvocato presente in studio. In precedenza c'era stata una richiesta danni da parte della showgirl dicono di milioni di euro. Sì, milioni di euro. Prima dell'ingresso nella casa il ritiro delle querele e le puntate di Live-Non è la D'Urso scomparse da MediasetPlay.

2) A proposito di Pamela Prati, molto si chiedono: ha accettato di partecipare al reality per un compenso importante? A Cologno Monzese c'è chi parla di circa 30 mila euro a settimana, non è difficile immaginare che la showgirl per mancanza di show possa aver ottenuto per la sua operazione pulizia (se ciao core...) questa cifra.

3) Restando in tema cachet. Stando alle nostre fonti avrebbe partecipato gratis a Verissimo l'ex agente Eliana Michelazzo. In studio aveva accennato anche ai suoi debiti...

4) Dopo Pratiful 2 in arrivo Pratiful 3? Nulla di certo ma una società di produzione (legata a un sito) sta provando a realizzare un documentario da piazzare a Netflix. Il progetto partito a razzo starebbe ora affrontando parecchi problemi...

NOMINE RAI, DUE SCENARI POST-SANGIULIANO

Sangiuliano ha salutato il Tg2 per sbarcare al ministero della Cultura. Ha aperto anche una nuova partita in Rai. A Viale Mazzini si ragiona su due ipotesi, la prima con la sola nomina del nuovo direttore del Tg2. In questo caso sarebbe in corsa un testa a testa tra Nicola Rao e Paolo Petrecca, entrambi in quota Fdi, con quest'ultimo in leggero vantaggio perché libererebbe a sua volta la poltrona di RaiNews magari per Giuseppe Carboni (in quota 5 Stelle).

federica corsini gennaro sangiuliano

Discorso diverso se Fuortes dovesse approfittare del momento per risolvere la partita tg (per le direzioni di genere si aspetterebbe marzo 2023). A quel punto il Tg1 andrebbe a Fratelli d'Italia, in pole position Nicola Rao, attuale vice di Monica Maggioni. Con le quotazioni in crescita di Antonio Preziosi. Il Tg2 finirebbe alla Lega con Angela Mariella mentre per il Tg3 si punterebbe su un nome condiviso con ok di Pd e M5s. Maggioni sognerebbe uno spazio di approfondimento in prime time su Rai1.

INDOVINELLI

1) La nota showgirl ha interrotto la relazione con un belloccio che aveva parecchia voglia di copertine. A ogni uscita, anche in posti non particolarmente esposti, si ritrovava i paparazzi. I fotografi erano allertati sempre in anticipo. Da chi?

SALVINI PETRECCA

2) Il giornalista di un quotidiano di centrodestra è stato avvistato ai piani alti di Viale Mazzini. È spesso in tv ma sogna il grande passo, il debutto da conduttore e un programma tutto suo. Per ora ha ricevuto un no. Chi è?

3) Nei giorni scorsi dalla rassegna stampa Rai, quella disponibile a tutti i dipendenti, è scomparso un articolo che tirava in ballo un noto dirigente e un dipendente dell'azienda. "Una storia imbarazzante", dicono. Di chi e soprattutto di cosa si tratta?

