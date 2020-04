Giuseppe Candela per Dagospia

VIALE MAZZINI NEWS

fabrizio salini marcello foa

1) "Foa si allarga, cerca di spadroneggiare e sopraffare Salini", si lascia andare una fonte beninformata al settimo piano di Viale Mazzini descrivendo le tensioni che non mancherebbero in questo momento delicato. Proprio Foa sarebbe intervenuto con forza per assicurare la replica di Meloni e Salvini dopo gli attacchi di Conte. Se il futuro del Presidente è sempre in bilico, proprio per le note vicende, non può dormire sonni tranquilli nemmeno l'amministratore delegato. Il Pd non lo considera un suo uomo e per Zingaretti sarebbe spropositato lo spazio concesso a grillini e leghisti.

ANTONIO DI BELLA

2) L'amministratore delegato Salini vorrebbe accendere l'informazione anche d'estate per non abbandonare il pubblico ai tempi del Coronavirus. Non solo un nuovo talk show con Gerardo Greco, di ritorno da Mediaset, al mercoledì sera su Rai2 ma a sorpresa vorrebbe assicurare uno spazio informativo anche su Rai1 in prima serata. Il giorno in questione dovrebbe essere il martedì. Un nuovo titolo o un format interno? L'ipotesi diventerà realtà? Lavori in corso.

gerardo greco con la moglie monia venturini

3) Crescono sempre di più in Rai le quotazioni di Antonio Di Bella, il direttore di RaiNews ha ottenuto molto spazio per l'emergenza sanitaria per il Covid-19. In molti scommettono sul suo nome qualora il presidente Foa dovesse perdere la poltrona.

MANUEL AGNELLI E MIKA TORNANO A X FACTOR?

Sky e Fremantle sono al lavoro per la nuova stagione di X Factor che andrà in onda a settembre 2020. Mentre si studia una nuova formula per i casting, si lavora alla giuria della prossima edizione condotta ancora una volta da Alessandro Cattelan. Dagospia lo scorso febbraio aveva anticipato i contatti in corso tra la produzione e Neffa, nome che era già circolato con insistenza nel 2018 e nel 2019. Nelle ultime settimane sembrano prendere quota altri due nomi, due ritorni dietro al bancone del talent show: Manuel Agnelli e Mika. Contatti in corso ma nessun accordo definitivo. Si cerca la quadra e sul tavolo ci sarebbero anche altri nomi.

manuel agnelli

VERONICA GENTILI, DOPO LO SCIVOLONE ARRIVA L'AMMISSIONE: "VESPIGNANI E' MIO FRATELLO"

A fine febbraio Veronica Gentili aveva ospitato il professore Alessandro Vespignani a Stasera Italia Weekend, in collegamento da Boston con le dovute distanze professionali. Come rivelato da Dagospia i due sono però fratelli, figli della stessa madre. Resasi conto dello scivolone mediatico la giornalista è corsa ai ripari con una diretta su Instagram, questa volta senza nascondere la parentela. "Stasera alle 21 e 30 in diretta su Instagram mi farò una chiacchierata con Alessandro Vespignani, uno dei più importanti epidemiologi computazionali del mondo, che con i suoi modelli predittivi, sta studiando tempi e modi di diffusione del Covid. E che per caso è pure mio fratello", ha scritto su Twitter lo scorso 7 aprile.

alessandro vespignani

BOLLE NON BALLA CON L'AUDITEL, SOLO EVENTO E NIENTE CICLO DI PUNTATE?

Gira voce che il direttore di Rai1 Stefano Coletta vorrebbe non solo riproporre l'evento di Capodanno con Roberto Bolle ma serializzarlo con tre appuntamenti in prime time. Idea che aveva accennato anche in una delle sue prime interviste. C'è un però, i bassi ascolti ottenuti in replica sabato scorso, solo il 10% di share, starebbero portando i vertici a riflessioni più attente. Si punterà solo sulla riconferma dell'evento del primo dell'anno evitando troppi rischi auditel all'artista?

veronica gentili 14

ROBERTA MORISE SOGNA TALE E QUALE SHOW (CONDOTTO DALL'EX CARLO CONTI)

Roberta Morise è finita al centro del gossip per il flirt con il cantante Eros Ramazzotti, la bella conduttrice calabrese è impegnata alla conduzione de I Fatti Vostri su Rai2 con Giancarlo Magalli ma per i prossimi mesi avrebbe un sogno: partecipare come concorrente a Tale e Quale Show. Il programma è condotto dal suo ex fidanzato Carlo Conti, con cui da anni ha rapporti sereni e civili.

MORGAN E IL SUPERCACHET: 50 MILA EURO PER OGNI OSPITATA A MEDIASET?

fedez maurizio costanzo

La presenza in gara a Sanremo 2020 ha regalato una nuova popolarità a Morgan, lo scontro con Bugo e l'eliminazione dalla competizione ha poi favorito numerose ospitare nei programmi televisivi, in particolare sulle reti Mediaset. A Cologno Monzese gira voce che per ogni presenza in studio avrebbe intascato circa 50 mila euro, un supercachet. Sarà vero?

DI MEO ACCENDE RAI2 CON COSTANZO E BATTISTA, DAL 18 MAGGIO LE REPLICHE DI MADE IN SUD

Ludovico Di Meo, nuovo direttore di rete, prova a non spegnere la sua Rai2 con due progetti inediti in registrazione in questi giorni. "Il poco di tanto", questo dovrebbe essere il titolo, con Maurizio Battista è prodotto da Ballandi e occuperà tre prime time a maggio. Maurizio Costanzo dopo Rai1 e Canale 5 sbarcherà su Rai2 con un programma, in onda sempre a maggio il sabato pomeriggio alle 14, in cui commenterà, grazie alle teche, i programmi storici in compagnia di Umberto Broccoli. Dopo la conclusione delle repliche di Stasera tutto è possibile spazio a quelle di Made in Sud, sempre con Stefano De Martino, da lunedì 18 maggio.

alessia lautone

ALESSIA LAUTONE, L'EX DIRETTORE DELL'ADNKRONOS TRA RADIO RAI E I NUOVI PROGETTI

A Viale Mazzini il nome di Alessia Lautone non passa inosservato, merito dell'importante curriculum. L'ex direttore dell'Adnkronos ha debuttato su Rai RadioLive con "Sue Eccellenze", dedicato al mondo femminile, con Giuliana Carosi e collabora con ll Quotidiano del Sud ma gira voce che il suo nome ai piani più alti stia circolando con maggiore insistenza. Per quale ruolo e progetto?

DITA E MIKA

INDOVINELLI

1) La concorrente del Grande Fratello appena uscita dalla casa ha cercato di contattare un noto politico. Di chi stiamo parlando e soprattutto perché?

2) Il giornalista dell'importante telegiornale nasconde un segreto: nel suo passato qualche problemino con la giustizia. In rete ha cancellato le tracce ma teme che qualcuno possa ritirare fuori una vecchia storia. Chi è?

sandro curzi netta vespignani veronica gentili

3) A Viale Mazzini tutti si chiedono come mai si siano improvvisamente raffreddati i rapporti tra il dirigente e la conduttrice. Indizio: lei non lavora a Rai1 e dicono che sia tutta colpa di una frase pronunciata in un'intervista.

roberta morise roberta morise roberta morise roberta morise roberta morise carlo conti ludovico di meo