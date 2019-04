A LUME DI CANDELA - CROZZA COME UNA COZZA: NON SI STACCA DA DISCOVERY - L'AD ARAIMO: ''RESTERÀ CON NOI PER ALMENO ALTRI TRE ANNI. È UN ASSO E LA SUA PRESENZA È CRESCIUTA MOLTO, UN PRODOTTO UNICO NEL SUO GENERE'' - 'FRATELLI DI CROZZA' VENERDÌ SCORSO HA SEGNATO 1,3 MILIONI E IL 5,4% DI SHARE

Giuseppe Candela per Dagospia

TIVU CON ARAIMO DI DISCOVERY

Il primo colpo del telemercato lo porta a casa il gruppo Discovery. Non una new entry ma una riconferma di peso: Maurizio Crozza resta sul Nove per altri tre anni. Nelle scorse settimane diversi rumors avevano accostato il comico genovese alla Rai, con il manager Beppe Caschetto pronto a trattare con l'ad Fabrizio Salini per un ritorno a Viale Mazzini.

Così non sarà, non un chiacchiericcio ma una notizia certa che sarà ufficializzata giovedì 4 aprile da Alessandro Araimo, amministratore delegato di Discovery Italia, in un'intervista pubblicata dal mensile Tivù: "Maurizio ha deciso di rimanere con noi per almeno altri tre anni. Lui è un vero asso e la sua presenza è cresciuta molto, diventando identificativa per la rete, armonizzandosi al contesto. Andremo avanti nella continuità perché è un prodotto unico nel suo genere, non replicabile da nessun altro talento e nessun altro editore, che richiede uno sforzo eccezionale in termini di ideazione e scrittura", dichiarazioni che Dagospia pubblica in anteprima.

FRATELLI DI CROZZA CALENDA

Fratelli di Crozza, il programma in onda sul Nove il venerdì sera, continua a ottenere buoni ascolti. L'ultima puntata trasmessa il 29 marzo ha segnato il record stagionale con 1.289.000 telespettatori e il 5,4% di share.

crozza imita mauro corona 3 feltri crozza crozza imita forchielli 1 crozza salvini