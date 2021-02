FABRIZIO SALINI

Giuseppe Candela per Dagospia

IL GOVERNO DRAGHI E GLI EFFETTI SULLA RAI

Cosa accadrà in Rai con l'arrivo a Palazzo Chigi di Mario Draghi? Acque agitate e i nuovi equilibri hanno già portato a riposizionamenti.

franco di mare

Cosa cambierà? Chi sale e chi scende? L'uscita di Salini, già data per certa nelle scorse settimane, ora appare ancora più sicura. Ma chi si aspetta grandi rivoluzioni a Viale Mazzini da parte del nuovo Premier potrebbe essere sorpreso.

stefano coletta

Il punto è precedente: Salini andrà fuori ma tra giugno e luglio, a scadenza naturale. Tradotto: palinsesti pronti e finiti. L'attuale governance avrà dunque la possibilità di fare le proprie scelte e la nuova governance potrebbe intervenire ma non cambiare del tutto.

E se Di Mare e Coletta sembrano traballare, seppur da ricollocare su altre poltrone, Di Meo, nonostante i risultati deludenti, potrebbe puntare sul ruolo di Fratelli d'Italia in quanto rete di opposizione, oltre che sulla sua capacità di essere trasversale.

paolo del brocco foto di bacco

E per il dopo Salini? Circolano i nomi di Paolo Del Brocco e Nicola Claudio ma anche si parla anche di un ritorno di Tinny Andreatta.

Ma c'è chi assicura: "La carta giusta è ancora coperta".

BELEN RODRIGUEZ INCINTA SU CHI

BELEN RODRIGUEZ DIVENTA MAMMA: LA BAMBINA SI CHIAMERA' CELESTE?

La notizia della sua gravidanza circolava da tempo, che fosse una femmina lo aveva svelato Santo Pirrotta a "Ogni Mattina". Belen Rodriguez si è messa in posa su Chi confermando di aspettare una bambina dal compagno Antonino Spinalbanese.

Quando mancano quattro mesi alla nascita resta una sola domanda: come si chiamerà? A Milano gira voce che la baby Rodriguez potrebbe chiamarsi Celeste. Sarà vero?

ELISA ISOARDI A L'ISOLA DEI FAMOSI IN CAMBIO DI UN PROGRAMMA TV TUTTO SUO

elisa isoardi

Il sito Tvblog ha anticipato la presenza di Elisa Isoardi all'Isola dei Famosi, una notizia ancora non confermata ma che continua a circolare con insistenza.

A Cologno Monzese gira voce che si tratterebbe di un pacchetto che comprenderebbe anche alla conduzione di un programma tv, come accaduto per Simona Ventura che ottenne la guida di "Selfie" dopo lo sbarco in Honduras.

Il settimanale Oggi aveva accennato l'ipotesi di una presenza nel mattino del weekend di Canale 5, Dagospia aggiunge anche un'altra ipotesi che vedrebbe sul tavolo una trasmissione in onda su Rete 4.

elisa isoardi ballando

LOVE ISLAND, GIULIA DE LELLIS ALLA CONDUZIONE DEL REALITY DI DISCOVERY?

È noto da mesi l'arrivo di Love Island sulle reti del gruppo di Discovery, il reality show già adattato in diciotto paesi è destinato a Real Time. Il programma, prodotto da Fremantle, prevede l'isolamento di un gruppo di concorrenti in una villa lussuosa dove sono ripresi sempre dalle telecamere. Ogni concorrente vivrà l'isolamento in coppia unendosi a una persona presente nel gioco, insieme affronteranno giochi e sfide: il montepremi sarà vinto dalla migliore coppia scelta dal pubblico a casa. Gli accoppiamenti possono cambiare e l'isolano che rimane single viene eliminato dal gioco. Chi ci sarà alla conduzione? In pole position ci sarebbe l'influencer Giulia De Lellis ma sul tavolo dei dirigenti ci sarebbero anche altre ipotesi. La firma ancora non c'è.

giulia de lellis

IL GRUPPO GEDI CHIUDE IL SITO TVZAP?

Manovre in corso dalle parti del gruppo Gedi, tra uscite eccellenti, chiusure, riorganizzazioni e nuovi arrivi c'è sicuramente fermento. Stando a quanto apprende Dagospia sarebbe a rischio chiusura il noto sito televisivo Tvzap.it che fa parte del portale Kataweb. Ci sarà un salvataggio in extremis o il sito sarà davvero chiuso?

L'OVERSOSE DI REPLICHE NON FA FELICE GERRY SCOTTI

giulia de lellis gq

L'overdose di repliche di Caduta Libera, che pure sta ottenendo buoni ascolti a costo zero, non avrebbe fatto fare i salti di gioia a Gerry Scotti. La volontà di tornare in onda con puntate inediti è stata espressa pure in un'intervista al Corriere. Una scelta rispettata dal conduttore, da vero aziendalista, ma non condivisa. Canale 5 avvisata, Canale 5 mezza salvata.

gerry scotti

GRANDE FRATELLO VIP, ALFONSO SIGNORINI QUERELA ANCHE SALVO VENEZIANO?

Nei giorni scorsi Dagospia ha anticipato la decisione di Mediaset di diffidare Stefano Bettarini dopo gli attacchi al Grande Fratello Vip e al conduttore Alfonso Signorini. Il direttore di Chi avrebbe deciso di sporgere personalmente querela, aggiungiamo che gira voce che avrebbe deciso di ricorrere alle vie legali anche per un altro ex concorrente: Salvo Veneziano.

alfonso signorini

IL CANTANTE MASCHERATO NON FUNZIONA, I DUBBI DI STEFANO COLETTA

I bassi ascolti de Il Cantante Mascherato hanno sorpreso i vertici di Viale Mazzini, ci aspettava risultati simili a quelli di Tale e Quale Show e The Voice Senior (19% di share), considerando costi e promozione. Gira voce che il primo a non essere molto convinto sul bis, al netto delle dichiarazioni di rito, fosse proprio il direttore di Rai1 Coletta. Il programma portato sulla prima rete da Teresa De Santis aveva ottenuto buoni risultati al debutto, da lì era arrivata l'opzione per il bis? Difficile immaginare una terza edizione.

Salvo Veneziano

SURACI E RTL PUNTANO SU TECLA INSOLIA

tecla insolia

Nei corridoi di Rtl 102.5 hanno le idee chiare: Lorenzo Suraci punta su Tecla Insolia. Il nome vi dirà poco ma la ragazza che aveva partecipato a Sanremo Young è arrivata seconda a Sanremo 2020 nella sezione Nuove Proposte, ha recitato nella fiction Rai Vite in fuga e sarà Nada in un'altra serie Rai. A produrre musicalmente la Insolia proprio l'etichetta Baraonda di Lorenzo Suraci.

INDOVINELLI

giulia de lellis

1) Il regista sta vivendo un momento di grande esposizione mediatica ma non nasconde le sue passioni da feticista nelle ore notturne. Sui social chiede in privato a belle signorine scatti dei loro piedi. Di chi stiamo parlando?

2) La nota showgirl usa diversi account finti per commentare quotidianamente i post di una sua collega. Ovviamente non usa parole al miele. Chi sono?

3) L'ex ministro del Conte Bis ha una passione per una nota opinionista. Una stima, meramente professionale, che però ha espresso anche ai vertici di una nota azienda televisiva. Di chi stiamo parlando?