FEDEZ VERSO IL RITORNO A X FACTOR

"Si auspica un ritorno di Fedez", ha scritto il settimanale Chi annunciando l'uscita di Emma dalla giuria di X Factor. Stando alle nostre fonti non si tratterebbe di un semplice auspicio, nemmeno di un'ipotesi. Ci sarebbe molto di più perché il rapper sarebbe vicinissimo al rientro nel talent show di Sky, dopo aver già partecipato per cinque edizioni. La tv satellitare punta tutto su di lui, il nome mediaticamente forte per ridare un nuovo slancio al programma dopo le ultime edizioni in affanno.

MEDIASET SPAGNA, TRABALLA PAOLO VASILE

Cosa accade in Spagna? Stando alle nostre fonti la poltrona del potentissimo Paolo Vasile, rappresentante di punta della sede iberica di Mediaset, sarebbe in bilico. Ufficialmente per il calo degli ascolti ma c'è chi accenna ad altre motivazioni segrete. Almeno per ora.

BIANCA GUACCERO O ROBERTA MORISE SUL "CAMPER" DI RAI1?

Il mezzogiorno di Rai1 ha ritrovato il successo con "E' sempre mezzogiorno" condotto da Antonella Clerici, a occupare la fascia estiva sarà un nuovo format, "Camper", che racconterà le vacanze degli italiani. Alla conduzione Tinto ma non sarà solo, al suo fianco una presenza femminile. Circolano diversi nomi, in pole position ci sarebbe Bianca Guaccero, in uscita da Detto Fatto con l'arrivo in quello spazio di Mia Ceran. In corsa anche Roberta Morise, fresca di partecipazione a L'Isola dei Famosi.

VANESSA INCONTRADA TRA CLAUDIO BISIO E CARLO CONTI

Il ritorno di Zelig con la coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ha convinto pubblico e critica. Ascolti positivi che portano a un bis quasi scontato con nuove puntate in onda nella prossima stagione. Prima l'attrice dovrebbe essere nuovamente al fianco di Carlo Conti, in coppia per condurre su Rai1 i Music Awards, anche questa volta con il permesso del Biscione. La bella Vanessa non sa che una collega ha provato a farle le scarpe rubandole il posto. Inutilmente, a quanto pare.

GUESS MY AGE, CHIUDE L'ACCESS DI TV8 CON MAX GIUSTI?

Dopo cinque edizione Tv8 chiude Guess my age? Il game show aveva debuttato nel 2017 con la conduzione di Enrico Papi, dopo il suo passaggio a Mediaset lo scorso anno era arrivato Max Giusti. I vertici del gruppo Sky non avrebbero preso ancora una decisione definitiva ma la cancellazione sarebbe sul tavolo, tra gli addetti ai lavori se ne parla già da qualche settimana. Non a caso Giusti guarda a Viale Mazzini dove farà ritorno con una nuova stagione di "Boss in Incognito".

IL SESSO SBARCA SU RAI3 CON ANGELA RAFANELLI

Talk show e programmi impegnati invadono Rai3. Si tenta la carta che attira l'attenzione e favorisce gli ascolti: il sesso. Si mormora che si starebbe lavorando per la prossima stagione a un nuovo programma dedicato proprio al mondo del sesso, una seconda serata in onda sulla terza rete. Un format che dovrebbe essere prodotto dalla Fenix Entertainment di Riccardo Di Pasquale, dove da poco è arrivato come direttore generale Filippo Cipriano. Si sussurra di un programma sullo stile di "Loveline" non a caso con la conduzione di Angela Rafanelli. Come la prenderà Camila Raznovich?

LE SPINTE PER DAMILANO E LUCIA ANNUNZIATA SOGNA IL BIS

L'arrivo di Marco Damilano a Viale Mazzini, con contratto di esclusiva (quindi pagato di più!), ha fatto arrabbiare dipendenti e conduttori vari e avariati. Con il dispiacere di Mario Calabresi che ha sperato fino all'ultimo di ottenere quel posticino. Per Damilano si sarebbe mossa mezza sinistra italiana: da Prodi a Letta nipote con la stima da Palazzo Chigi espressa dall'influente (in materia Rai) Antonio Funiciello. A Rai3 sono certi del responso auditel positivo, trattandosi di soli dieci minuti a panino tra due prodotti di successo, con la speranza di poter aumentare con il tempo la durata della trasmissione. A Roma gira voce che Lucia Annunziata avrebbe voglia di bis. Nessuna intenzione di mollare il suo spazio domenicale, già confermato, ma dopo il no alla striscia informativa avrebbe chiesto un programma in seconda serata su Rai3. La spunterà?

