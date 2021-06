nino spirli'

Giuseppe Candela per Dagospia

QUANDO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA SPIRLI' ERA UNA DRAG QUEEN

Non passa di certo inosservato Nino Spirlì, il presidente della Regione Calabria rilascia spesso dichiarazioni che fanno discutere. Ora politico ma con un passato noto da autore, in realtà anche da attore. A Dagospia sono giunte alcuni scatti di quando Spirlì a teatro vestiva i panni di una drag queen nello spettacolo dal titolo "PirandelloDrag".

diletta leotta e can yaman 1

LA LEOTTA VA IN TURCHIA CON CAN YAMAN

Sarà vero amore o solo una trovata pubblicitaria? La domanda accompagna la coppia formata da Diletta Leotta e Can Yaman fin dal primo scatto insieme. I due continuano a mostrarsi anche sui social e stando alle nostre fonti il volto di Dazn tra qualche giorno volerà in Turchia dove trascorrerà circa due settimane in compagnia del suo fidanzato.

federico fashion style

FEDERICO FASHION STYLE VERSO BALLANDO CON LE STELLE

Federico Lauri in arte (?) Federico Fashion Style. Hair stylist prestato alla tv, in particolare su Real Time, con importante seguito social e spesso al centro delle polemiche. Milly Carlucci ha messo gli occhi su Federico Fashion Style che dovrebbe essere, salvo colpi di scena, tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle in onda dal 16 ottobre su Rai1.

MATTEO RENZI È UNA "BELVA" SU RAI2

Si preannuncia esplosiva la puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, prevista venerdì sera in seconda serata su Rai2. La trasmissione, reduce dal record stagionale con il 5,2%, ha deciso di puntare su una seconda quota azzurra per questa edizione: dopo Marco Travaglio sarà il turno del suo "nemico" Matteo Renzi.

MATTEO RENZI

POMERIGGIO 5 REVOLUTION, DIKTAT DEI VERTICI: CAMBIO DI AUTORI E MENO TRASH

Come Dagoanticipato l'unico impegno di Barbara D'Urso per la prossima stagione sarà Pomeriggio 5. Avevamo già accennato a una riduzione del minutaggio di 10-15 minuti (il sito di Davide Maggio punta sul dimezzamento della durata), magari con l'allungamento della striscia quotidiana del Grande Fratello Vip. La rivoluzione non riguarderebbe solo la durata ma i vertici avrebbero messo le cose in chiaro: cambiamenti importanti nel gruppo di autori, via prezzemolini e mostri del trash presenti soprattutto nella seconda parte e una spinta maggiore verso l'informazione.

Barbara D'Urso

BELEN RODRIGUEZ LASCIA L'AGENZIA LAPRESSE DOPO SOLO 5 MESI?

Clamoroso, è il caso di dirlo. Dopo soli cinque mesi si sarebbe già concluso il rapporto di collaborazione tra Belen Rodriguez e la società LaPresse che aveva annunciato lo sbarco nell'agenzia e la cura del suo management. La showgirl argentina non figura nemmeno più sul sito della società di Marco Durante.

belen rodriguez

MARIA GRAZIA CUCINOTTA SBARCA SU LA7

La7 proporrà poche (per non dire nessuna) novità nel prossimo autunno. Roberta Capua lascerà "L'Ingrediente Perfetto", in onda tutte le domeniche alle 11, con la collaborazione di Gianluca Mech, per guidare l'edizione estiva de La Vita in Diretta. Stando alle nostre fonti sarebbe già stata scelta la nuova conduttrice di questo formato: l'attrice Maria Grazia Cucinotta.

L'EX IENA SORTINO AL LAVORO CON SERENA AUTIERI

Sarà Alessandro Sortino il capoautore di "Dedicato", il programma estivo del mattino di Rai1 condotto da Serena Autieri. Sortino ha un passato noto da iena poi il passaggio in Rai a Nemo e uno sbarco successivo a Tv2000. Ora l'arrivo su Rai1 con un programma sulla carta molto distante da lui, un primo passo che potrebbe portare ad altre opportunità?

maria grazia cucinotta foto di bacco

TIMPERI E TORRISI: CAMBI DI AGENZIA

Non solo Belen, in corso anche altri cambi di agenzia. Il conduttore di Unomattina in Famiglia Tiberio Timperi si è affidato all'agenzia LaPresse mentre Laura Torrisi ha scelto la Notoria di Graziella Lopedota.

Alessandro Sortino

LA CASERMA FA BIS NONOSTANTE Il FLOP ASCOLTI

La scelta della Rai di concedere il bis sulla seconda rete al docureality La Caserma avrebbe creato parecchi malumori in azienda. Il programma prodotto dal duo Dallatana-Canetta aveva debuttato con il 10%, era crollato con il passare delle puntate chiudendo al 4% di share. Ha fatto bene Rai2 a concedere il bis dopo una prima edizione deludente? Misteri Rai. Intanto i casting per la seconda edizione sono già aperti.

INDOVINELLI

1) Avvisate l'ex segretario di un partito di sinistra che una giornalista racconta in lungo e largo della loro vecchia relazione. Con tanto di dettagli intimi e con un pizzico di malinconia. Chi sono?

tiberio timperi foto di bacco

2) Una signora molto nota parteciperà alla nuova edizione di un reality. Le ragioni ovviamente non sono artistiche ma prettamente economiche. La signora avrebbe bisogno di soldi per qualche vecchio debito e per colpa di una sua antica passione. Chi è?

3) Il dirigente è furioso, intrattabile negli ultimi giorni. Per colpa di un "brutto incidente di percorso" rischia di vedere svaniti i suoi sogni per poltrone più importanti. Di chi stiamo parlando?

serena autieri piedi nino spirli