ELODIE CHE HA BISOGNO DI UN RILANCIO PER RIEMPIRE SAN SIRO (SPOGLIARSI NON BASTA PIÙ),

Giuseppe Candela per Dagospia

carlo conti

SANREMO 2025, CONTI PORTA I BIG A 26: ECCO I NOMI DEI PRIMI SETTE ARTISTI. TORNANO GEOLIER E ANGELINA MA NON IN GARA

Carlo Conti potrebbe scegliere la linea Amadeus.

Il direttore artistico di Sanremo 2025 avrebbe deciso di aumentare il numero dei big in gara, arrivando a 26 artisti. Il totale, considerando anche la competizione di Sanremo Giovani, è di trenta partecipanti (come lo scorso anno).

Chi sbarcherà in Riviera? L'annuncio ufficiale, com'è noto, è previsto il prossimo 2 dicembre al Tg1 delle 20. Il toto big da settimane mette insieme decine di nomi, noi proviamo a segnalare sette artisti quotatissimi che sarebbero a un passo dal sì: la vincitrice di Amici Sarah Toscano, Gaia reduce dal tormentone Sesso e Samba, Elodie necessita di un rilancio per riempire San Siro.

elodie sul calendario pirelli 2025

Potrebbe avercela fatta Arisa, sarebbe previsto il ritorno di Kekko dei Modà, il debutto in gara per Gabry Ponte e quello di Luchè.

Proprio grazie al napoletano Luchè, potrebbe fare il suo ritorno all'Ariston il fenomeno Geolier nella serata dedicata a cover e duetti.

Non solo, Conti ha deciso di rinnovare la tradizione del suo predecessore, alla prima serata parteciperà anche la vincitrice dell'ultima edizione Angelina Mango.

AVVISATE LILLI GRUBER: RITA PAVONE OSPITE A THE VOICE KIDS (MA LA PUNTATA ERA GIA' STATA REGISTRATA)

Altro che The Voice Kids, chiamatelo The voice of sfiga. Nel baby show condotto da Antonella Clerici in onda da questa sera è prevista la partecipazione di Rita Pavone. Ospitata che assume un peso differente, dopo la polemica che ha travolto la cantante nei giorni scorsi.

gaia gozzi

"Il karma", così aveva commentato la notizia del furto subito da Lilli Gruber, salvo poi fare dietrofront affermando di essere stata hackerata. Non si tratta di uno sgarbo alla giornalista di La7 e nemmeno dell'improvvisa spinta di TeleMeloni, l'ospitata di Pavone è stata registrata molto prima, circa venti giorni fa.

GIANCARLO COMMARE E PAOLA BARALE NEL CASTELLO CON ALESSIA MARCUZZI

Se Mediaset ha ammazzato "La Talpa", Prime Video proverà l'operazione "The Traitors". Un format molto simile con vip che cercano "traditori" in un castello. Come svelato da Dagospia alla conduzione ci sarà Alessia Marcuzzi e le registrazioni si sono svolte in questi giorni in Trentino. Possiamo svelare anche I nomi dei primi due concorrenti: Giancarlo Commare e Paola Barale. L'attore è reduce da un periodo fortunato: da "Skam" a "Nuovo Olimpo", da "Maschile Plurale" a "Qui non è Hollywood". La showgirl, dopo i diversi ruoli sul piccolo schermo, ha detto sì al programma prodotto da Fremantle.

alessia marcuzzi 4

MEDIASET E NICOLA PORRO SONO AI FERRI CORTI

Ufficialmente i rapporti sono distesi e sereni. In realtà Mediaset e Nicola Porro sono ai ferri corti da mesi, una distanza tra le parti che sembra aumentare con il passare delle settimane.

I primi malumori erano nati dopo la famosa striscia in access prime time divisa con Bianca Berlinguer, il picco è arrivato qualche giorno fa quando Giordano si è ripreso lo spazio del mercoledì per lo speciale sulle elezioni americane, inizialmente affidato proprio al conduttore di "Quarta Repubblica".

Il direttore dell'Informazione Mauro Crippa per compensare gli aveva proposto la conduzione della maratona pomeridiana, alla fine Porro non è andato in onda, sostituto da Brindisi. Sceneggiate da primadonna per poi restare al proprio posto o aria di rottura con la speranza di ricollocarsi altrove?

nicola porro

L'AMORE ALLA PROVA DI BELEN SLITTA AL 2025

Il debutto di Belen Rodriguez slitta di qualche mese. I promo avevano annunciato la data di "Amore alla Prova", previsto su Real Time da mercoledì 20 novembre, contro "La Corrida" di Amadeus e contro "This is me" di Silvia Toffanin.

Forse per evitare la concorrenza interna allo show sul Nove che sta ottenendo buoni ascolti, forse per non bruciare il format in una serata già affollata, il gruppo americano ha deciso di far slittare la trasmissione ai primi mesi del 2025.

belen rodriguez 2

Cambio di programmazione anche a Mediaset, stop al ciclo dei film di Zalone al mercoledì sera su Italia1, anche in questo caso probabilmente per evitare concorrenza interna al programma condotto da Toffanin che celebrerà i talenti di Amici.

SIMONA VENTURA IN PRIMA SERATA A MAGGIO SU RAI2

Simona Ventura farà ritorno in prime time su Rai2. Come già annunciato condurrà un nuovo adventure game, nel cast ci saranno anche volti noti del piccolo schermo. Possiamo anticipare che le registrazioni della trasmissione sono previste a marzo 2025 con la messa in onda a partire da maggio.

INDOVINELLI

1) Dietro gli attacchi feroci e mirati di un quotidiano nei confronti di un giornalista Rai ci sarebbero questioni legali di una certa rilevanza. Di chi si tratta?

elodie

2) Lei è una comunicatrice politica, vicina alla Lega, lui un giornalista apprezzato nel mondo moderato e negli ambienti di destra. I due da qualche tempo vivono una relazione stabile, ma il loro rapporto è mal visto dalle parti del Carroccio. Ad ogni articolo critico aumentano i sospetti. Di chi stiamo parlando?

3) La showgirl per mancanza di show è legata da tanti anni a un dirigente televisivo che sta vivendo un periodo fortunato. Lui ha già fatto una promessa: tornerà a condurre un programma nei prossimi mesi. Chi sono?

elodie nel video di feeling 8