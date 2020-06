Giuseppe Candela per Dagospia

Chiara Ferragni e Giulia De Lellis possono tremare! Altro che influencer con post venduti a cifre da capogiro: la vera concorrenza è arrivata. Basta solo scendere di qualche gradino e tirar fuori l'idea ultratrash che può portare frutti insperati. Vai sul sito in questione, trovi il personaggio che ti piace, invii la richiesta e dopo qualche giorno riceverai il video via Whatsapp e via email. Un messaggio di auguri per un compleanno, battesimo, addio al celibato, comunione, matrimonio. O magari un semplice saluto, uno scherzo a un amico, perché non un consiglio sportivo? Inserisci il nome del destinatario, aggiungi qualche particolare, paghi con la carta di credito e aspetti il video che arriverà massimo entro una settimana.

Un meccanismo nuovo in Italia ma già noto in America. Il confine tra l'ultima moda importata e vip in crisi che fanno soldi mandando videosaluti? Decidetelo voi. Così, a sorpresa, compare Heather Parisi. Se Lorella Cuccarini, o chiunque altro, volesse chiedere un video alla rivale, magari di complimenti, dovrebbe sborsare 90 euro. I prezzi possono variare in continuazione, a seconda della domanda e della disponibilità degli artisti.

Se per l'addio al celibato del vostro amico volete un messaggio di auguri della bombastica icona anni '90 Victoria Silvstedt servono 100 euro: "Messaggi per i complianni, un grandi bacioni. Siamo qua per te", aggiunge in un filmato di presentazione. E il sito fa sapere che risponde entro tre giorni e che la modella donerà i proventi al Fondo di solidarietà COVID-19 dell'OMS. Sì, perché c'è anche chi lo fa per fini benefici come Marco Ardemagni di Radio 2 che in cambio di un componimento personalizzato ottiene 50 euro che devolverà al "CIAI".

Per gli altri la lista è lunga e non ci sono riferimenti benefici: servono 20 euro per un video dell'attrice Eva Grimaldi, del prezzemolino Giovanni Ciacci, dell'ex pilota Marco Melandri, di Veronica Ursida di Uomini e Donne Over, dell'attore Andrea Roncato. Si sale a 25 per Elisabetta Coraini, la Laura di Centovetrine, si scende a 10 euro per un video del ciclista Claudio Chiappucci. Ancora più giù: 7 euro per il tutor di Detto Fatto Maikol Fazio e 5 euro per la tiktoker Ottavia De Vivo.

Signori, c'è crisi e ognuno arrotonda come può. Come si chiama il sito? Non riportiamo il suo nome per non concedere facile pubblicità e per l'assenza di interesse per l'operazione. Se non dal punto di vista antropologico e sociologico.

