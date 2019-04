A LUME DI CANDELA - IL DIRIGENTE VUOLE VEDERE SALVINI PER PROMUOVERE L'AMANTE - L'INCONTRO GILETTI-DE SANTIS È ANDATO BENE. ANCHE SE MASSIMO E CAIRO… - ROVAZZI E IL NO A ''THE VOICE'' - ''VITA IN DIRETTA'', I NOMI CHE GIRANO NON SONO CORRETTI - BRIGNANO CON CASCHETTO - LA REAZIONE DELLA ISOARDI ALLE FOTO SALVINI/VERDINI - PARPIGLIA IN DIFESA DI ''BARBARIE'' - ''MATTINO 5'', TRABALLA VECCHI MA LIGUORI… - CARBONE E COLETTA A RISCHIO - FERNANDA LESSA CONFESSION - IL 'CORRIERE' REGALA TRE PUNTI ALLA BALIVO

Giuseppe Candela per Dagospia

massimo giletti

GILETTI SEMPRE PIÙ VICINO A RAI1

matteo salvini e francesca verdini all anteprima di dumbo foto di bacco (17)

L'incontro tra Massimo Giletti e Teresa De Santis, direttore di Rai1, sarebbe andato molto bene, e il giornalista si avvicina sempre di più ai palinsesti della prossima stagione. A farlo tentennare ci sarebbe solo un dovere di correttezza verso Urbano Cairo, che lo ha aiutato e gli ha offerto programmi e visibilità in un momento delicato. Ma alla fine, il richiamo della casa madre e non avere più tra i piedi Mentana, sarà troppo forte.

SALVINI E VERDINI, LA REAZIONE DI ELISA ISOARDI DOPO LE FOTO INSIEME

Dietro le quinte de La Prova del Cuoco si chiacchiera parecchio. In molti descrivono la conduttrice Elisa Isoardi come delusa e amareggiata, dopo aver visto le foto del suo ex Matteo Salvini in compagnia di Francesca Verdini, figlia del politico Denis.

FABIO ROVAZZI E IL NO A THE VOICE OF ITALY

lorella cuccarini

Il quarto giudice di The Voice of Italy sarà Gigi D'Alessio, scelto dopo il no dell'ad Salini al trapper Sfera Ebbasta. Il direttore Freccero aveva pensato a Carla Bruni che avrebbe rifiutato (non per i suoi impegni professionali) perché avrebbe considerato l'offerta economica troppo bassa. Dopo il no della signora Sarkozy, la Rai aveva pensato a Fabio Rovazzi ma il cantante ha deciso di declinare l'offerta. Per ora niente talent.

sonia bruganelli con enrico brignano e flora canto

LORELLA CUCCARINI E PAOLA FERRARI, NIENTE VITA IN DIRETTA

Chi condurrà La Vita in Diretta la prossima stagione? La domanda circola con insistenza nei corridoi di Viale Mazzini dopo il flop di ascolti della coppia Timperi-Fialdini. Negli ultimi giorni sono circolate l'ipotesi Paola Ferrari e Lorella Cuccarini, stando alle nostre fonti i nomi delle due conduttrici non sarebbero sul tavolo della direttrice di Rai1 Teresa De Santis, concentrata in questa fase sulla chiusura dei palinsesti estivi.

ENRICO BRIGNANO NELLA SCUDERIA DI BEPPE CASCHETTO

Il comico Enrico Brignano ha deciso di affidarsi al potente manager Beppe Caschetto, proprietario dell'Itc 2000 e rappresentante di decine e decine di volti tv. Dicono che l'attore vorrebbe lanciarsi in nuove avventure televisive, novità in arrivo?

federica panicucci francesco vecchi

D'URSO E MALGIOGLIO, NUOVO PROGETTO MUSICALE INSIEME

Barbara D'Urso vive un periodo "dolceamaro" ma proverà presto a riscattarsi con un nuovo progetto. L'ennesimo programma con la sua conduzione? No, Carmelita sta lavorando da settimane a un nuovo brano con il suo amico Cristiano Malgioglio. Tormentone trash in arrivo?

BARBARA D URSO CRISTIANO MALGIOGLIO

MATTINO 5, TRABALLA FRANCESCO VECCHI MA PAOLO LIGUORI...

A Cologno Monzese gira voce che la posizione di Francesco Vecchi a Mattino 5 non sarebbe così solida, una parte della dirigenza preferirebbe cambiare e puntare su un altro volto dell'azienda. A difendere a spada tratta il giornalista sarebbe Paolo Liguori, direttore di Tgcom24, con cui Vecchi ha lavorato fino a pochi anni fa. Come andrà a finire?

