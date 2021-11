vera gemma

Giuseppe Candela per Dagospia

VERA GEMMA VERSO IL GRANDE FRATELLO VIP

Come Dagonanticipato l'edizione in corso del Grande Fratello Vip sarà allungata ed entreranno nella casa più spiata d'Italia nuovi concorrenti. Chi farà il suo ingresso nel reality condotto da Alfonso Signorini? Stando alle nostre fonti sarebbe quasi fatta per l'attrice Vera Gemma, figlia dell'amatissimo Giuliano. Non solo, possiamo confermare le presenze, già accennate da Tvblog, di Maria Monsè e Patrizia Pellegrino il cui ingresso dovrebbe avvenire lunedì 22 novembre. Sarebbe fatta anche per Nathalie Caldonazzo, già concorrente di Temptation Island Vip.

MYRTA MERLINO, LA SENTI QUESTA VOCE?

Myrta Merlino ogni giorno su La7 conduce L'aria che tira, proprio dalle parti della tv di Urbano Cairo gira voce che la giornalista sarebbe solita affidarsi all'aiuto del phonak, auricolari molti usati in tv. Chi sussurra nel suo orecchio? Molto difficile pensare all'effetto Ambra Angiolini a Non è la Rai, molto più probabile l'utilizzo in stile tg per ricevere aggiornamenti dai suoi autori.

ZALONE NON VA A ZELIG

È tutto pronto per il ritorno di Zelig su Canale 5 previsto per giovedì 18 novembre, lo storico titolo comico andrà in onda dal Teatro Arcimboldi con la conduzione di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Non ha risposto presente Luca Medici in arte Checco Zalone. Il comico, vero fenomeno del botteghino, ha declinato l'invito. In compenso lo spettacolo potrà contare su tanti comici legati alla storia di Zelig che hanno risposto presente: da Teo Teocoli a Teresa Mannino, da Anna Maria Barbera a Giovanni Vernia.

ENRICO LETTA ASCOLTA SOLO MELONI

Enrico Letta ascolta solo Meloni. No, la leader di Fratelli d'Italia non c'entra nulla e non è in corso un grande inciucio con il Pd. Stiamo parlando di Marco Meloni, coordinatore nazionale del partito, e fedelissimo del leader democratico. Uomo di fiducia che si sta rafforzando sempre di più, il suo telefono nelle ultime settimane squilla più del solito.

DISCOVERY PUNTA SULL'INNOVATIVO DRAG RACE. MEDIASET LO FACEVA 20 ANNI FA SU ITALIA 1

Discovery punta tutto su Drag Race. Un titolo di successo nel mondo, presentato come innovativo e rivoluzionario. Ma il tema drag è davvero sconosciuto alla tv italiana? No, Mediaset c'era arrivata ben vent'anni fa. Nel 2001 su Italia 1 è andato in onda Tacchi a spillo, una gara di otto drag queen tra canto, ballo e recitazione. Alla conduzione Michelle Hunziker e Claudio Lippi, tra i giudici vip anche RuPaul, ideatore e volto della versione originale di Drag Race.

FUORTES VEDE POLITICI E VA DA BETTINI: LO STUPORE DI MARIO DRAGHI

Mario Draghi non è solito scomporsi ma gira voce che il Premier non avrebbe affatto gradito il giro delle sette chiese dell'ad Rai Carlo Fuortes. "Aveva dato un mandato pieno e chiesto di tenere fuori i politici. Lui addirittura va ad incontrarli, va al compleanno di Bettini. Questo non va bene", si sfoga una fonte molto quotata a Viale Mazzini. C'è chi assicura che da Palazzo Chigi avrebbero lanciato un messaggio chiaro. Non solo, c'è chi accenna a un piano che prevederebbe il taglio di tantissime collaborazioni. La solo voce ha messo tutti in allerta ma non saranno prese a breve decisioni. Prima è tempo di nomine.

QUELLI CHE IL GIOVEDI' A RISCHIO CHIUSURA: LA DECISIONE A DICEMBRE

Se volevano chiuderlo, potevano dirlo prima. Rai2 ha spostato in prime time Quelli che il calcio con un trattamento molto particolare: cambio di programmazione, puntate ridotte e registrate, altre puntate saltate. Ascolti ovviamente bassi, per un titolo storico che al pomeriggio ha sempre fatto la sua figura. Il futuro per la trasmissione condotta da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran è sempre più a rischio. A Viale Mazzini assicurano che la chiusura, almeno in prime time, sarebbe molto vicina. Una valutazione definitiva dovrebbe arrivare a dicembre.

VITE DA COPERTINA, A DICEMBRE STOP ALLE REGISTRAZIONI?

Dal 6 dicembre al pomeriggio Tv8 punterà sui film natalizi ma a Milano Rogoredo gira voce che le registrazioni di Vite da copertina, programma condotto da Elisabetta Canalis in onda su Tv8, potrebbero concludersi già a metà dicembre. Sarà vero?

BARBARA D'URSO ENTRA NELL'AGENZIA DI NARDO. RITORNO ALLA RECITAZIONE?

Barbara D'Urso è entrata a far parte dell'agenzia Di Nardo, scuderia che si occupa di numerosi attori. Carmelita dopo essere stata ridimensionata da Mediaset ha parecchio tempo libero, gira voce che starebbe lavorando con il suo agente proprio sulla recitazione. Magari alla realizzazione di uno spettacolo teatrale. Sarà vero?

INDOVINELLI

1) La discussa giornalista non sta vivendo un bel momento. Per vendicarsi dei suoi nemici avrebbe chiesto ai suoi parenti di organizzare macumbe e riti vodoo. Di chi stiamo parlando?

2) Lui è un potentissimo conduttore e giornalista, lei una conduttrice fumantina. Tra i due il clima è ora tesissimo: tutta colpa di un collaboratore "rubato". Chi sono?

3) Una coppia nota vorrebbe partecipare da tempo come ballerini per una notte nello show di Milly Carlucci ma la padrona di casa continuerebbe ad ignorarli. E i due non l'avrebbero presa bene, chi sono?