A LUME DI CANDELA - UN PARGOLO DELL'ASILO HA RUBATO L'ACCOUNT DELL'UFFICIO STAMPA MEDIASET? OGGI APPARE UNA SMENTITA CHE NON SMENTISCE IL NOSTRO ARTICOLO DI IERI, MA DISGRAZIATAMENTE SMENTISCE PROPRIO LA POVERA BARBARELLA D'URSO! LEI INFATTI AVEVA GARANTITO LA SUA CONDUZIONE DEL ''GRANDE FRATELLO NIP'', MA NEL COMUNICATO ODIERNO NON SI FA RIFERIMENTO A QUESTO PROGRAMMA - LA GUERRA DENTRO MEDIASET CONTINUA…

Giuseppe Candela per Dagospia

alfonso signorini barbara d urso

L'asilo Mariuccia ha rubato l'account dell'ufficio stampa Mediaset? No, questa volta non c'entrano i comunicati trash-cult di Giancarlo Scheri e nemmeno i dati auditel pompati dei programmi di Barbara D'Urso. Ora è il turno di questo cinguettio: "Barbara D'Urso partirà con Pomeriggio 5 il 7 settembre, con Live-Non è la D'Urso e Domenica Live il 13 settembre. Così per chiarire." Una smentita, almeno nelle intenzioni, di quanto scritto in un retroscena da Dagospia che ha raccontato la guerra, se così si può definire, tra Carmelita e il direttore di Chi Alfonso Signorini. Un retroscena sulle dinamiche e sugli equilibri interni.

Il problema? La smentita non solo non smentisce ma conferma quanto scritto da Dagospia finendo per smentire proprio Barbara D'Urso. Su questo sito abbiamo scritto che la conduttrice resterà alla guida di Pomeriggio 5, e dovrebbe spuntarla, anche grazie al supporto di Mauro Crippa, su Live-Non è la D'Urso e ottenere il bis a Domenica Live. Questo abbiamo scritto.

Perché Mediaset non ufficializza, invece, la conduzione di Barbara D'Urso al Grande Fratello Nip? Anche questo aspetto al centro del nostro articolo con un finale diverso. Proprio la conduttrice a Live Non è la D'Urso e in un'intervista al Corriere della Sera ha confermato la sua presenza.

Barbara d'Urso partirà con @pomeriggio5 il 7 settembre, con @LiveNoneladUrso e @domenicalive il 13 settembre. Così, per chiarire. — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) June 16, 2020

L'articolo pubblicato ieri:

D'URSO, SIGNORINI E SMENTITE: LA "GUERRA" PER 70 MINUTI

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/lume-candela-39-urso-signorini-smentite-239498.htm

barbara d urso e alfonso signorini 4

Una guerra televisiva, se così si può definire, per settanta minuti. Prima Davide Maggio poi Tvblog avevano assicurato l'ascesa di Alfonso Signorini a discapito di Barbara D'Urso: il direttore di Chi, oltre al GfVip, anche alla conduzione dell'edizione Nip e di uno spazio domenicale. Apriti cielo! Signorini ha smentito su Instagram, Barbara D'Urso in un'intervista al Corriere della Sera ha pure fornito le date assicurando la sua conduzione in quattro programmi. Intervista che, stando ad alcuni spifferi da Cologno Monzese, avrebbe infastidito Piersilvio Berlusconi. Insomma, le conferme e le smentite stanno a zero. Ma cosa accadrà? Per ora si tira il pallone in tribuna.

Partendo dal Grande Fratello Nip: l'azienda potrebbe non annunciarlo o annunciarlo senza conduzione. L'edizione con concorrenti sconosciuti potrebbe vedere la luce solo di fronte a un grande successo dell'edizione vip e solo per poche puntate, ammortizzando i costi con studio e casa già disponibili. Se l'edizione nip si farà avrà un conduttore: Alfonso Signorini, nome giustificato a quel punto dal successo ottenuto. Barbara D'Urso resterà alla conduzione di Pomeriggio 5 e probabilmente di Live Non è la D'Urso.

barbara d urso e alfonso signorini 1

Probabilmente perché sono in corso valutazioni definitive su una trasmissione che ha ottenuto bassi ascolti e troppe polemiche. Dovrebbe però spuntarla Mauro Crippa, Direttore Generale dell'Informazione, che sta difendendo con le unghie e con i denti questo spazio. Non solo per la sua stima nei confronti della conduttrice ma perché si tratta dell'unico programma sotto la sua responsabilità in onda in prime time su Canale 5.

La guerra allora si sposta sui 70 minuti, quelli della domenica pomeriggio, quelli occupati in palinsesto da Domenica Live, anche questo titolo con ascolti altalenanti. I vertici punterebbero al "pareggio" per settembre: una riconferma momentanea di Domenica Live nella seconda parte, sempre sotto VideoNews, e uno spazio condotto da Signorini, magari da ottobre, nella prima parte, sotto la produzione intrattenimento o affidata al gruppo Endemol. Un pareggio, dicevamo, ma momentaneo perché le cose potrebbero cambiare nel corso della stagione. "Il clima per la D'Urso non è più lo stesso", assicura una fonte ai piani alti. La guerra continua.

barbara d urso e alfonso signorini 2