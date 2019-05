A LUME DI CANDELA - PARLA LA SORELLA DI PAMELA PRATI: ''SE HO VISTO MARK CALTAGIRONE? CI SONO MOMENTI IN CUI NON VEDO NEANCHE PAMELA''. MARIA PIREDDU CONFERMA L'INVISIBILITÀ DEL PROMESSO SPOSO DELLA SHOWGIRL, CHE PERÒ ANCORA STANOTTE SCRIVEVA SU ISTAGRAM ''SONO CAPACE DI INTENDERE E VOLERE. AMO E VOLEVO SOLO RENDERVI PARTECIPI'' - ''MIA SORELLA NON STA BENE E VOI L'AVETE TARTASSATA PAUROSAMENTE''. NOI ABBIAMO CERCATO DI CAPIRE QUALCOSA SUL MATRIMONIO CHE LEI HA ANNUNCIATO OVUNQUE. ORA SPERIAMO CHE QUALCUNO DELLA FAMIGLIA LE POSSA STARE VICINO

Giuseppe Candela per Dagospia

PAMELA PRATI SU INSTAGRAM DOPO LA CONFESSIONE DELLA MICHELAZZO CONTINUA A CONFERMARE TUTTO

Ma i parenti di Pamela Prati dove sono? Perché nessuno interviene e prova ad aiutarla? Sono queste le domande che in molti si pongono da quando Dagospia con la sua inchiesta ha svelato che Mark Caltagirone e i figli in affido Sebastian e Rebecca non esistono. Abbiamo contattato Maria Pireddu, sorella della showgirl sarda, per provare a riportare anche le parole di persone vicine alla primadonna del Bagaglino. "Non ho nulla da dire e non capisco come fa ad avere il mio telefono", il tono come immaginabile è di chiusura.

La situazione per sua sorella si complica, lei che idea si è fatta?

"Mia sorella si è presentata in televisione, a un certo punto non ha trovato nulla più da dire. Siete stati i primi a fare queste indagini ma annunciare un matrimonio non vuol dire seminare zizzanie un po' ovunque. Mia sorella non sta bene e l'avete tartassata paurosamente."

Abbiamo fatto solo il nostro lavoro. Un marito che non esiste, figli che non esistono. Oltre agli altri aspetti che sono venuti fuori in questa storia, non le sembra grave?

"Come fate voi a dire che non esiste?"

Lei ha visto Mark Caltagirone?

"Io cosa c'entro?"

Lei non è la sorella?

PAMELA PRATI MARIA PIREDDU

"Si, sono la sorella".

E non ha mai visto il futuro marito di sua sorella?

"Ci sono anche momenti in cui non vedo mia sorella se proprio la vogliamo dire tutta, non ho motivo di continuare a parlare con lei non avendo altro da dire."

Siete in buoni rapporti?

"Non ho altro da dire, la ringrazio. Io sono Maria, non sono Pamela."

Quindi lei non parla con sua sorella?

pamela prati eliana michelazzo

"Non ho altro da dire, la ringrazio."

