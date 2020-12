Giuseppe Candela per Dagospia

FRANCESCA PASCALE PAOLA TURCI

È FINITA TRA PAOLA TURCI E FRANCESCA PASCALE? E LA CANTANTE SI CONSOLA CON LA TV

Il flirt tra la cantante Paola Turci e Francesca Pascale ha acceso l'estate gossippara. Il bacio su uno yacht in Cilento era stato pubblicato dal settimanale Oggi e da quel momento si sono perse le loro tracce. La brava cantante e l'ex compagna di Silvio Berlusconi non hanno mai rilasciato dichiarazioni. Nessun commento su questa storia che, stando a quanto apprende Dagospia, si sarebbe conclusa. La Turci dopo mesi tornerà in televisione per la prima volta, sarà ospite di "Penso che un sogno così" il prossimo 11 gennaio su Rai1. Lo show di Giuseppe Fiorello è prodotto dalla Friends&Partners di Ferdinando Salzano, agenzia di cui fa parte anche la Turci.

SANREMO 2021, ESCLUSO UN BRANO DI VLADIMIR LUXURIA

gennaro siciliano vladimir luxuria

Nelle scorse settimane Dagospia ha anticipato che, a sorpresa, aveva presentato un brano per partecipare a Sanremo 2021 Valeria Marini. Notizia confermata dalla showgirl sarda al settimanale Oggi (a cui è sfuggita la citazione di questo sito) commentando la sua esclusione dai 26 big. Siamo in grado di aggiungere il nome di un'altra esclusa: Vladimir Luxuria. L'attivista, opinionista e conduttrice aveva inviato un brano per partecipare alla kermesse ma la sua canzone non è stata scelta. Sembra però che Luxuria l'avrebbe presa sportivamente. Menomale!

SANREMO 2021, IBRAHIMOVIC CI SARA' ANCHE NELLA SERA DI MILAN-UDINESE

Come Dagoanticipato lo scorso 21 dicembre Zlatan Ibrahimovic affiancherà Amadeus e Fiorello sul palco dell'Ariston. "Ci sarà tutte le sere", ha assicurato il direttore artistico. Il Milan con una nota ha rassicurato i tifosi ma come farà a presenziare il 3 marzo, giorno in cui il calendario di Serie A prevede Milan-Udinese? Al vaglio diverse ipotesi: un arrivo in città con un volo postpartita (dalle 22.40) o un collegamento da Milano solo per quella sera.

IBRAHIMOVIC

RAI, NICOLA CLAUDIO IN POLE POSITION PER IL DOPO SALINI

L'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini vuole arrivare alla scadenza del suo mandato prevista a luglio, realizzare anche i palinsesti della stagione 2021-2022, sistemare tutte le pedine e poi lasciare l'amata poltrona. Un progetto sostenuto dal Movimento 5 Stelle ma non dal Partito Democratico che vorrebbe un cambio di passo prima della scadenza. Ma chi arriverà dopo Salini? I nomi circolati sono tanti ma negli ultimi giorni sarebbero in forte crescita le quotazioni di Nicola Claudio, direttore Governance e Segreteria Societaria. Un dirigente molto stimato all'interno dell'azienda e apprezzato in maniera trasversale dalla politica. Ce la farà?

claudio nicola foto di bacco

MONICA SETTA SOGNA UN NUOVO "FATTO DEL GIORNO" SU RAI2?

A Viale Mazzini molti parlano del sogno nel cassetto di Monica Setta. Alla conduttrice di Unomattina in Famiglia, accostata alla Lega (ipotesi mai confermata dalla giornalista), piacerebbe riportare in onda il suo programma pop-trash "Il Fatto del giorno" nel pomeriggio di Rai2 nella prossima stagione. Il sogno è reale e soprattutto il direttore Ludovico Di Meo vorrà, nel caso, esaudirlo?

GIRA VOCE

1) Urbano Cairo sarebbe molto soddisfatto delle performance del sito del Corriere della sera, in particolare sarebbero arrivati i complimenti per il duo formato da Fiorenza Sarzanini e Monica Guerzoni. Gira voce che le due giornaliste, che da mesi si occupano dell'emergenza di Covid, avrebbero garantito grandi numeri.

paola turci francesca pascale foto da oggi 6

2) Dopo la pioggia di critiche a Ballando con le stelle Guillermo Mariotto è stato "bocciato" da Milly Carlucci che lo ha escluso dalla giuria de Il Cantante Mascherato. Gira voce che lo stilista venezuelano non l'avrebbe presa benissimo.

