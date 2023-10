INSEGNO OUT? I DIRIGENTI DI VIALE MAZZINI AVREBBERO CHIUSO LA PRATICA “MERCANTE IN FIERA”: AVREBBERO OPTATO PER LA CANCELLAZIONE DELLO SHOW FLOP

Giuseppe Candela per Dagospia

IL MERCANTE IN FIERA E IL FLOP DI INSEGNO: L'OPERAZIONE COSTERA' ALLA RAI 2 MILIONI DI EURO?

Il flop di ascolti de "Il Mercante in Fiera" ha messo in crisi i vertici di Viale Mazzini. Ha agitato il Tg2, i cui ascolti sono in calo proprio per il disastroso traino, e mandato nel panico Rai Pubblicità e la società di produzione Banijay, considerando che il servizio pubblico ha affidato a Pino Insegno anche la conduzione de "L'Eredità".

I dirigenti avrebbero già concluso la pratica, optando per la cancellazione del game, il programma guidato dal meloniano Insegno è finito più volte sotto il 2%. In virtù anche dello strapotere del conduttore si cercheranno altre soluzioni, per un paio di settimane, prima della sentenza definitiva.

E sul fronte costi? Ogni puntata del quiz di Rai2 costa alla Rai circa 32 mila euro, previste sulla carta 62 puntate. Totale? Attorno ai 2 milioni di euro. Costi e ascolti che richiedono intervento immediato.

MA QUALE SPINALBESE! SONIA BRUGANELLI E LO SCRITTORE-CORTEGGIATORE

Nelle ultime ore diverse testate hanno accennato a un presunto flirt tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese. La fu signora Bonolis e l'ex compagno di Belen Rodriguez. In realtà la notizia non trova conferme, a Roma invece tutti ricordano la passione dell'ex opinionista del Grande Fratello per i libri. Nell'ultimo periodo, dicono, Sonia avrebbe ricevuto parecchie attenzioni da un noto scrittore. Un corteggiamento "segreto", sarà vero?

ITALIA'S GOT TALENT FA IL BIS SU DISNEY+

Disney+ ha detto sì. La piattaforma ha deciso di concedere il bis a "Italia's got talent", lo storico titolo prodotto da Fremantle ha debuttato su Disney+ con la giuria formata da Elettra Lamborghini, Frank Matano, Mara Maionchi e Khaby Lame e con la conduzione di due volti dei The Jackal (ormai veri e propri prezzemolini tv) Aurora Leone e Fru. Il gruppo di lavoro inizierà a lavorarci da gennaio 2024.

FILIPPO FACCI, DOPO LIBERO C'E' IL GIORNALE

Nei giorni scorsi Filippo Facci si è dimesso da Libero. In una lettera inviata alla redazione ha spiegato le sue motivazioni, dopo che il nuovo direttore Sechi aveva fatto sparire la sua rubrica in prima pagina.

Senza la famosa striscia in Rai e senza Libero: che farà Facci? Il passaggio al Giornale era stato ipotizzato durante l'estate, poi saltato. In realtà nei giorni scorsi, dopo nuovi incontri, Facci avrebbe ottenuto l'ok dell'editore Angelucci per il suo futuro al Giornale by Sallusti-Feltri.

CHE CI FACEVA GIAMPAOLO ROSSI ALL'EVENTO ORGANIZZATO DA FRATELLI D'ITALIA?

Che ci faceva venerdì scorso a Brucoli, in provincia di Siracusa, Giampaolo Rossi? Il Direttore Generale della Rai ha partecipato a una tre giorni organizzata da Fratelli d'Italia dal titolo "Italia, le radici della bellezza.

Turismo, cultura, sport ed enogastronomia". Evento a cui hanno preso parte, tra gli altri, il ministro Sangiuliano e Alessandro Giuli, presidente del Maxxi di Roma. Presente anche Augusta Montaruli, membro della Vigilanza Rai in quota Fdi. Rossi è l'uomo Rai di Giorgia Meloni, cosa nota a tutti, ma è opportuno che il direttore generale della Rai partecipi a eventi di partito nel pieno del suo mandato e con Viale Mazzini già travolta dalle polemiche?

THE REAL HOUSEWIVES, FATMA RUFFINI DOPO NAPOLI PUNTA SULLE SIGNORE ROMANE

Torneranno le nuove avventure di "The Real Housewives", il docureality in onda su RealTime dedicato alle scatenate signore della upperclass napoletana. Adattamento del famoso format statunitense, un mix tra reality, soap, ironia antropologica. La società di produzione di Fatma Ruffini, la Ftm Entertainment, è pronta a realizzare una nuova stagione ma con una importante novità: protagoniste le signore romane!

POLETTI NON "ERRA" E NON VA PIU' A BALLANDO CON LE STELLE

Roberto Poletti "tribuno del popolo" a Ballando con le Stelle. Era tutto pronto, al netto delle smentite, e fino a pochi giorni fa la cosa sembrava fatta. Il giornalista avrebbe dovuto affiancare in una sorta di "contro-giuria" Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra. Non un ruolo di primo piano, seduto lì vicino alla vistosa Erra, non proprio una botta di immagine per il biografo di Salvini. E alla fine tutto è saltato, anche se qualcuno vi dirà che non se ne era nemmeno parlato...come sempre.

RAI2 GUARDA AL PASSATO: TORNA MADE IN SUD

Made in Sud torna su Rai2. La direzione Intrattenimento ha deciso di riportare in onda, dopo un anno di stop, lo storico titolo comico napoletano. Lo show sarebbe previsto nella prossima primavera, in diretta come sempre dall'Auditorium di Napoli. Si lavora a un ritorno al passato anche sul fronte della conduzione: torneranno Gigi&Ross con Fatima Trotta?

INDOVINELLI

1) Lei è un volto nuovo del calcio in televisione, lui un potentissimo imprenditore apprezzato dalla maggioranza di governo. Tra i due, che pure contano molti anni di differenza, sarebbe esplosa la passione. La bella "conduttrice" vive un momento di grande ascesa e i soliti maligni sono già in azione. Di chi si tratta?

2) Per partecipare a un programma tv la showgirl avrebbe messo subito le cose in chiaro: "Non prendo aerei di linea, voglio l'aereo privato". E i costi salgono, chi è?

3) Mediaset punta molto su un programma già noto al pubblico. Ha fissato in alto l'obiettivo auditel, anche per i costi importanti. Ma le registrazioni non avrebbero convinto molti. Si teme un flop. Di chi stiamo parlando?

