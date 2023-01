mario caucci a non e' l'arena 3

Giuseppe Candela per Dagospia

MARIO CAUCCI, EX MARITO DI NOEMI BOCCHI, È "GESTITO" DA FABRIZIO CORONA

Da febbraio 2022 tutti parlano di Noemi Bocchi ma nessuno conosce la sua voce. La nuova compagna di Francesco Totti è finita nel mirino, già nei mesi scorsi, dell'ex marito Mario Caucci. L'imprenditore ha rilasciato al settimanale Chi la sua prima intervista esclusiva ed è poi approdato in tv a "Non è l'Arena". Gira voce che a "gestire", se così si può dire, l'imprenditore sia Fabrizio Corona. Proprio il nemico a distanza della fu famiglia Totti, dal caso Flavia Vento fino ad arrivare alla lite con Ilary Blasi al "Grande Fratello Vip". La vendetta di "Furbizio"?

angelucci

ANGELUCCI, BELPIETRO E LE VOCI SUL FUTURO DE "LA VERITA'"

Dopo mesi di trattative, stop improvvisi e accelerate, la famiglia Berlusconi ha venduto Il Giornale agli Angelucci, già editori dei quotidiani Libero e Il Tempo. Non sarebbe finita qui, a Milano gira voce che il "polo editoriale di centrodestra" potrebbe aggiungere un altro tassello: La Verità. C'è chi accenna a un incontro tra Angelucci e Maurizio Belpietro, per ora solo voci ma qualcosa sembra muoversi...

chiara ferragni 8

SANREMO 2023, ECCO DOVE ALLOGGERA' CHIARA FERRAGNI. TUTTA LA FAMIGLIA SBARCHERA' IN RIVIERA

Tutti parlano di Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale prepara il suo sbarco in Riviera con l'intera famiglia, Fedez sarà infatti sul palco della nave Costa Smeralda. Alloggeranno in una bellissima villa sulle colline di Sanremo, una soluzione simile a quella adottata dal rapper nel 2020. Con loro dovrebbero esserci anche i figli Leone e Vittoria (tra qualche giorno esploderà la solita polemichetta sulla loro esposizione?) ma anche le sorelle e la mamma di Chiara Ferragni. Come svelato da Dagospia, i Ferragnez saranno seguiti (non in tutti gli spazi) anche dalle telecamere di Amazon che rilascerà la seconda stagione della docuserie a marzo.

gian marco chiocci

FRATELLI D'ITALIA PENSA A GIAN MARCO CHIOCCI PER IL DOPO MAGGIONI

La partita Rai è ancora ferma. Si muove più sui giornali, tra pezzi mirati e "commissionati", che nei palazzi che contano. Dopo Sanremo qualcosa però dovrebbe cambiare, soprattutto sul fronte tg. Sempre più in calo le quotazioni di Monica Maggioni, in uscita dal Tg1 ma, assicurano, non a mani vuote. Torna di moda il nome di Gian Marco Chiocci, direttore dell'Adnkronos, che era già circolato anche per il ruolo di portavoce a Palazzo Chigi. Si tratta di un nome esterno all'azienda e questo potrebbe favorire nuove polemiche.

elisabetta gregoraci

ELISABETTA GREGORACI SBARCA SU LA7

Elisabetta Gregoraci si gode l'amore con Giulio Fratini e Briatore non starebbe facendo i salti di gioia. La showgirl (per mancanza di show) avrà presto un nuovo impegno televisivo, di cosa si tratta? Sbarcherà su La7 dove sarà alla guida di una trasmissione legata a un brand.

ELETTRA LAMBORGHINI

ECCO PERCHE' ELETTRA LAMBORGHINI NON SARA' A THE VOICE KIDS

"Salvo colpi di scena", avevamo scritto comunicando la presenza in giuria di Elettra Lamborghini a The Voice Kids. La decisione era stata presa, mancava solo la firma ma in extremis sono venuti fuori impegni contemporanei su Tv8, curati non dall'attuale agente Facchinetti ma dall'ex manager Paola Benegas, non graditi al servizio pubblico. E così dopo il caso Belve, per Elettra ancora un problema a Viale Mazzini.

C'E' CHI ESCE DALLA RADIO: FACCHINETTI E FOLLESA

elettra lamborghini

E a proposito di Francesco Facchinetti si è concluso il suo impegno con Radio 105, dove la sua trasmissione "105 Kaos" condotta con Sabrina Scampini è stata sostituita da "105 Opern Club" con Edoardo Mecca e Dario Micolani. Restando sul tema radio, nella pagina dei conduttori di Radio 101 è scomparsa la comica Katia Follesa.

INDOVINELLI

1) Ricordate il giornalista porcello scoperto da "Le Iene"? In molti si chiedono, come mai il Corriere della Sera non ha riportato la notizia?

2) Dietro le quinte di una nota trasmissione Mediaset il clima è particolarmente teso. Nei giorni scorsi un nuovo episodio avrebbe creato malumori tra due protagonisti. Chi sono?

3) "Guarda che questo lo promuovono, va allo stadio con il dirigente e con il ministro", sussurrano a Viale Mazzini prevedendo il futuro in Rai di un conduttore non particolarmente noto. Di chi stiamo parlando?