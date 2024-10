beatrice venezi

Giuseppe Candela per Dagospia

SALUTATE TELEKABUL: IN PRIMA SERATA SU RAI3 IL NUOVO PROGRAMMA DI BEATRICE VENEZI. ECCO CON CHI CONDURRA'

Salutate Telekabul, la fu Rai3 non si sente molto bene.

I numerosi flop che stanno travolgendo la Rai meloniana non frenano le manovre: in prima serata sulla terza rete del servizio pubblico è in arrivo una serata evento condotta da Beatrice Venezi.

Il "maestro" che piace a Fratelli d'Italia, già consulente del ministro Sangiuliano e finita nel mirino anche della pompeiana Maria Rosaria Boccia.

beatrice venezi 2

Nei prossimi giorni inizieranno alla Rai di Napoli le registrazioni di "Viva Puccini", uno show di prima serata che condurrà con Bianca Guaccero, ora impegnata come concorrente a "Ballando con le Stelle", e sarà trasmesso su Rai3 il prossimo 8 gennaio.

Venezi ha recentemente scritto un libro dal titolo "Puccini contro tutti. Arte, fughe e capricci di un genio anticonformista".

DILETTA LEOTTA "TELECOMANDATA" A LA TALPA COME AMBRA ANGIOLINI

Manca poco al debutto della nuova edizione de "La Talpa". Mediaset ha deciso di puntare su Diletta Leotta, la showgirl per mancanza di show che si divide tra gossip, interviste alla Premier, Dazn e ora reality.

diletta leotta

Le registrazioni si sono concluse, il cast (con molti semisconosciuti) è già noto: manca solo la data. Come se la caverà la bella Diletta? A Mediaset puntano molto sul montaggio, sull'effetto taglia e cuci.

Durante le riprese hanno deciso di aiutarla con un phonak, l'auricolare nell'orecchio che richiama i tempi d'oro di Ambra Angiolini e Gianni Boncompagni. Un autore l'ha telecomandata a distanza con una pioggia di suggerimenti. Basterà?

ANDREA GIAMBRUNO SBARCA IN RAI: SARA' OSPITE ALLA PRIMA PUNTATA DI 'BELVE'

I rapporti sono a dir poco tesi. Nei giorni scorsi Dagospia ha rivelato l'aut aut di Andrea Giambruno: "O torno in video o mi licenzio da Mediaset". Nell'attesa di conoscere il finale della soap di Cologno Monzese, l'ex first gentleman sbarcherà in Rai: sarà ospite a "Belve".

andrea giambruno 5

La notizia era stata accennata da Tvblog e possiamo confermarla, l'ex compagno di Giorgia Meloni si sottoporrà alle domande di Francesca Fagnani nella prima puntata in onda su Rai2 martedì 19 novembre.

LAVORI IN CORSO: SU RAI2 NUOVO SHOW PER ALESSIA MARCUZZI?

Lo avevamo già accennato, salvo colpi di scena Alessia Marcuzzi farà ritorno in prime time. Per lei nella primavera del 2025 sarebbero previste quattro prime serate di un nuovo show, una sorta di emotainment con sorprese.

FRANCESCA FAGNANI - BELVE

Marcuzzi è ora impegnata come giudice a "Tale e Quale Show" e il suo nome viene accostato al prossimo Festival di Sanremo, come accaduto più volte. Ma dalle parti del Festival le voci sono tantissime, le certezze vicine allo zero.

PANICUCCI TRA LE FESTE: CONDURRA' IL CONCERTO DI NATALE E IL CAPODANNO DI CANALE 5

Da una parte Marco Liorni, dall'altra Federica Panicucci. Com'è noto Rai1 farà il suo conto alla rovescia con il conduttore de "L'Eredità" e il tradizionale appuntamento in piazza con "L'anno che verrà". Canale 5 ha deciso di puntare ancora una volta su Federica Panicucci, padrona di casa di "Capodanno in Musica" dal 2017. Uno show musicale organizzato con la collaborazione delle radio Mediaset. Sempre Panicucci condurrà il concerto di Natale in Vaticano.

alessia marcuzzi foto mezzelani gmt16

REBUS REAZIONE A CATENA, LA CONFERMA PER PINO INSEGNO O UN NUOVO CONDUTTORE? ECCO I NOMI IN CORSA

I numeri in crisi di "Reazione a Catena", tallonato e a volte superato da "La Ruota della Fortuna", costringono i vertici Rai a una riflessione sul futuro del game show.

Chi ci sarà alla conduzione? Pino Insegno non è stato ancora confermato e nemmeno silurato. Scalpitano per quel ruolo almeno quattro nomi, tutti in pista anche se per "ragioni differenti": da Flavio Montrucchio a Massimiliano Ossini, da Alessandro Greco a Gabriele Corsi.

WILLIAMS DI LIBERATORE

NOMINE RAI, MARANO SCEGLIE IL CAVALLO DELLA LEGA: PUNTA TUTTO SU WILLIAMS DI LIBERATORE

La Lega ha scelto il suo cavallo a Viale Mazzini: Williams Di Liberatore. Il dirigente ha scalato posizioni all'interno del Carroccio e a puntare con forza su di lui adesso è Antonio Marano. Nuovo consigliere in cda, uno capace di navigare nel caos Rai.

Insieme hanno lavorato a Rai Pubblicità, Di Liberatore si occupa molto dei branded content (i programmi marketta) come vicedirettore del Prime Time. Per lui potrebbe arrivare una promozione con una direzione importante.

INDOVINELLI

beatrice venezi pietrangelo buttafuoco

1) Alla festa di compleanno di un nome di spicco del centrodestra, il cantante semisconosciuto (ma amato da chi conta) ha annunciato ai presenti: "Mi vedrete a Sanremo". Di chi stiamo parlando ma soprattutto Carlo Conti lo sa?

2) In radio la giornalista fa la zarina, sbatte le porte, si presenta quando vuole, in ritardo. Il dirigente esausto, ha avvisato chi la raccomanda: "O si calma o la caccio". Chi sono?

3) La giornalista che si occupa di politica ha un problema: tutta colpa di un programma a cui ha partecipato tantissimi anni fa. Nessuno deve nominarlo e quando appare in articoli che la riguardano va fuori di testa. Perché?

diletta leotta diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 010 andrea giambruno 3 loris karius alessia marcuzzi DILETTA LEOTTA alessia marcuzzi matrimonio di diletta leotta e loris karius 2 1 andrea giambruno 4 diletta leotta foto di ferdinando mezzelani gmt 011