TINA CIPOLLARI PER 60 EURO TI DICE "NO MARIA IO ESCO"

Il tuo sogno è ricevere un filmato da Tina Cipollari mentre pronuncia una delle sue frasi cult? Puoi rivolgerti a uno psicologo o in alternativa puoi sborsare 60 euro, collegarti a uno sito ultratrash e in poche ore il filmato sarà tuo. "No Maria io esco".

GUILLERMO MARIOTTO

AGITAZIONE A MEDIASET, TIKI TAKA CON CHIAMBRETTI NON TIRA (E PERDE PUBBLICO RISPETTO A PARDO)

L'esclusione di Pierluigi Pardo dalla conduzione di Tiki Taka resta un mistero irrisolto. Non solo per i buoni ascolti ottenuti ma anche per gli ottimi commenti della critica e per il clima da bar sport. La nuova linea "soft" con Piero Chiambretti (che non costa quanto Pardo) alla conduzione non sta però portando i risultati sperati, dopo dodici puntate la media si aggira intorno al 5,5% di share. Numeri distanti dalle edizioni precedenti tra il 7-8% di share (quella 2019-2020 ha ottenuto l'8,7% in onda su Canale 5 e Italia 1). A Cologno Monzese si studiano soluzioni per aumentare lo share ma soprattutto l'appeal dello spazio della seconda serata di Italia 1.

chiambretti

LO STRANO CASO DEGLI SHOW IN ARRIVO SU RAI1: TUTTI I REGISTI SONO ESTERNI

Nei primi mesi del 2021 Rai1 si affiderà a show inediti o già testati: dal ritorno di Fiorella Mannoia con La musica che gira intorno (regia Camilli) alla seconda stagione de Il Cantante Mascherato (regia Alcini) passando per La Canzone Segreta condotto da Serena Rossi (regia Alcini) fino a Top 10 di Carlo Conti (regia Pagnussat). Cosa hanno in comune? Gli show di punta della prima rete sono tutti affidati a registi esterni.

COLETTA VUOLE "DIVIDERE" UNOMATTINA (IN CRISI DI ASCOLTI)

stefano coletta foto di bacco

Da certezza della rete a programma che va peggio: la crisi di Unomattina agita Stefano Coletta. La trasmissione condotta da Marco Frittella e Monica Giandotti, due nomi di poco appeal, sta vivendo la sua stagione peggiore dal punto di vista auditel. Non a caso da qualche settimana si punta sul trucchetto auditel scorporando la prima parte all'11-12% di share per gonfiare il secondo dato dalle 8.30 contro Mattino 5. L'agitazione di Coletta deriverebbe dai margini di manovra ridotti sulla trasmissione che è sotto testata Tg1. Il direttore di rete per la prossima stagione, se possibile già da questa estate, vorrebbe dividere la trasmissione in due parti e senza coconduzione "pura". Una prima parte affidata al tg fino alle 8.30 e a seguire uno spazio con un volto più pop fino alle 10, due blocchi separati con volti e stili differenti. Approccio da all news nella prima parte, da contenitore pop nella seconda. Il problema? L'ad Salini in uscita non è pronto a rivoluzioni quando gli equilibri sembrano già molto precari...

frittella giandotti

INDOVINELLI

1) Perché la famosissima cantante continua pubblicamente a fornire una data di nascita sbagliata? Chi la conosce bene assicura che la signora sarebbe solita togliersi qualche anno. Di chi stiamo parlando?

2) La parlamentare della Lega ha una passione sfrenata per un volto Rai. I dirigenti, ormai esausti, ricevono molte telefonate con continue segnalazioni. Chi sono?

paola turci francesca pascale foto da oggi 7

3) Nell'importante quotidiano italiano tensione alle stelle: è frattura totale tra il direttore e l'intera redazione. Le continue assenze e la linea editoriale motivi della rottura. Chi sono?

monica giandotti francesca pascale paola turci 2 francesca pascale paola turci 1 francesca pascale paola turci 4 francesca pascale paola turci