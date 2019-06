Giuseppe Candela per Dagospia

FERMI TUTTI! DOPO L'ANNUNCIO DI ''VARIETY'' SALTA L'ACCORDO TRA BANIJAY E ENDEMOL. E IN ITALIA...

ENDEMOL SHINE

A febbraio per Variety sembrava cosa fatta: Banijay Group era pronta ad acquistare il gigante Endemol Shine, suo competitor, per creare un unico colosso dei contenuti tv. Una notizia, precisiamo, che avrebbe cambiato gli equilibri televisivi internazionali. Di Banijay fanno parte Magnolia, Dry Media, Aurora Tv, L'Officina, Nonpanic e Banijay Studios. Fermi tutti, tutto saltato! Nei giorni scorsi la società guidata da Marco Bassetti (ex CEO di Endemol) è uscita dall'affare ma le novità arriveranno anche nel Belpaese.

pamela prati a live noneladurso 4

Prossimamente sarà infatti annunciata una fusione tra Magnolia e Dry Media con il conseguente affiancamento dei rispettivi responsabili Paolo Bassetti (CEO Banjiy Italia/Magnolia) e Fabrizio Ievolella (AD Dry Media). Una ristrutturazione che potrebbe portare anche ad alcuni licenziamenti in seguito allo smantellamento di alcuni settori delle società.

DOMENICA LIVE E NON E' LA D'URSO: RETROSCENA SUL FUTURO DEI PROGRAMMI DI BARBARA D'URSO

MARA VENIER E MARIA DE FILIPPI

Tra circa un mese Mediaset presenterà agli investitori pubblicitari i palinsesti della prossima stagione. In quelli di Canale 5 figurerà ovviamente Barbara D'Urso, per la conduttrice potrebbero però esserci alcune novità. Fonti beninformate a Cologno Monzese fanno sapere che potrebbe arrivare alla chiusura Domenica Live, il contenitore che, dopo una sfida accesissima con Domenica In, da gennaio è andato in onda solo dalle 17.20 alle 18.40.

Ufficialmente per il nuovo impegno di Carmelita, come la chiamano i suoi fan, con Live-Non è la D'Urso, un formato che richiama proprio al contenitore festivo che, dopo un inizio così così, ha risalito la china grazie al caso Prati. Non è la D'Urso tornerà in onda anche nella prossima stagione ma potrebbe cambiare giorno e spostarsi alla domenica sera, rendendo dunque impossibile il doppio impegno quotidiano per la conduttrice. Un modo per poter affidare dopo anni la domenica pomeriggio ad altri conduttori. Il progetto andrà in porto?

fiorello a radio2 social club 3

GIRA VOCE

1) Gira voce che il bis di Mara Venier a Domenica In, dopo il ritrovato successo, sia cosa fatta. Alla conduttrice veneta l'azienda avrebbe proposto anche un raddoppio per creare il "week end con Mara", con un nuovo impegno nel primo pomeriggio del sabato. Nella seconda parte è infatti previsto Italia Sì, il programma condotto da Marco Liorni che ha ottenuto a sorpresa risultati positivi.

2) Gira voce che qualche giorno fa a Viale Mazzini sia stato avvistato Massimo Ranieri, chi doveva incontrare il cantante? Per lui un ritorno su Rai1 la prossima stagione? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

3) Gira voce che Tiberio Timperi, conduttore de La Vita in diretta, abbia lasciato l'agenzia Vegastar di Fernando e Silvio Capecchi. La bella Elisabetta Gregoraci ha invece scelto di affidarsi a LaPresse di Marco Durante.

IL FESTIVAL DI CASTROCARO LASCIA RAI1 E TRASLOCA SU RAI2

simona ventura

Per decenni il Festival di Castrocaro ha trovato spazio, complice il successo degli anni d'oro, sulla prima rete del servizio pubblico. Lo scorso anno la storica kermesse per la prima volta era andata in onda in seconda serata con la conduzione di Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. Per l'edizione 2019 cambierà rete salutando Rai1 per sbarcare nella Rai2 di Carlo Freccero il prossimo 3 settembre. Al momento non sono ancora noti i conduttori.

QUELLI CHE IL CALCIO, SIMONA VENTURA O LUCA E PAOLO? SFIDA PER LA CONDUZIONE

Chi condurrà Quelli che il calcio nella stagione 2019-2020? In campo l'ipotesi di una riconferma del trio formato da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran, dall'altra parte sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero un ritorno alla guida di Simona Ventura. Dopo The Voice of Italy si era parlato per lei della conduzione di Pechino Express ma togliere Costantino della Gherardesca non sarà così semplice come Freccero aveva immaginato.

Paolo Giordano Cecilia Borsino

Chi la spunterà per la domenica pomeriggio? Il trio sembra essere in vantaggio, il manager Caschetto sta chiudendo in questi giorni il trasferimento di Fabio Fazio su Rai2, un trasferimento che potrebbe rafforzare la riconferma di Luca, Paolo e Mia Ceran con l'idea di un "pacchetto" di salvaguardia.

PAOLO GIORDANO VA ALL'ALTARE CON LA SUA CECILIA

Paolo Giordano, firma del Giornale, sabato scorso si è sposato con Cecilia Borsino. Il giornalista e la sua compagna hanno detto sì in un castello in provincia di Alessandria in compagnia di amici, parenti, discografici e uffici stampa. Niente vip ma solo gli affetti più cari, ovviamente non poteva mancare la musica, con i Boys4Road, e un tableau rock.

AVVISATELI!

1) Avvisate il direttore! Come mai Lele Mora incontra con frequenza in un famoso hotel di Milano il discusso giornalista? I due parlano fitto fitto, terrorizzati dall'essere riconosciuti. Che mistero!

2) Avvisate Rosario Fiorello! Gira voce che a far circolare notizie "destabilizzanti" per il suo ritorno in Rai sia stato un dirigente con la passione per le bionde. Di chi stiamo parlando?

INDOVINELLI

luca e paolo

1) Tra le due conduttrici non corre buon sangue ma pochi sanno che per una pura casualità si sono ritrovate sullo stesso treno e nello stesso vagone. Una tensione ad alta velocità! Chi sono?

2) A Roma si mormora che la showgirl per mancanza di show avrebbe un fidanzato finto. Non come Mark Caltagirone, lui esiste, ma tra i due non ci sarebbe alcuna relazione. Sarà vero?

3) La burrosa modella per mancanza di passerelle usa numerosi account finti per farsi complimenti e attaccare i suoi "nemici". Dicono che qualcuno abbia scoperto il giochino e lo abbia comunicato ai suoi "capi"!