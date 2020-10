A LUME DI CANDELA - LE NOMINE RAI E LA RABBIA DI LAGANÀ: BEN SETTE VICEDIRETTORI E QUATTRO CAPOSTRUTTURA PER RAI1. LE CONFERME DI PAOLA SCIOMMERI (PIANIFICAZIONE), CLAUDIO FASULO (INTRATTENIMENTO PRIME TIME) MARIA TERESA FIORE (INTRATTENIMENTO 2). DA RAI3 ERANO GIÀ ARRIVATI SU RAI1, VOLUTI DA COLETTA, GIOVANNI ANVERSA (RUBRICHE ED EVENTI) E FEDERICA LENTINI (PALINSESTO CINEMA FICTION E MARKETING) A LORO SI AGGIUNGERÀ MASSIMILIANO DE SANTIS. IL SETTIMO VICEDIRETTORE SARÀ, SALVO COLPI DI SCENA, ANGELO MELLONE - NON AVRÀ PIÙ RESPONSABILITÀ DA VICEDIRETTORE DELLA NOTTE, PUR RESTANDO IN ONDA, GIGI MARZULLO PERCHÉ IN PENSIONE

RICCARDO LAGANA'

Giuseppe Candela per Dagospia

"Sarebbe un gesto di grande rispetto per l'Azienda veder ridurre il numero delle vicedirezioni di rete in questo grave momento per la Rai, il paese e per le tante lavoratrici e lavoratori Rai dei piani bassi a cui si chiedono solo sacrifici e rinunce. Mala tempora currunt", ha scritto Riccardo Laganà, consigliere d'amministrazione Rai eletto dai dipendenti, sabato sera sul suo profilo Twitter. Stando alle informazioni raccolte da Dagospia i vertici di Viale Mazzini sembrano andare in altre direzioni con ben sette vicedirettori e quattro capostruttura per la Rai1 di Coletta.

angelo mellone lorella cuccarini

I nomi, al momento, sono quelli che vi sveliamo in anteprima: le conferme di Paola Sciommeri (Pianificazione), Claudio Fasulo (Intrattenimento prime time) Maria Teresa Fiore (Intrattenimento 2). Da Rai3 erano già arrivati su Rai1, voluti da Coletta, Giovanni Anversa (Rubriche ed Eventi) e Federica Lentini (Palinsesto Cinema Fiction e Marketing) a loro si aggiungerà Massimiliano De Santis con responsabilità del daytime (con spazi e limiti da delineare).

Il settimo vicedirettore sarà, salvo colpi di scena, Angelo Mellone con la responsabilità del territorio. Mellone è già capostruttura di titoli che ottengono ascolti positivi come Linea Bianca, Buongiorno Benessere, Linea Verde e i suoi spin off. Una promozione naturale? Dagospia aveva svelato la spinta per questa nomina sull'ad Salini da parte di Giampaolo Rossi, consigliere del cda Rai in quota Fratelli d'Italia. Notizia mai commentata dai protagonisti.

coletta maggioni

Ruba ancora dalla sua Rai3 Coletta, non solo tre vicedirettori ma sarebbe in arrivo come capostruttura Sara Veneto che dovrebbe occuparsi dell'infotainment. Confermati alle strutture Stefano Rizzelli (Attualità e Costume), Raffaella Sallustio (Intrattenimento 3) e Manuela Palelli (Attività Crossmediali). Nella lista non figurano Alessio Rocchi e Adriano De Maio. Il primo, pupillo di Monica Maggioni, ha già lasciato Rai1 per RaiNews, voluto da Andrea Vianello, il secondo dovrebbe trovare spazio su Rai2 promosso come vicedirettore. Non avrà più responsabilità da vicedirettore della notte, pur restando in onda, Gigi Marzullo perché in pensione. Spazio che dovrebbe finire sotto la guida sempre di Giovanni Anversa. Non saranno troppi, come sottolinea Laganà, in questo momento storico di tagli?

CLAUDIO FASULO