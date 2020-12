Giuseppe Candela per Dagospia

AMADEUS E FIORELLO

COLPI PER SANREMO 2021: IBRAHIMOVIC E SCOTTI AL FIANCO DI AMADEUS E FIORELLO?

Chi affiancherà Amadeus e Fiorello a Sanremo 2021 previsto, pandemia permettendo, dal 2 al 6 marzo? Per le presenze femminili non sono state prese decisioni, circolano nomi anche improbabili. La carta coperta, il colpo a sorpresa, riguarderebbe una presenza maschile. Sarebbero in corso le trattative, con buone possibilità di esito positivo, per portare al Teatro Ariston il campione svedese Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan al fianco della coppia formata da Amadeus e Fiorello per una sera ma con l'idea sul tavolo di un coinvolgimento anche in più serate.

gerry scotti

Non solo, sembra prendere quota l'ipotesi di uno sbarco in Riviera di Gerry Scotti. Una presenza prevista già la scorsa edizione ma saltata per impegni lavorativi: "Amadeus mi aveva invitato per fare con lui e Fiorello una serata, un modo per ricreare l’atmosfera che avevamo vissuto alla radio negli anni più belli. Non ho potuto andarci da Varsavia e mi è dispiaciuto perché me lo aveva chiesto con grande stima e rispetto", aveva dichiarato a febbraio in un'intervista al FattoQuotidiano.it.

scazzo tra maria elena boschi e lilli gruber 8

FURIA BOSCHI, SFOGO DIETRO LE QUINTE: "MAI PIU' DALLA GRUBER"

"Una furia, incazzata nera", la descrivono così le persone a lei più vicine. Stiamo parlando di Maria Elena Boschi e dell'acceso confronto con Lilli Gruber a Otto e mezzo. "Mai più, io non ci metterò più piede", avrebbe detto l'ex ministra dietro le quinte della trasmissione e stizzita non a caso ha lanciato una frecciatina alla giornalista durante la sua ospita a "Mezz'ora in più" di Lucia Annunziata. I renziani continueranno a frequentare il salotto di La7?

fedele usai

FEDELE USAI, QUANDO L'EX AD DI CONDE' NAST PARTECIPO' A FANTASTICO 90

Da pochi giorni il manager Fedele Usai ha lasciato il suo ruolo di amministratore delegato di Condé Nast Italia, pochi sanno che nel suo armadio c'è un piccolo e divertente "scheletro". Una partecipazione nel 1990 a Fantastico dove il grande Pippo Baudo lo presentava così: "Da Quartu Sant'Elena, provincia di Cagliari, Fedele Usai, diplomato alla scuola militare La Nunziatella". La prova video è a disposizione.

D'URSO ANNUNCIA IL GRANDE FRATELLO NIP MA IL PROGRAMMA (AL MOMENTO) NON È PREVISTO

barbara d urso grande fratello

"Sono tornata con orgoglio a condurre il Gf tre anni fa. In primavera arriverà una nuova edizione", ha dichiarato Barbara D'Urso al settimanale Oggi. La conduttrice ha dunque ufficializzato l'arrivo dell'edizione nip, già annunciata più volte, ma la notizia non trova conferme da fonti vicine a Endemol, società di produzione del reality. A Cologno Monzese il titolo non risulta al momento in palinsesto dove ancora non ha trovato una soluzione definitiva il rebus Isola dei Famosi. Qualora il GfNip vedesse la luce, ipotesi al momento difficile, si arriverebbe a uno stop (davvero solo temporaneo?) di Non è la D'Urso.

GREGORACI LASCIA LAPRESSE CHE ACCOGLIE SATTA E CAPRIOTTI. GABRIELE ROSSI COLLABORA CON LA PERRICCIOLO

C'è chi entra e c'è chi esce con il solito turnover di agenti. Elisabetta Gregoraci ha deciso di lasciare l'agenzia LaPresse di Marco Durante, l'ex signora Briatore non figura nemmeno più sul sito della agenzia. Da segnalare gli arrivi della neogieffina Cecilia Capriotti e dalla showgirl, ormai poco presente sul piccolo schermo, Melissa Satta. Sui social Pamela Perricciolo ha annunciato l'inizio della collaborazione con l'attore Gabriele Rossi: "Benvenuto nella Dreaming Management" e a seguire l'hashtag #partnership.

