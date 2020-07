bonaccini prima del restyling

Giuseppe Candela per Dagospia

LA SVOLTA MEDIATICA DI BONACCINI E IL LOOK "COOL": DIETRO DI LUI AGNOLETTI (EX PORTAVOCE DI RENZI)

Occhiali a goccia, perdita di peso, foto in palestra e addirittura il jeans con i risvoltini. Il nuovo look di Stefano Bonaccini non è passato inosservato, modificato già in campagna elettorale e prima dell'elezione come presidente della regione Emilia Romagna. In queste settimane l'esponente del Pd sta trovando maggiore spazio a livello nazionale. L'operazione mediatica è curata da Marco Agnoletti e dalla sua Jump Media, ex portavoce di Matteo Renzi, con cui ancora oggi è in buoni rapporti. Va bene la svolta cool ma da evitare la giacca alla Fonzie, non porta mica bene!

LA TOFFANIN METTE GLI OCCHI SULLE NOZZE DI ELETTRA LAMBORGHINI: L'ESCLUSIVA DEL MATRIMONIO A VERISSIMO

bonaccini restyling

La bombastica Elettra Lamborghini convolerà a nozze come Dagoanticipato il 6 settembre con il fidanzato, il dj Afrojack. L'ereditiera, dopo Sanremo 2020 e il nuovo singolo estivo, si prepara al grande evento. A mettere gli occhi sulle nozze della cantante è Silvia Toffanin, che avrebbe già chiuso l'accordo per l'esclusiva di Verissimo. Non solo, potrebbe esserci in seguito uno speciale sul matrimonio in onda su Real Time.

SEMPRINI E IL NO AD AGORA' CON LA COSTAMAGNA

Gianluca Semprini sbarcherà su Rai3 al sabato pomeriggio con Frontiere, programma che Di Mare conduceva su Rai1. Fino a pochi giorni prima dell'annuncio ufficiale il suo nome era stato accostato da siti e giornali ad Agorà in coppia proprio con Luisella Costamagna. Il giornalista di RaiNews avrebbe però detto no alla doppia conduzione, rifiutandosi di affiancare la collega e da lì sarebbe nata l'idea di una nuova collocazione in palinsesto.

francesca cipriani

AFFARI TUOI, CORSA A DUE PER LA CONDUZIONE

Tornerà in prime time su Rai1 per tre puntate Affari Tuoi-La Riscossa, precisamente dal 2 dicembre alle 20.35 con speciali natalizi. La Rai ha ufficializzato la proposta senza però svelare il conduttore, secondo Tvblog in pole position ci sarebbe Marco Liorni, forte anche del successo di Reazione a Catena. Stando alle nostre fonti sarebbe in corsa anche Pino Insegno, il conduttore già di rientro su Rai2 è stimato dal consigliere del cda Giampaolo Rossi. Altri nomi era finiti sul tavolo: da Massimiliano Ossini a Gabriele Corsi, dal bravo Alessandro Greco a Pupo fino a Enrico Brignano. Nomi che per un motivo o per un altro non sono più in corsa. Chi la spunterà?

ilary blasi e silvia toffanin finale di amici

BELEN RODRIGUEZ A TU SI QUE VALES, LA FIRMA IN EXTREMIS PER IL TAGLIO AL CACHET

Gira voce che anche Mediaset abbia deciso di mettere mano ai compensi dei big. Tagli alle produzioni ma anche ai cachet, proprio come avvenuto in Rai. Non fa eccezione la Fascino di Maria De Filippi, la firma di Belen Rodriguez per Tu si que vales sarebbe arrivata in extremis proprio per ragioni economiche. Ma l'accordo, con riduzione, è stato trovato.

MADDALENA CORVAGLIA E IL NO AL GRANDE FRATELLO VIP

Endemol e Alfonso Signorini hanno corteggiato a lungo Maddalena Corvaglia per averla tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante la corte serrata però l'ex velina ha deciso di rifiutare l'offerta, magari per valutare nuove proposte professionali. Cosa bolle in pentola?

ludovica pagani

LUDOVICA PAGANI SBARCA SU RADIO 105 E CRESCE IL MALUMORE TRA GLI SPEAKER

Ludovica Pagani è sbarcata su Radio 105 con tanto di annuncio ufficiale. L'influencer oggi conta oltre 2,5 milioni di follower su Instagram, nel curriculum un calendario e qualche presenza televisiva. Il suo arrivo avrebbe creato parecchi malumori tra gli speaker storici dell'emittente radiofonica. Dopo la Leotta, a cui si riconosce almeno una notorietà maggiore, spazio ancora a un'altra influencer con zero esperienza radiofonica alla spalle. Clima teso.

