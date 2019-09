LA ''COTTA SEGRETA'' DI FACEBOOK - ZUCKERBERG VUOLE RUBARE IL MERCATO PURE A TINDER E TRASFORMA IL SOCIAL NETWORK IN UN SITO DI RIMORCHIO: SI POTRANNO INSERIRE UN NUMERO DI CONTATTI GIÀ ESISTENTI IN UNA LISTA DI ''SECRET CRUSH'', ATTRAZIONE SEGRETA, CHE VERREBBE POI RIVELATA ALL' INTERESSATO SOLO SE SI DOVESSE ESSERE NELLA SUA STESSA LISTA - BISOGNA INVENTARSI NUOVI MODI PER CIUCCIARE I NOSTRI DATI: LE AFFINITÀ SI SCOPRIRANNO IN BASE AI NOSTRI ''MI PIACE''