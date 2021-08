Giuseppe Candela per Dagospia

ALBERTINO, ALBANO E SABRINA SALERNO A BALLANDO CON LE STELLE?

Chi scenderà in pista nella nuova edizione di Ballando con le stelle? Come Dagoanticipato quasi certamente proveranno a ballare un tango o un cha cha cha l'ex calciatore Fabio Galante e Federico Fashion Style.

Il cast non è ancora chiuso, i contratti non sono firmati ma circolano con forza altri tre nomi: la bombastica Sabrina Salerno, tra le donne di Sanremo 2020, il famosissimo Dj Albertino (direttore di Radio M2o) e l'evergreen Albano, fresco di uscita di scena da The Voice Senior. Quest'ultimo ha già partecipato al programma come ballerino per una notte con Romina Power. Si tratta di un nome "sovraesposto" ma anche molto amato dal pubblico over, già coinvolto dalla Carlucci a Il Cantante Mascherato.

sabina guzzanti 15

MORGAN PER TRE PUNTATE, I DUBBI DELLA GUZZANTI E IN GIURIA...

1) Morgan ha già ufficializzato la sua presenza nel cast dello show del sabato sera di Rai1 con tanto di polemica su Rolling Stone contro la Rai. A Viale Mazzini gira voce che Castoldi avrebbe assicurato la sua presenza solo per tre puntate. Sarà vero? La Carlucci può prepararsi, in genere dopo la sua uscita arriva un duro attacco verso chi lo ha fatto lavorare. Intervista, post, sms a scelta.

morgan

2) Milly Carlucci continua il suo pressing su Sabina Guzzanti. Per il sito Tvblog la comica e imitatrice potrebbe essere nel cast fisso come concorrente, nelle ultime ore circolano anche altri rumors che vedrebbero la Guzzanti presente solo per una sera e come ballerina per una notte.

3) Squadra che vince non si cambia, la giuria resterà invariata: Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino. Dopo la buona prova nelle precedenti edizioni confermatissimi anche il padrone di casa de La Vita in Diretta Alberto Matano e la criminologa Roberta Bruzzone. Una novità potrebbe invece esserci per la giuria popolare...

Fedez censura

FEDEZ FA ANCHE L'AGENTE, I TALENT DELLA SUA DOOM ENTERTAINMENT: DA MARCELL JACOBS AD ANDREA DAMANTE

Cantante, conduttore, influencer, maître à penser e agente. Fedez "mille" ne pensa per far soldi e la sua Doom Entertainment, fu Newtopia, punta su numerosi talent e di diversa estrazione. I Ferragnez hanno esultato all'oro di Marcell Jacobs per amor di patria ma anche di portafoglio, il campione olimpico dal 2018 fa parte dell'agenzia. E oggi per lui pioggia di richieste televisive, esplosione social e contratti pubblicitari. Non solo Jacobs, fanno parte della scuderia il campione giallorosso Nicolò Zaniolo, gli influencer Awed (vincitore dell'Isola dei Famosi), il deejay gossipparo Andrea Damante, l'ex Uomini e Donne Natalia Paragoni, oltre a talenti musicali "emergenti".

FRANCESCA PASCALE AL GAY PRIDE DI NAPOLI

FRANCESCA PASCALE E IL SUO RIFUGIO SENESE

Nelle scorse settimane ci siamo occupati dell'accordo tra Berlusconi e Francesca Pascale. Soldi, villa, concessioni e così via. Aggiungiamo che l'ex compagna del Cavaliere trascorre molto tempo in Toscana, in particolare nel senese dove avrebbe acquistato una tenuta. Un modo per vivere la sua vita in maniera più riservata e intima, con i suoi animali e magari con la compagna Paola Turci.

MARCELL JACOBS

STAR IN THE STAR, LUCA TOMMASSINI SARA' IL DIRETTORE ARTISTICO

Star in the Star debutterà a metà settembre su Canale 5, in onda al giovedì sera con la conduzione di Ilary Blasi. Programma prodotto da Banijay che ha creato parecchia agitazione dalle parti di Viale Mazzini per il richiamo evidente a Il Cantante Mascherato e Tale e Quale Show. Lo show avrà un direttore artistico d'eccezione, stiamo parlando di Luca Tommassini, carriera internazionale ed esperienze importanti anche in tv. Negli ultimi anni ha collaborato a X Factor e ad Amici di Maria De Filippi.

alessandro cattelan annuncia la giuria di x factor 2020

LA FUGA DAL SABATO SERA E IL CATTELAN DAY CHE RISCHIA DI SALTARE

Ai palinsesti Rai l'arrivo di Cattelan nel sabato sera di Rai1 era stato annunciato in pompa magna. Pochi giorni dopo la grande fuga e il cambio in palinsesto con spostamento in un giorno più facile, la domenica sera. Fuga da Maria De Filippi e da Tu si que vales, la cui presenza in onda era già nota da settimane. In ambienti Rai la decisione di scappare dal sabato sera (con richiesta a Carlucci e Amadeus di metterci una pezza) avrebbe creato più di un malumore.

