1) Prende forma il cast di Ballando con le stelle. Come anticipato dal nostro Alberto Dandolo scenderanno in pista Iva Zanicchi e Marta Flavi (ex moglie di Costanzo, competitor Maria De Filippi), il sito Tvblog ha confermato la nostra indiscrezione su Nancy Brilli e anticipato il nome di Gabriel Garko. Aggiungiamo in anteprima un altro nome che ha detto sì a Milly Carlucci, si tratta dell'attrice e cantante Eva Robin's.

2) Squadra che vince non si cambia. La padrona di casa ha deciso di puntare sulla riconferma dell'intera giuria (Canino, Mariotto, Smith, Lucarelli e Zazzaroni), con il ritorno di Alberto Matano e Rossella Erra. Sarebbe invece in bilico la partecipazione a bordo campo della criminologa Roberta Bruzzone.

GRANDE FRATELLO VIP: NEL CAST RITA DALLA CHIESA, CHARLIE GNOCCHI E LEONARDO TUMIOTTO?

1) Debutterà forse già lunedì 12 settembre la nuova edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini continua a lavorare al cast puntando con forza su un nome, quello di Rita Dalla Chiesa. Il nome a sorpresa, la carta coperta. È in corso una trattativa tra le parti, accompagnata ancora dai dubbi della conduttrice ma si lavora per chiudere con alcune concessioni contrattuali.

2) Chi entrerà nella casa più spiata d'Italia? Tra i concorrenti ci sarà lo speaker di Rtl e inviato di Striscia la notizia Charlie Gnocchi, fratello di Gene. Sarebbe in corso una trattativa, anche in questo caso non ancora conclusa, con l'ex nuotatore Leonardo Tumiotto.

3) Sulla carta sono previste ben cinquanta puntate del reality in prime time, un record nella storia della trasmissione. Dagospia aveva anticipato il nome del pornoattore Max Felicitas, concorrente confermato ma con alcuni problemi da risolvere sul fronte cachet.

QUANDO PAOLA TURCI CANTAVA BERLUSCONI "DEVI ANDARTENE"

Paola Turci e Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi che ora si gode ben 20 milioni di euro, si sono unite civilmente sabato 2 luglio in Toscana. Pochi ricordano che la cantante aveva dedicato all'ex premier un brano. Era il 2011 e il titolo era eloquente: "Devi andartene". Testo: "Ora basta, devi andartene più lontano che puoi. Perché il trucco si scioglie e si scopre l'inganno. (...) Con il monarca sgargiante di cipria che perde la testa tra cosce, bracciali e culi di bottiglia. E una scialuppa di derelitti gli battono il sedere. Devi andartene."

ALESSANDRA MUSSOLINI SI SPOGLIA SU RAI2

Alessandra Mussolini ha chiuso con la politica da qualche tempo, ormai a tutti gli effetti un volto tv. Dopo aver partecipato a Ballando con le Stelle e a Il Cantante Mascherato è pronta per il tris: sarà nel cast di Nudi per la vita. Un programma dedicato alla prevenzione medica che vedrà vip alle prese con uno spogliarello in stile Full Monty. Alla conduzione Mara Maionchi, la Mussolini ha detto sì!

VENIER-OZPETEK, IN BILICO LO SHOW SU RAI1

Dagospia aveva anticipato il progetto in prime time di Mara Venier con Ferzan Ozpetek, era previsto in primavera poi slittato in extremis al prossimo autunno. La conduttrice aveva annunciato in un'intervista il mese di dicembre come periodo di messa in onda. Il titolo non figura però nella lista delle trasmissioni di Rai1, un rallentamento improvviso sia per questioni di budget che per l'idea ancora non del tutto chiara. Resta tutto sul tavolo ma i tempi si allungano.

A DE MARTINO NON BASTANO QUATTRO SHOW: ECCO COSA FARA'

Chi conosce bene Viale Mazzini sa quanto sovraesporsi possa essere rischioso. Ma Stefano De Martino non ha nessuna intenzione di rallentare, per lui com'è noto sono previsti quatto programmi su Rai2: Tim Summer Hits, Sing Sing Sing, Bar Stella e Stasera tutto è possibile. Non solo, perché Dagospia può anticipare che il marito di Belen Rodriguez sta lavorando a uno spettacolo teatrale previsto in primavera. Titolo: Quasi one man show. Spettacolo scritto dal ballerino-conduttore e da Riccardo Cassini.

CHE GELO TRA MAURO CRIPPA E ALESSANDRO SALEM!

Nel corso della presentazione dei Palinsesti Mediaset in molti hanno notato una certa distanza tra Mauro Crippa, Direttore Generale dell'Informazione Mediaset, e Alessandro Salem, Direttore Generale Contenuti. Non una novità assoluta per gli addetti ai lavori ma tra i due gelo e silenzio.

LA SCISSIONE GRILLINA E GLI EFFETTI SU VIALE MAZZINI

Da una parte Di Maio, dall'altra Conte. La scissione ha avuto effetti anche sul servizio pubblico, a sfavore del leader dei 5 Stelle. I pentastellati avevano già perso peso, lo stesso Casalino non era più considerato come prima. Di Maio, anche grazie al supporto del suo uomo Rai Spadafora, ha creato negli ultimi anni rapporti trasversali mettendo becco in alcune nomine. E ora questa ininfluenza preoccupa i grillini in vista delle prossime elezioni...

INDOVINELLI

1) A Milano gira voce che tra l'opinionista prezzemolina e un concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip sia esplosa la passione. Di chi stiamo parlando?

2) Da inviata ad autrice in pochissimo tempo. Dicono che la promozione sia merito di una relazione con un dirigente tv molto quotato. Chi sono?

3) L'innocuo conduttore sta ottenendo molto spazio sul piccolo schermo, pare sia sostenuto con forza e costanza dai vertici di Confindustria. Sarà vero?