MASSIMILIANO OSSINI A UNOMATTINA VERSIONE ESTIVA E INVERNALE

Massimiliano Ossini, dopo le diverse prove in montagna, tornerà quest'estate alla conduzione di Unomattina. Salvo colpi di scena dovrebbe essere anche il volto della versione invernale, per essere più precisi in solitaria nello spazio, in onda dalle 8,45 alla 10, non gestito dal Tg1.

AGORA' E MI MANDA RAI3 TRA CONFERME E NOVITA'

Camba il vento, cambiano i volti. Come Dagoanticipato Luisella Costamagna, stimata dai 5 Stelle, dovrà rinunciare alla conduzione di Agorà. Al suo posto Monica Giandotti (moglie di Cappellini, testimone di nozze Mario Orfeo) che prenderà anche lo spazio Extra affidato quest'anno a Senio Bonini. Per Agorà Estate nessuna riconferma per Roberto Vicaretti, al suo posto direttamente da RaiNews24 Giorgia Rombolà. Nel weekend la conferma di Giusy Sansone. Restando su Rai3 conferma anche per Mi Manda Rai3, dopo la buona prova nel weekend tornerà anche nella prossima stagione con la conduzione di Federico Ruffo.

NEI REALITY MEDIASET I CONCORRENTI BELLI MA SCONOSCIUTI LI PORTA LA BENEGAS

Da Belen Rodriguez a Dayane Mello, da Paola Di Benedetto ad Aida Yespica: tutte le showgirl per mancanze di show e talento sono passate da Paola Benegas. La manager argentina assicura gnocche e bellocci, oltre ai prezzemolini vari, ai reality del Biscione. Le quote "ma chi?" di questa edizione dell'Isola dei Famosi sono appunto assicurate dalla Benegas: Jovana Djordjevic ed Estefania Bernal. Non solo, fanno parte della sua agenzia anche Guendalina ed Edoardo Tavassi. Ha piazzato nella versione spagnola Mariana Rodriguez e dell'ultimo Grande Fratello Vip gestisce Alessandro Basciano, Federica Calemme e Sophie Codegoni.

IL CANTANTE MASCHERATO È UN GIALLO. MILLY CARLUCCI ANNUNCIA UNA NUOVA STAGIONE MA CI SARA' DAVVERO?

Il Cantante Mascherato è diventato un piccolo giallo, ascolti altalenanti (positivi in finale) e una pioggia di critiche. Un programma che non convince da tempo i vertici dell'azienda, prima Tvblog e poi il sito Bubinoblog (a cui la Carlucci ha dedicato una coreografia) hanno ufficializzato la quarta edizione. Il settimanale Oggi ha sottolineato i dubbi ancora in essere, la conduttrice ha messo le mani avanti comunicando la realizzazione della nuova stagione. Le reazioni a piani alti restano invariate: al momento la certezza continua a non esserci e il format non piace. L'annuncio c'è ma si farà davvero?

L'ASCESA DI FEDERICO GATTI

Si chiama Federico Gatti, noto al pubblico di Mediaset per i suoi numerosi collegamenti da Londra. Dalla capitale inglese ha fatto ritorno da qualche tempo, per lui spazi su Rete4 e TgCom24. A Cologno Monzese molti segnalano la sua ascesa e c'è chi accenna al suo nome per un impegno estivo. Sarà vero?

ADDETTI AI LAVORI NEWS

La tv che si muove dietro le quinte. Dopo Fedez anche il cantante Ultimo ha salutato la WordsforYou di Francesca Casarino, è tornato tra le braccia del suo vecchio addetto stampa Daniela Turchetti. Giovanni Ciacci e Tiberio Timperi hanno interrotto la loro collaborazione con l'agenzia LaPresse di Marco Durante. Continua la svolta radical chic per Tommaso Zorzi, fresco di passaggio da Beppe Caschetto ha affidato la sua comunicazione alla Zebaki di Pamela Maffioli.

INDOVINELLI

1) In un programma sulle reti Mediaset si sta facendo notare un belloccio che ha qualcosa da nascondere. Nel suo recente passato un lavoro tanto onorevole quanto chiacchierato: faceva l'escort. Tra i suoi clienti più affezionati e generosi un anziano e ricchissimo avvocato milanese. Chi è?

2) A Milano gira voce che il conduttore di un programma Rai abbia ricevuto una telefonata dai vertici dell'azienda per il trattamento riservato al discusso ospite. "Con tutte ste leccate ti si è seccata la lingua", hanno sentenziato dall'altra parte della cornetta. Chi sono?

3) A Roma gira voce che un noto e poco amato giornalista sia solito cenare con un nome di peso della politica italiana, suo sponsor in Rai. Dicono sia terrorizzato che qualcuno possa rendere pubblica la loro frequentazione professionale, di chi stiamo parlando?