ANDREA VIANELLO A RAINEWS, ANTONIO DI BELLA VA A NEW YORK

A fine luglio, probabilmente il 29, l'ad Salini dovrebbe portare a casa nuove nomine. Due su tutte: Andrea Vianello, salvo colpi di scena, sbarcherà alla direzione di RaiNews con Antonio Di Bella diretto a New York per il ruolo di corrispondente. Per quest'ultimo potrebbero essere previste novità in autunno.

ludovica pagani

MICHELA QUATTROCIOCCHE E GIOVANNI NALDI, PRIMA USCITA DI COPPIA AL COMPLEANNO DI LAURA CHIATTI

L'amore tra Michela Quattrociocche e l'ex calciatore Alberto Aquilani è finito ma l'attrice si è già lanciata in una nuova avventura sentimentale. Come svelato da Chi si tratta di Giovanni Naldi, imprenditore della nota famiglia di albergatori che vanta nel loro palmares anche l’Hotel Parco dei Principi di Roma. Dagospia può aggiungere che la coppia non si nasconde più e nei giorni scorsi si è concessa la prima uscita pubblica presenziando al compleanno di Laura Chiatti a Perugia.

COSA MAI VISTE! L'EX FIDANZATO DI PAMELA PRATI NELL'AGENZIA DI PAMELA PERRICCIOLO

belen rodriguez per cotril foto andrea varani

Cose mai viste! L'agenzia di Pamela Perricciolo, la Dreaming Mangement, ha iniziato una partnership con Max Bertolani. L'ex fidanzato di Pamela Prati assistito dall'ex agente della showgirl sarda, proprio la Perricciolo travolta con Eliana Michelazzo e la primadonna del Bagaglino dal caso Mark Caltagirone. Max e Pamela cenano insieme e postano i loro incontri su Instagram.

FRANCESCA CIPRIANI E IL FINTO "FLIRT" CON CAN YAMAN

belen rodriguez

La pupa prezzemolona Francesca Cipriani ha fatto sapere in lungo e largo di essere pazza di Can Yaman, attore turco protagonista della soap di successo Day Dreamer. Parla di un mancato incontro, di una cena in sospeso, di una chiacchierata di un'oretta dietro le quinte di Live-Non è la D'Urso. Ovviamente tutto finto: i due si sono appena salutati e nulla di più. Ma il chiacchiericcio aiuta di questi tempi, anche perché la Cirpriani ha saputo qualche giorno fa che non farà parte della nuova edizione de La Pupa e il Secchione.

michela quattrociocche e alberto acquilani 1

RAI GOLD FESTEGGIA 10 ANNI E CRESCE NEGLI ASCOLTI. NUOVO PROGRAMMA PER EMA STOKHOLMA SU RAI4

RaiGold si prepara a una granda festa Rai Gold, il prossimo novembre compirà 10 anni. Intanto la direzione di Roberta Enni può festeggiare per i risultati in crescita sia in daytime (+19%) che in prime time (13%) dell'intera struttura che prevede i canali Rai4, RaiMovie e Rai Premium e Rai Italia, un contribuito all'ascolto del Gruppo Rai complessivamente dell'11% sul target individui in tutte le fasce.

E su cosa punteranno in autunno? Rai4, sempre più "semigeneralista", darà spazio alle serie in prima visione ma anche alla sperimentazione con documentari in linea con la connotazione del canale come "The UnXplained”, dove Il capitano Kirk, l’attore William Shatner, ci porterà alla scoperta di luoghi misteriosi, creature sovrumane ed eventi inspiegabili. Ema Stokholma, volto e voce di programmi del canale, torna con una nuova produzione, “Stranger Tape in Town”. RaiMovie continuerà a proporre pellicole di diverso genere e a raccontare i Festival, da Venezia a Cannes, dai Nastri d'Argento ai David di Donatello.

can yaman

INDOVINELLI

1) Lei è un volto noto e la sua presenza a una festa non è certo passata inosservata, soprattutto sui social. La signora però non era stata invitata dalla festeggiata (che nemmeno la conosceva!) ma solo da un amico in comune. Tradotto: una vera imbucata! Chi è?

2) A Milano gira voce che una signora dello spettacolo non avrebbe preso affatto bene la decisione della sua azienda di toglierle la tutela legale. Di chi stiamo parlando?

ludovica pagani bonaccini in palestra ludovica pagani CAN YAMAN bonaccini restyling