alessandro cattelan epcc2020 ph jule hering 10

Non solo, per il lancio di Da Grande, prodotto da Fremantle (secondo Davide Maggio con un forte sostegno di Friends&Partners sul fronte ospiti), Rai1 ha pensato a un Cattelan Day. L'intero palinsesto della rete ammiraglia a disposizione per lanciare lo show, che si preannuncia molto costoso, di Cattelan: data fissata il 16 settembre, tre giorni prima del debutto. Da Unomattina avanti per tutto il giorno, con passaggi successivi a Tale e Quale Show e Domenica In. Il Cattelan Day però avrebbe ottenuto reazioni parecchio tiepide da parte dei volti di rete, come mai? E tutto sarà confermato?

jasmine e al bano carrisi foto di bacco

JASMINE CARRISI, DOPO THE VOICE SENIOR UN PROGRAMMA SU CANALE 5?

Se per papà Albano si vocifera di uno sbarco a Ballando con le stelle qualcosa sembra muoversi anche per sua figlia Jasmine. La baby Carrisi dopo la sua prima esperienza televisiva a The Voice Senior, dove arriverà Orietta Berti, potrebbe non restare con le mani in mano. Stando alle nostre fonti negli ultimi giorni avrebbe ricevuto una proposta da un programma di Canale 5. Di cosa si tratterà?

serena autieri 8

SERENA AUTIERI NON SI FERMA PIU', IN ARRIVO UN DOPPIO IMPEGNO

Scatenata, in ascesa. A tratti clamorosa. Serena Autieri non si ferma più, nonostante la prova deludente con Dedicato (il programma sta ottenendo ascolti altalenanti e numerose stroncature dalla critica) otterrà una doppia promozione. Come accennato da Tvblog è stato creato per lei uno spazio ad hoc in palinsesto al sabato pomeriggio, aggiungiamo che dovrebbe trattarsi di una nuova versione di Dedicato in onda dalle 14 alle 15.15. Non solo, per lei sarebbe previsto anche un ritorno in prime time per condurre su Rai1 la serata benefica dal titolo "Prodigi".

L'INCREDIBILE ASCESA DI BEPPE CONVERTINI. CINQUE PROGRAMMI IN DUE ANNI E IL SABATO POMERIGGIO...

beppe convertini foto di bacco

E a proposito di carriere in clamorosa e inspiegabile ascesa non si può non citare Beppe Convertini. Ascesa, aggiungiamo, vissuta con imbarazzo da alcuni addetti ai lavori a Viale Mazzini. Il "purosangue di Martina Franca" era stato accostato ad alcuni rappresentanti del M5S, vicinanza che il conduttore ha sempre smentito. In soli due anni ha condotto ben cinque programmi: La Vita in Diretta Estate, Linea Verde, C'è tempo per..., Uno Weekend e Azzurro. Stando alle nostre fonti Convertini si sarebbe giocato fino all'ultimo anche un posto al sabato pomeriggio, prima parte poi affidata a Serena Autieri.

VIALE MAZZINI NEWS

CARLO FUORTES

1) A Viale Mazzini ci mettono poco ad etichettare i nuovi arrivati. Il nuovo amministratore delegato Carlo Fuortes all'interno dell'azienda è stato ribattezzato "Napoleone". Un po' per il piglio, un po' per la sua postura. Come avrà reagito l'ad? Avrà apprezzato?

2) Molti hanno notato fin da subito il forte feeling tra Fuortes e Marcello Ciannamea, Direttore della Direzione Coordinamento Editoriale Palinsesti Televisivi. Una collaborazione quotidiana, oltre alla presenza di Ciannamea a molte riunioni. Il dirigente, che piace alla Lega ma che ha apprezzamenti trasversali, è in corsa per la poltrona di direttore generale (ora occupata da Matassino).

Marcello Ciannamea

3) E sul fronte nomine che aria tira? Le manovre non si sono mai fermate e continuano anche nei giorni più caldi ma l'ad avrebbe deciso di procedere per gradi. Si partirà con le direzioni dei tg ma dopo le amministrative di ottobre, per le reti si aspetterà il dopo Sanremo. Il motivo? Si punta alla "cancellazione" delle direzioni delle reti con la realizzazione definitiva di nove macrodirezioni di genere (Intrattenimento, Daytime, Fiction ecc).

INDOVINELLI

1) Sono due volti molto amati e molto conosciuti, il loro amore è entrato in crisi, il motivo? Lei ha scoperto un tradimento ed è andata su tutte le furie. La situazione mediaticamente sembra essere rientrata ma in privato la tensione sarebbe alle stelle. Il perdono è lontano. Chi sono?

barbara d'urso

2) Il ridimensionamento di Barbara D'Urso lascerà senza lavori prezzemolini tv, mostri del trash e opinionisti di seconda fila. Uno di questi sta vivendo davvero male la situazione, trascorre le giornate al telefono con la speranza di ricollocarsi altrove. "È depresso, non parla d'altro". Chi è?

3) La showgirl per mancanza di show annuncia urbi et orbi la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, commissiona anche articoli ad hoc a giornalisti amici. Inutile dire che in Riviera il prossimo febbraio non metterà nemmeno piede. Di chi stiamo parlando?