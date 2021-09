Giuseppe Candela per Dagospia

matteo salvini e francesca verdini

FRANCESCA VERDINI RIMBALZATA ALLA VERSILIANA: COLPA DEL GREEN PASS?

"Lei non può entrare", Francesca Verdini rimbalzata alla Versiliana. L'episodio è accaduto qualche settimana fa quando Verdini stava accompagnando all'evento il fidanzato Matteo Salvini. Gira voce che il motivo dell'esclusione fosse dovuto all'assenza del Green Pass, dimenticato o non in suo possesso. Sarà vero?

FREMANTLE COMPRA LUX VIDE: NASCE UN NUOVO POLO TV (E IN RAI...)

Ad aprile scorso Il Sole 24 ore aveva comunicato la possibile vendita di Lux Vide, la società di Luca e Matilde Bernabei, con possibili acquirenti Sony e Fremantle.

Oggi il quotidiano economico fa un passo avanti parlando dell'inizio della trattativa esclusiva tra Lux Vide e Fremantle, con scadenza prevista a metà settembre per trovare l'accordo, con possibilità di proroga.

viale mazzini

Stando alle nostre fonti in realtà sarebbe tutto già fatto, non ufficializzato ma l'accordo tra le parti sarebbe già stato trovato. Non una notizia da poco per il mondo della tv, nascerà un nuovo polo di potere.

Acquisto che avrà impatti anche su Viale Mazzini considerando l'unione della società che regna nel mondo della serialità Rai, anche grazie ai suoi successi, e di Fremantle che già produce show e serie tv sulle reti del servizio pubblico. Fuortes dovrà presto fare i conti con un nuovo centro di potere che potrebbe cambiare le dinamiche in azienda, come reagirà?

eva grimaldi imma battaglia foto di bacco (3)

POMERIGGIO 5, FUORI TUTTI GLI OPINIONISTI: SOLO DUE RICONFERMATI. ECCO I NOMI

Pomeriggio 5 revolution. Il programma di Barbara D'Urso, che ha perso la guida di Non è la D'Urso e Domenica Live, si presenterà al pubblico con una nuova veste e durerà, al netto delle pubblicità, poco più di 50 minuti. Rivoluzione anche sul fronte opinionisti: tutti a casa. O meglio solo in due al momento figurano tra i riconfermati, stiamo parlando dell'attrice Eva Grimaldi e della giornalista Annalia Venezia, amica personale della conduttrice.

annalisa bruchi

RAI2, DI MEO IN USCITA: VERSO SAN MARINO. CORSINI IN POLE MA SPUNTA LA BRUCHI

L'esperienza di Ludovico Di Meo a Rai2 si è rivelata più complicata del previsto e potrebbe concludersi a breve.

A Viale Mazzini gira voce che potrebbe essere lui il nuovo direttore della sede Rai di San Marino, chi prenderà il suo posto? Resta in pole position per questa poltrona, in quota Fratelli d'Italia, l'attuale vicedirettore Paolo Corsini, a sorpresa negli ultimi giorni sarebbero in crescita le quotazioni di un nome mai circolato prima: Annalisa Bruchi, apprezzata da Forza Italia ma con contatti traversali. Chi la spunterà?

SHOW DI BAGLIONI SU CANALE 5, LA MESSA IN ONDA È A RISCHIO

claudio baglioni concerto in vaticano 2

Era previsto a maggio ma era slittato, annunciato nuovamente da Mediaset alla presentazione dei palinsesti. Stiamo parlando dello show evento in tre puntate di Claudio Baglioni su Canale 5, a Cologno Monzese però non tutti sono convinti che il progetto, che deve fare i conti con la contrarietà di alcuni, possa realmente andare in onda. Chi ostacola Baglioni e perché?

jasmine carrisi 1

GRANDE FRATELLO VIP, SALTA JASMINE CARRISI. TORNA LA "VERA" DIRETTA SU MEDIASET EXTRA

Debutterà lunedì 13 settembre la nuova edizione del Grande Fratello Vip, alla conduzione Alfonso Signorini affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Nella casa non ci sarà Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso.

Dopo l'esclusione di The Voice Senior la giovane cantante era stata contattata, era iniziata una vera e propria trattativa che sembrava andare dritta verso l'esito positivo ma alla fine l'accordo non sarebbe stato trovato. Intanto i telespettatori fedelissimi possono gioire e prepararsi ai tanti scivoloni in arrivo: su Mediaset Extra tornerà la vera diretta, questa volta senza la parziale differita.

SIMONA AGNES NEL CDA RAI, DUE SUOI PROGRAMMI IN ONDA SU RAI1 E RAI2. CONFLITTO DI INTERESSI?

Simona Agnes, figlia dell'ex direttore generale della Rai Biagio Agnes, è entrata a far parte del Cda Rai in quota Forza Italia, con tanto di accordo con la Lega per escludere dal tavolo dei consiglieri l'esponente di Fratelli d'Italia Giampaolo Rossi.

simona agnes

A Viale Mazzini c'è chi storce il naso per la presenza di "suoi" due programmi in onda sulle reti Rai: il Premio Biagio Agnes previsto su Rai1 e la nuova edizione di Check up che andrà in onda su Rai2. Conflitto di interessi?

INDOVINELLI

1) La discussa giornalista sta vivendo un momento complicato. Le quotazioni del suo amante non sono più quelle di una volta e per lei il vento è cambiato: per vendetta si è presentata a un appuntamento con il nuovo capo armata di registratore. Registrazione che ha inviato a molti addetti ai lavori. Di chi stiamo parlando?

2) Lui è un noto e sfegatato antiberlusconiano ma pochi sanno che la sua amante non disdegna collaborazioni con Mediaset. La bella attrice ha partecipato ad alcune serie in onda su Canale 5. Di chi stiamo parlando?

3) A Cologno Monzese tutti parlano dell'amore nato dietro le quinte tra un conduttore di Rete 4 e una truccatrice che lavora in azienda. "Lui ha perso la testa per lei", assicurano fonti interne. La relazione va avanti ormai da qualche tempo e molti si chiedono: perché tutta questa segretezza?

jasmine carrisi 2 jasmine carrisi 4 jasmine carrisi 3 jasmine carrisi festa a sorpresa per francesca verdini - il karaoke con salvini 2 salvini verdini 7 francesca verdini matteo salvini salvini verdini salvini verdini MATTEO SALVINI FRANCESCA VERDINI