Giuseppe Candela per Dagospia

2020sanremo amadeus maglia juve inter

EUROPEI 2021, RAI1 PREPARA L'EVENTO CON AMADEUS E LA NAZIONALE ITALIANA

L'11 giugno via agli Europei di calcio 2021 e Rai1, che seguirà le partite più importanti, prepara un evento per lanciare la manifestazione. E si affida a un volto di punta: Amadeus. Sarà proprio il conduttore dei Festival di Sanremo 2020 e 2021 il padrone di casa di una serata prevista martedì 1 giugno, in onda dall'Auditorium del Foro Italico di Roma. Ospiti in studio tutti i calciatori della Nazionale, mister Roberto Mancini e tantissimi ospiti.

filippo bisciglia

TEMPTATION ISLAND, A FINE GIUGNO SI PARTE CON BISCIGLIA E LE COPPIE NIP

Che estate sarebbe senza le corna pop-trash di Temptation Island? Il reality prodotto da Fascino tornerà in onda su Canale 5 da fine giugno e lo farà con l'edizione condotta da Filippo Bisciglia. Le coppie non saranno già note al grande pubblico e non ci sarà nemmeno un mix con gli sconosciuti, l'edizione vedrà sei coppie "nip" alle prese con il loro viaggio nei sentimenti. In bilico l'edizione vip prevista a settembre con la conduzione di Alessia Marcuzzi.

ultimo al colosseo

ULTIMO CANTA SU AMAZON

È stato trasmesso in streaming lo scorso 22 aprile il concerto di Ultimo al Colosseo, una messa in onda complicata che ha fatto incazzare parecchi fan che non sono riusciti a seguire l'evento dopo aver pagato il biglietto. Stando alle nostre fonti il concerto del cantante romano dovrebbe sbarcare preso su Amazon Prime Video. Con contenuti extra e una forma più ampia? Staremo a vedere.

the voice senior

THE VOICE SENIOR FA IL BIS E SI ALLUNGA

The Voice Senior è pronto per il bis. Lo show prodotto da Fremantle, programma rivelazione dell'autunno scorso di Rai1, dopo gli ottimi ascolti ottenuti avrà una nuova edizione. Alla conduzione confermatissima la padrona di casa Antonella Clerici ma con una novità: il talent per gli over si allunga. The Voice Senior dovrebbe durare due puntate in più, passando dalle cinque della prima stagione alle sette della seconda.

giorgia cardinaletti foto di bacco (2)

GIORGIA CARDINALETTI VA ALLE OLIMPIADI

Da settimane nel totonomi dei programmi estivi di Rai1 figura anche quello di Giorgia Cardinaletti, volto del Tg1. In realtà la giornalista ha già un importante impegno, fissato da tempo, per i prossimi mesi: sbarcherà in Giappone per seguire per il telegiornale della prima rete le Olimpiadi, forte della sua esperienza a La Domenica Sportiva.

emma d'aquino

EMMA D'AQUINO VERSO UNOMATTINA ESTATE. E SPUNTA SERENA AUTIERI...

A Viale Mazzini crescono le quotazioni di Emma D'Aquino, giornalista del Tg1 molto apprezzata in azienda e dal pubblico, volto dell'edizione delle 20. Sarebbe in corsa, data da molti in pole nelle ultime ore, per la guida di Unomattina Estate con il giornalista del Tg2 Gianmarco Sicuro. Per restare in tema palinsesti ha iniziato a circolare per un posto al sole su Rai1 anche il nome dell'attrice Serena Autieri, una presenza ipotizzata per la prima parte de La Vita in Diretta alle 14 dedicata al costume. Solo una strana idea o molto di più?

belen Antonino Spinalbese

BELEN RODRIGUEZ NON SPOSA ANTONINO SPINALBANESE

Si chiamerà Luna Marie la seconda figlia di Belen Rodriguez, legata sentimentalmente all'ex parrucchiere Antonino Spinalbanese. Non sarebbero previste le nozze a breve, su quel fronte l'argentina ha già dato, vuole godersi la gravidanza e l'arrivo della seconda figlia. Per i fiori d'arancio ci sarà tempo.

COLETTA NON È IL NIPOTE DELLA SEGRETARIA DI GIANNI LETTA

Nei giorni scorsi era circolata una voce riguardante il direttore di Rai1 Stefano Coletta. Una presunta parentela con Lina Coletta, potentissima segretaria di Gianni Letta, zio dell'attuale segretario del Pd Enrico e braccio destro di Silvio Berlusconi. Un legame (secondo alcuni sarebbe il nipote) mica da poco ma la notizia in realtà non trova conferme dalle parti di Viale Mazzini. Nessun legame di parentela ma solo un cognome e origini in comune.

stefano coletta foto di bacco

LE PORNOSTAR E LA CRISI, PER POCHI EURO UN VIDEO DI MALENA, RIZZO E STALLER

Sogni di ricevere un video della pornostar Malena? Bastano 50 euro. Per Ilona Staller ne servono solo 30, per Jessica Rizzo si scende a 25 euro. No, non stiamo parlando di contenuti hot ma di un semplice video di auguri, disponibile sulla piattaforma Vip Present, per compleanno e feste varie. C'è crisi anche per le pornostar!

MALENA

INDOVINELLI

1) Un noto autore ha scritto una lettera in difesa della sua amica conduttrice che sta vivendo momenti difficili. La lettera in questione è stata inviata ai vertici dell'azienda e avrebbe sortito effetti peggiori. Di chi stiamo parlando?

2) A Milano gira voce che una concorrente dell'Isola dei Famosi avrebbe trascorso notti bollenti con un noto politico italiano. No, non stiamo parlando di Elisa Isoardi e Matteo Salvini. Chi sono?

3) La nota conduttrice sogna un doppio ruolo professionale: in video e con nuovo impegno dirigenziale di responsabilità. Un sogno che presto potrebbe avverarsi. Chi è?

avn awards 21 malena 1 jessica rizzo 3 cicciolina jeff koons ilona staller a live non e' la d'urso 7 jessica rizzo 9 CICCIOLINA CONTRO ROCCO SIFFREDI belen e antonino spinalbese 9 ilona staller l ingenua ilona staller MALENA ilona staller 1 vittorio sgarbi e malena malena martina smeraldi malena malena sul set malena selfie (1) malena selfie (2) malena selfie (3) malena selfie (4) malena selfie 2 malena selfie belen e antonino spinalbese 10 belen e antonino spinalbese 7 belen rodriguez e antonino spinalbese 5 belen e antonino spinalbese 4 BELEN RODRIGUEZ INCINTA SU CHI