CARBONE E COLETTA A RISCHIO DOPO LE EUROPEE

Dopo le prossime elezioni Europee il vento a Viale Mazzini cambierà e non poco, considerando l'ormai scontato successo della Lega di Matteo Salvini. Da settimane si parla dell'ad Salini, in quota 5 Stelle, indebolito ma a rischiare maggiormento dal prossimo giugno sarebbero invece il direttore di Rai3 Stefano Coletta e il direttore del Tg1 Giuseppe Carbone, caselle che potrebbero molto presto diventare di colore verde.

fernanda lessa

GABRIELE PARPIGLIA SCENDE IN CAMPO PER DIFENDERE BARBARA D'URSO

A Cologno Monzese non è passata inosservata una storia pubblicata dal giornalista Gabriele Parpiglia sul suo profilo Instagram. L'ex autore dell'Isola dei Famosi, amico di Fabrizio Corona, ha difeso la conduttrice finita nel mirino per i bassi ascolti di Live-Non è la D'Urso: "Ci sono dei meccanismi di chi si improvvisa capace a far questo lavoro che non capisco. Gli ascolti sono buoni, confermo. Se non ci fosse il suo programma, andrebbe in onda un film o una replica. E che ascolti farebbero? Quanta vitalità e viralità darebbero alla rete? Zero. Se davvero uno capisse quando scrive di tv, dovrebbe controllare se il programma ha portato nelle tasche del canale investimenti e pubblicità. Solo dopo aver ottenuto questa risposta capirà perché la D'Urso esulta. Ma è meglio godere a prescindere e girare il pensiero verso il negativo. Sempre. Pare faccia star bene soprattutto gli ignoranti."

fernanda lessa

FERNANDA LESSA TORNA IN AUGE CON LE SUE CONFESSIONI

Un'intervista su Chi, una partecipazione a Verissimo e una ospitata a Domenica Live: Fernanda Lessa torna in auge con le sue confessioni su droga e alcol. Ieri, in realtà la puntata era registrata, è stata ospite di Barbara D'Urso accompagnata dietro le quinte dal manager Giuseppe Carriere, amico di Parpiglia, come testimoniano le sue storie pubblicate su Instagram.

LISA MARZOLI "VERA AMICA" DI TERESA DE SANTIS, IN CORSA PER UN PROGRAMMA SU RAI1

"Vere amiche da una vita, auguri Teresa De Santis Rai1 ti aspetta", così Lisa Marzoli esultava lo scorso novembre dopo la nomina della dirigente per la prima rete del servizio pubblico. In questi giorni il nome della Marzoli, poco noto al pubblico della generalista, sta circolando a Viale Mazzini per un programma estivo su Rai1, per Leggo si tratterebbe di Unomattina Estate, ma anche per uno spazio nel più importante palinsesto invernale. La Marzoli è una giornalista del Tg2, ha affiancato Maurizio Costanzo in S'è fatta notte. Lisa è sposata dal 2016 con l'imprenditore Francesco Borelli, la De Santis, come raccontò Il Tempo, era tra i presenti alla festa nuziale.

claudia pandolfi

ANCHE PANDOLFI E ROMANOFF NELLA SERIE “MADE IN ITALY”

Sono appena terminate le riprese di "Made in Italy", la serie prodotta da Taodue che racconterà la nascita della moda negli anni 70. Nel cast della fiction, in onda su Canale 5 il prossimo ottobre, anche Claudia Pandolfi e Nicoletta Romanoff, la prima vestirà i panni di Rosita Missoni mentre la seconda interpretà la stilista Raffaella Curiel. La serie prodotta da Camilla Nesbitt è intanto finita anche sulla rivista americana "The Hollywood Reporter" con una lunga intervista ai registi Luca Lucini e Ago Panini.

IL CORRIERE DELLA SERA "REGALA" TRE PUNTI DI SHARE ALLA BALIVO

caterina balivo

Al Corriere della sera dopo aver visto la copertina di Liberi Tutti dedicata a Caterina Balivo, trattata con i guanti dalle parti di via Solferino, qualcuno avrebbe storto il naso. Nessun pregiudizio verso la bella conduttrice di Vieni da me, tutta colpa di uno scivolone sul fronte auditel che è valso al giornale sorrisini e battutine anche a Viale Mazzini. "Un 15% di share quotidiano per Vieni da me", ha scritto la giornalista quando in realtà il programma prodotto da Magnolia in media raggiunge il 12%. Tre punti regalati solo per errore? Che sarà mai, capita a tutti di sbagliare!

nicoletta romanoff foto di luciano di bacco

INDOVINELLI

1) Sono belle e potenti, lavorano per lo stesso gruppo dove sono state soprannominate "colleghe di piatto". Come mai? E soprattutto chi sono?

2) Il dirigente Rai sta smuovendo mari e monti per ottenere un appuntamento con il vicepremier Salvini. Il motivo? Vorrebbe che il politico leghista sostenesse in azienda la sua amante, una nota conduttrice. Il leader leghista però non avrebbe nessuna intenzione di concedere udienza.