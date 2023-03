pino insegno giorgia meloni

Giuseppe Candela per Dagospia

DA PALAZZO CHIGI ALLA RAI: IL CASO PINO INSEGNO È ORA UN REBUS

"Con Pino Insegno succede un casino, bisogna trovare una soluzione", si lascia andare un dirigente Rai in questi giorni a dir poco infuocati. Giorni in cui il conduttore, amico da circa vent'anni di Giorgia Meloni, viene ricevuto addirittura a Palazzo Chigi. Così La Stampa, al centro della scena per i numerosi scivoloni, prima ipotizza l'arrivo a Sanremo di Morgan poi fa dietrofront e punta su Insegno al posto di Amadeus. Quest'ultimo, al netto dei record di ascolti e pubblicità, ha un contratto anche per il 2024. E la Corte dei Conti inizierebbe il countdown...

Come risolvere la grana Insegno? Come accontentare la premier Meloni che per lui si muoverebbe personalmente? Si cerca un titolo forte e blindato, un titolo quotidiano per garantirgli un buon contratto. Non a caso negli ultimi giorni starebbe prendendo forza l'ipotesi L'Eredità, ora affidata a Flavio Insinna, che dalla prossima stagione andrà in onda da dicembre. Lontani da certezze. L'ipotesi si concretizzerà?

IL CANTANTE MASCHERATO NON AVRA' UNA NUOVA EDIZIONE. NEL MIRINO BASSI ASCOLTI E...

Il Cantante Mascherato non funziona. Lo show del sabato sera di Rai1 sta ottenendo ascolti flop, doppiato da Amici di Maria De Filippi. I vertici dell'azienda avevano espresso molti dubbi sulla nuova edizione, voluta a tutti i costi da Milly Carlucci. Prima Comunicazione nei giorni scorsi ha parlato di discussioni accese in cda Rai proprio per il programma prodotto da Endemol: "Otto milioni di investimenti per sei puntate". In queste condizioni c'è una certezza: la trasmissione non avrà una nuova stagione.

LO SHOW DI COMPLEANNO DI ALBANO VERSO CANALE 5

Albano festeggerà gli 80 anni con uno show "4 volte 20" all'Arena di Verona il prossimo 18 maggio. Il cantante di Cellino San Marco ripercorrerà gli oltre 50 anni di carriera con ospiti di primissimo piano. Lo show sarà visibile a tutti perché molto probabilmente sarà trasmesso, con data ancora da definire, su Canale 5.

TIM SUMMER HITS TORNA NELL'ESTATE DI RAI2. CONFERMATA ANDREA DELOGU, IN FORSE DE MARTINO

Lo scorso anno nell'estate di Rai2 il debutto di "Tim Summer Hits", sei puntate che avevano regalato alla seconda rete una media superiore all'11% di share. Il progetto voluto da Stefano Coletta e realizzato da Friends&Partners farà il bis, con tappe ancora da definire e lo sponsor da confermare. Alla conduzione è certo il ritorno di Andrea Delogu mentre sarebbe in forse, quasi in uscita, Stefano De Martino.

TRATTATIVE IN CORSO TRA FEDEZ E ITALIA 1

Fedez ha annunciato la seconda edizione di "Love Mi", l'evento si terrà ancora una volta a Milano in Piazza Duomo il prossimo 27 giugno. Sono in corso in questi giorni le trattative tra Mediaset e l'artista per riproporre il concerto su Italia1, lo scorso anno la serata aveva ottenuto il 10% di share.

CHI CONDURRA' IL TALK ESTIVO DI RAI3? TRIS DI NO

L'informazione Rai non si spegnerà in estate in prima serata, su Rai3 un nuovo talk show. Un gruppo già definito è a lavoro ma con un conduttore ancora da scegliere. Lo scorso anno il martedì sera dei mesi più caldi era stato affidato a Giorgio Zanchini che non farà parte del progetto. La scelta è poi ricaduta sul giornalista Rai Marco Varvello che dopo alcune valutazione si è "sfilato". Progetto "proposto" all'attuale direttore degli Approfondimenti Antonio Di Bella che avrebbe risposto picche.

LA DESTRA VORREBBE DARE UN PROGRAMMA RAI A EDOARDO SYLOS LABINI

"Con questo nuovo governo la Rai ha la possibilità di dimostrare che è un'azienda pluralista, diamo voce a chi, in questi ultimi anni, non l'ha avuta", ha dichiarato nei mesi scorsi Edoardo Sylos Labini. Attore, regista, fondatore e direttore della rivista Culturaidentità. A Viale Mazzini c'è chi accenna al suo arrivo, un programma per l'intellettuale meloniano vicino a Giampaolo Rossi. Labini è stato sposato dal 2011 al 2015 con Luna Berlusconi, nipote di Silvio.

SALVINI, L'ABOLIZIONE DEL CANONE E L'AGITAZIONE DEI VERTICI MEDIASET

Ogni volta che Matteo Salvini chiede l'abolizione del canone Rai, Gina Nieri e Fedele Confalonieri fanno un salto dalla sedia. I primi oppositori della mozione leghista sono proprio Forza Italia e Mediaset. Paradossale? No, logico. Una Rai senza canone vorrebbe dire una Rai totalmente sul mercato, capace di togliere pubblicità ai competitor, in primis al Biscione. Meglio un "duopolio" che un tutti contro tutti.

JESSICA MORLACCHI E LA SEGA: LA GAG SOCIAL

La mano in fallo sul lato b di Jessica Morlacchi è costata l'esclusione di Memo Remigi da Oggi è un altro giorno. L'ex cantante dei Gazosa è nel cast fisso del programma di Serena Bortone e si diverte sui social con gag da B-movie. Agli utenti non è sfuggita quella sulla sega omaggio. Vedere per credere.