elisabetta gregoraci petrelli

GAME OF GAMES, GLI OSPITI DEL NUOVO PROGRAMMA DI SIMONA VENTURA

Game of games, il nuovo show condotto da Simona Ventura, è stato registrato nei giorni scorsi a Lisbona. Il programma in arrivo in primavera su Rai2 avrà moltissimi ospiti alle prese con i vari giochi, sono già filtrati i nomi di Elettra Lamborghini, Ignazio Moser, Nicola Ventola, Max Giusti, Massimiliano Rosolino. Tvblog ha aggiunto quelli di Gilles Rocca e Maddalena Corvaglia e Dagospia ne fornisce di nuovi: la brasiliana Juliana Moreira, la diavolita Melita Toniolo e l'ex gieffino Jonathan Kashanian.

elisabetta gregoraci desnuda al gf vip

GIRA VOCE

1) Nelle scorse settimane molte chiacchiere sono state spese sul contratto di esclusiva di Alessandro Giuli con la Rai. Gira voce che il compenso annuale del giornalista, stimato da Fratelli d'Italia e reduce dal flop di Seconda Linea, sarebbe di circa 200 mila euro. Sarà vero?

elenoire ferruzzi

2) Arianna Ciampoli, volto di Tv2000 molto amato in Vaticano, potrebbe presto trovare spazio su Rai1. In questi giorni durante il suo impegno con Telethon ha ricevuto anche i complimenti social, dove è fin troppo attivo, del direttore di Rai Stefano Coletta. Per Arianna, in tv da trent'anni senza mai lasciare il segno, sarebbe previsto un coinvolgimento nella prossima programmazione estiva.

Gabriele Rossi Pamela Perricciolo

DAVIDE VAN DE SFROOS SBARCA SU RAI2?

Davide Van De Sfroos, pseudonimo di Davide Enrico Bernasconi, sbarca su Rai2? Il cantante lombardo secondo alcune fonti beninformate potrebbe ottenere uno spazio nei palinsesti primaverili della seconda rete diretta da Ludovico Di Meo. Il cantante è stato associato più volte alla Lega, vicinanza smentita dal diretto interessato. A gennaio scorso il suo nome era stato avvicinato al Festival di Sanremo, secondo alcuni per volontà del presidente della Rai Marcello Foa. Notizia mai commentata e confermata.

INTERVISTE E OSPITATE, IN RAI CAMBIANO LE REGOLE DOPO IL CASO BERLINGUER-CORONA

In Rai si corre ai ripari e cambiano dopo il caso Berlinguer-Corona: interviste e ospitate dovranno essere comunicate almeno 72 ore prima e con tanto di modulo da compilare. Bisognerà attendere l'ok del direttore di rete, quello delle Risorse Umane e il terzo dal direttore editoriale dell'offerta informativa Giuseppina Paterniti. Chi non rispetta paga.

GRANDE FRATELLO NEWS

simona ventura

1) Dagospia aveva comunicato l'ipotesi dell'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip della performer transessuale Elenoire Ferruzzi. A Cologno Monzese gira voce che qualcuno avrebbe espresso molti dubbi su questa possibilità e all'improvviso l'idea sarebbe finita in stand by. Chi non ha voluto la Ferruzzi?

2) I concorrenti del Grande Fratello Vip ricevono una marea di aerei da (presunti) fan e familiari. Gira voce che per volare sulla casa con tanto di frase servirebbero tra i 1.300 e i 2000 euro. Ma risparmiate sti soldi!

3) La concorrente del Grande Fratello Vip prima del suo ingresso nella casa ha trascorso molto tempo a Montecarlo dove in molti hanno notato i suoi incontri amichevoli con due manager di successo. Indizio: non si tratta di Elisabetta Gregoraci.

mauro corona

INDOVINELLI

1) Loro sono due comici considerati di sinistra, pochi sanno della loro amicizia con un importante politico di destra. Chi sono?

2) Il telecronista pensa al suo futuro e in questi giorni ha confidato alle persone più vicine che presto cambierà azienda. Aria di novità dal sapore internazionale. Chi è?

3) La vivace giornalista sta facendo di tutto per ottenere la conduzione di un programma politico in Rai nei prossimi mesi. Sta usando tutti i suoi appoggi trasversali, basteranno?