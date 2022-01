laura pausini

Giuseppe Candela per Dagospia

Maggio è ancora lontano, nel mezzo un Sanremo complicato da organizzare, ma l'edizione 2022 dell'Eurovision si avvicina. Si terrà a Torino e la Rai non potrà certo sfigurare. La conduzione, non molto centrale nel format, ha però un ruolo mediatico importante e dalle parti di Viale Mazzini si cerca di trovare una quadra.

sabrina salerno

I conduttori dovrebbero essere quattro, con tre che sembrano decisamente un passo avanti sul fronte rumors: i cantanti Laura Pausini e Mika, entrambi noti oltre il confine, e il conduttore Alessandro Cattelan. Sul quarto nome voci ancora contrastanti, il sito BubinoBlog ha accennato a Matilda De Angelis, nome che ci risulta sia stato vagliato.

SABRINA SALERNO SBARCA SULLA TV LITUANA

Stefano De Martino foto hot cancellata

Prima Sanremo poi Ballando con le Stelle: la bombastica Sabrina Salerno sta vivendo una seconda giovinezza artistica. La showgirl è amata anche all'estero e molto presto partirà per la Lituania dove dovrebbe partecipare a un talent show dedicato alla musica italiana vestendo i panni di giudice. Attenzione, ci rubano la Salerno!

STEFANO DE MARTINO E IL MISTERO DELLA FOTO HOT NELLA VASCA

flavia vento 5

Stefano De Martino da qualche tempo ha intrapreso una svolta radical chic, in tv fa il verso a Renzo Arbore (con conseguente pioggia di stroncature) e concede interviste per una sorta di operazione "pulizia". "Ora mi vergognerei come un ladro se facessi una pubblicità di intimo in cui sono in mutande", ha detto a Repubblica.

Una pubblicità senza pantaloni era apparsa sui suoi social qualche mese fa. Non solo, su Instagram ha postato una foto hot senza pantaloni e senza mutande. Nelle stories si è mostrato nella vasca da bagno con gambe in mostra e con la schiuma a coprire le virtù. L'immagine è scomparsa dopo qualche minuto. Come mai? Ve la mostriamo noi.

BARBARA DURSO

LA PUPA E IL SECCHIONE, FLAVIA VENTO TRA I CONCORRENTI. ANTONELLA ELIA E SIMONA IZZO IN GIURIA?

Dopo il ridimensionamento su Canale 5 Barbara D'Urso traslocherà su Italia1 per condurre la nuova edizione de "La Pupa e il Secchione". Impostazione differente rispetto alle ultime edizioni: ritorno dello studio a Roma, concorrenti anche vip, forse con la diretta e con la giuria.

MONICA "TETTA"

Lontanti da certezze e da contratti chiusi, alle prese con ritardi, vi diamo conto di alcune voci che girano sulla trasmissione. Tra i concorrenti potrebbe esserci la showgirl per mancanza di show Flavia Vento e si chiacchiera sulla presenza in giuria di Simona Izzo e Antonella Elia. Ipotesi che si concretizzeranno?

MONICA SETTA SU RAI2?

Ricordate Generazione Giovani con Milo Infante? A Viale Mazzini gira voce che si starebbe studiando un nuovo programma sulla stessa falsa riga, sempre per Rai2 ma con un altro gruppo di lavoro. Uno spazio in onda al sabato pomeriggio, di sei puntate, dal titolo provvisorio "Punto Giovani" con il coinvolgimento di Monica Setta sul fronte autoriale, magari con un suo coinvolgimento in studio. Vedrà la luce?

luca morisi

IL TALK SHOW DI LA7 PROVA IL COLPO LUCA MORISI

Luca Morisi travolto dallo scandalo e dalla polemiche. Il papà della "Bestia leghista" è letteralmente scomparso dai radar, la Procura di Verona nelle scorse settimane ha chiesto la sua archiviazione. Gira voce che un talk show di La7 starebbe facendo di tutto per ottenere la sua prima intervista in esclusiva.

LO SCIVOLONE NO VAX DI DIANA DEL BUFALO PREOCCUPA AMAZON

diana del bufalo

Gli scivoloni social di Diana Del Bufalo su Covid e vaccini agitano non poco Amazon. L'attrice è infatti nel cast della seconda stagione di Lol che sarà disponibile tra non molto su Prime Video. La piattaforma milionaria teme le polemiche e l'effetto boomerang sui social, dove il programma aveva sbancato. Si studiano soluzioni dell'ultim'ora.

PIERSILVIO BERLUSCONI, SILVIA TOFFANIN E LE FAKE NEWS SULLE NOZZE

Decine e decine di cover, una infinità di articoli e un tormentone che è tornato di moda: Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin si sposeranno. Il fatidico sì e annunci che si ripetono con la Toffanin desiderosa dell'anello. In realtà si tratta solo di fake news, le nozze tra l'ad Mediaset e la conduttrice non sono previste adesso e nemmeno per i prossimi mesi. La coppia è già felice così.

piersilvio berlusconi silvia toffanin

ANDREA IANNONE SI RACCONTA A VERISSIMO

A proposito di Silvia Toffanin, continua il doppio appuntamento del weekend con Verissimo, programma leader della sua fascia. Nel salotto di Canale 5 si racconterà il pilota, ora prestato alla tv, Andrea Iannone. La sua storia sportiva ma anche riferimenti al gossip e alle sue note ex.

IVA ZANICCHI O SERENA BORTONE?

Sul sito ufficiale Rai sono apparse tutte le foto e le biografie dei cantanti in gara a Sanremo 2022. Non è passata inosservata l'immagine ufficiale di Iva Zanicchi tirata a lucido e con nuovo look. In molti si sono chiesti ma è Iva Zanicchi o Serena Bortone? Eccesso di photoshop?

Foto Iva Zanicchi

INDOVINELLI

1) Una nota conduttrice nell'ambiente televisivo finge un rapporto di solida amicizia con il premier Mario Draghi. Un modo per accreditarsi tra le stanze del potere e allontanare le voci sulle sue vere protezioni politiche. In realtà Draghi nemmeno le rivolge la parola. Di chi stiamo parlando?

2) A Milano gira voce che l'editore avrebbe ascoltato, per una pura casualità, la passione esplosa tra un suo direttore e la sua giovane amante. Il giornalista stagionato sarebbe stato richiamato ufficialmente dai vertici. Chi sono?

3) Avvisate la nobile signora che ha partecipato a un reality che la conduttrice, sua cara amica, è furiosa per la sua partecipazione al programma condotto dalla rivale. Di chi stiamo parlando?

andrea iannone