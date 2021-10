LEI È UNA CONDUTTRICE DI RAI1, L'ALTRA UN VOLTO DI CANALE5: SI SONO INCONTRATE IN GRAN SEGRETO A MILANO IN UN HOTEL NELLA ZONA DELLA STAZIONE CENTRALE: COSA SI SONO DETTE?

CHIARA BAZOLI E BEPPE SALA SU CHI

Giuseppe Candela per Dagospia

BEPPE SALA VOLA IN SPAGNA CON BAZOLI: L'AEREO È LOW COST

A Milano gira voce che Beppe Sala dopo aver ottenuto il bis come sindaco a Milano si sia concesso nei giorni scorsi una brevissima vacanza in Spagna con la compagna Chiara Bazoli. La notizia? Il primo cittadino ha viaggiato con una compagnia low cost! Chi l'avrebbe mai detto?

SORPRESA PER IVA ZANICCHI: NEL SUO SHOW ARRIVA SILVIA TOFFANIN

iva zanicchi 2

Canele 5 trasmetterà due serate evento dedicate a Iva Zanicchi, un modo per celebrare la sua storia e la lunga carriera. Titolo "D'Iva", in onda il 4 e l'11 novembre. Le registrazioni sono iniziate nei giorni scorsi e possiamo anticiparvi la presenza tra gli ospiti di un nome a sorpresa: Silvia Toffanin. La conduttrice di Verissimo, leader negli ascolti al sabato e anche nella nuova fascia domenicale, difficilmente presenzia in altre trasmissioni ma per la Zanicchi ha fatto eccezione. Cosa combineranno insieme?

mika 9

EUROVISION, MIKA IN POLE PER LA CONDUZIONE: "LE CANZONI SONO UNA MERDA, TERRIBILI"

Ci sono le date, c'è la città: mancano i conduttori. Tra veti incrociati, pressioni e volti scalpitanti. Stiamo parlando dell'edizione 2022 dell'Eurovision che tornerà in Italia. Tra i nomi più accreditati anche quello di Mika, giudice di X Factor con un passato in Rai. Facendo qualche ricerca si scopre che l'artista libanese non sembra apprezzare particolarmente la competizione: "La gran parte delle canzoni eurovisive sono merda, vergognose.

Gli inglesi mi hanno cercato quattro volte ed io ho risposto no, no, no e no. Partecipare con una canzone migliore? Non credo sia consentito. Non fa parte del gioco. Devi per forza presentare canzoni terribili", ha dichiarato qualche tempo fa. Cambierà idea sulla manifestazione?

luna berlusconi

IL COMPAGNO DI LUNA BERLUSCONI OPINIONISTA A FORUM

Si chiama Vittorio Vaccaro, professione attore. Da lunedì 18 ottobre ha debuttato a Forum, il programma di successo di Canale 5 condotto da Barbara Palombelli. Vaccaro, come accennato anche dalla padrona di casa, sarà presente come opinionista in molte puntate. La notizia? Vaccaro è il compagno di Luna Berlusconi, figlia di Paolo Berlusconi.

giulia de lellis tezenis

GIULIA DE LELLIS NON SARA' A SANREMO

Giulia De Lellis coconduttrice del Festival di Sanremo 2022 al fianco di Amadeus? La notizia era già circolata due anni fa rivelandosi infondata, anche in questo caso si tratta di una fake news. Ipotesi mai vagliata.

COSA FA SIGNORINI PRIMA DELLA DIRETTA?

Alle 21 circa tutti i lunedì e venerdì prima di andare in onda con il Grande Fratello Vip il conduttore Alfonso Signorini si isola dal mondo, si chiude nel camerino e non parla con nessuno. Una pratica particolare prima della diretta? No, trascorre circa venti minuti al piano. Sarà un modo per prepararsi alle urla della Cipriani?

alfonso signorini 1

IANNONE-LANDO, LA (FAKE) LOVE STORY A BALLANDO CON LE STELLE?

Dalle parti del Foro Italico si festeggia per l'ottimo debutto di Ballando con le stelle che ha sfiorato alla prima il 24% di share. Vi ricordate lo scorso anno la finta love story tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi? Gira voce che quest'anno possa essere il turno della coppia formata da Andrea Iannone e Lucrezia Lando, presunto flirt già spinto e chiacchierato con foto ambigue pubblicate dal settimanale Gente.

costantino della gherardesca

ELISA E COSTANTINO DELLA GHERARDESCA, TEMPO DI CAMBIAMENTI

Si è interrotta a sorpresa la collaborazione professionale tra il manager Stefano Settepani e la bravissima cantante Elisa. A chi si affiderà? Al momento nessuna comunicazione ufficiale, nell'attesa il manager Max Brigante la corteggia, professionalmente parlando, a suon di like. Novità anche sul fronte tv dove Costantino della Gherardesca, ora alle prese con nuovi impegni nel mondo Sky, ha deciso di affidarsi alla MNcomm di Umberto Chiaramonte.

GIRA VOCE

1) Gira voce che i consiglieri del cda Rai sarebbero molto infastiditi con il duo Fuortes-Soldi. Totalmente fuori dai giochi, quasi non consultati. Possiamo infatti svelare che tutti e cinque i consiglieri hanno chiesto audizione in cda per avere notizie e spiegazioni sugli ascolti e la qualità di quanto trasmesso sulle reti generaliste.

CARLO FUORTES MARINELLA SOLDI

2) Gira voce che i vertici americani di Amazon non sarebbero molto soddisfatti del lavoro fatto dal gruppo dirigenziale italiano su Prime Video. Investimenti con megabudget ma, Lol a parte, nessun titolo in grado di lasciare il segno sul fronte intrattenimento. In arrivo un cambio di rotta o cambio di vertici?

ludovico di meo 1

3) Chi prenderà il posto di Ludovico Di Meo alla direzione di Rai2 con una rete da ricostruire? A sorpresa circola con insistenza il nome dell'attuale vicedirettore Massimo Lavatore. Sarà channel manager dopo l'ok al piano industriale o lo slittamento di quest'ultimo gli assicurerà la direzione piena della seconda rete? Restano in corsa anche Angelo Mellone e Paolo Corsini.

PAOLO CORSINI

INDOVINELLI

1) Lei è una conduttrice di Rai1, l'altra un volto di Canale 5. Nei giorni scorsi si sono incontrate a Milano in un hotel nella zona della stazione Centrale. Incontro segretissimo, qualche chiacchiera velenosa su colleghi e colleghe ma soprattutto la volontà di presenziare insieme presto in tv. Chi sono?

2) Lui è un ex calciatore, lei la moglie di un dirigente Mediaset. Tra i due è da tempo esplosa la passione, una relazione vissuta in gran segreto. Chi sono?

3) Lui è il direttore di un giornale con la passione per i social, lei è impegnata con la politica in una regione del Nord. Dopo una crisi passeggera i due "amanti" sono tornati insieme. Di chi stiamo parlando?