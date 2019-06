eliana michelazzo targa sophia loren

Giuseppe Candela per Dagospia

Dagospia già lo scorso 22 maggio ha mostrato prima di tutti il sistema che Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo hanno messo in piedi per legittimare l'esistenza non solo di Mark Caltagirone ma anche di Simone Coppi, finto marito dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Fratelli, cugini, suocere, amici, figli orfani e genitori suicidi: tutto inventato e curato nei minimi dettagli.

Un meccanismo che ha fregato politici, giornalisti, showgirl e tronisti vari e avariati. Tasselli aggiunti con frequenza per rendere credibile una famiglia immaginaria. Mark Caltagirone andava a far visita al Papa, un misterioso Monsignore avrebbe dovuto celebrare le nozze con Pamela Prati: poteva mancare un prete? Certo che no. Nel sistema di account finti arriva anche Don Davide, aveva un profilo chiamato "Cielo Blu" e veniva presentato come cugino di Simone Coppi. "Pensa alla vita che fa, tu sei libera mentre lui non lo è", scriveva alla Michelazzo.

Un prete noto che spesso appariva in tv, anche a Capodanno. Per il finto parroco venivano usate, a sua insaputa, i video e le foto di Don Davide Banzato, opinionista e conduttore televisivo (La Strada dei Miracoli, I viaggi del cuore, Concerto di Natale).

Sabato sera Eliana Michelazzo, nel corso di una lunga diretta Instagram, ha confermato tutte le informazioni rese pubbliche da questo sito aggiungendo ulteriori dettagli. Per il finto marito dell'ex manager della Prati veniva usato il profilo "Simone Eliana", descritto come un famoso magistrato con all'interno immagini della Michelazzo: "Sai la cosa strana? E' che dopo quattro anni io con te ancora mi emoziono", scriveva rispondendo alle parole al miele della "Signora Coppi S".

Il marito fantasma, spiega ora la Michelazzo, aveva due gemelli, un fratello morto in un incidente automobilistico avvenuto quando i due si trovavano insieme. Il lutto aveva lasciato da solo il nipote Vincent, figlio di una modella che viveva in Francia. Il suo profilo è poi diventato quello di Sebastian Caltagirone per agganciare la parlamentare Wanda Ferro. Nella saga fantasy, Simone Coppi non era il figlio ma il nipote del noto avvocato, un uomo che aveva arrestato una quarantina di Casalesi e a cui erano state bruciate otto macchine. Le immagini sono state rubate a Mister Svizzera Stephan Weiler.

eliana michelazzo premio anna magnani

Questo account era stato usato per agganciare Manuela Arcuri, mentre Lorenzo David Coppi chattava con Sara Varone e Alfonso Signorini. Nell'albero genealogico fake ci eravamo soffermati su Danny Coppi (chiamato anche Diabolik Dan e Danny Da), cugino di Simone, che era fidanzato, ovviamente per finta, con Barbara D'Urso.

"Mia suocera si chiamava Stella Brilla, era un medico e aveva un tumore al seno. Tiziana Coppi era la zia di Simone, Silvia Paqual la moglie del cugino di Simone, prima si chiamava David Dinepi poi diventato David Coppi. Aveva una farmacia a Trastevere e una bambina che avevano chiamato Eliana. C'era poi il cugino Alessandro che si è ammazzato, Federico Matarrese che era il cognato di Simone", aggiunge la Michelazzo che nella lista cita, senza troppe precisazioni, Roberta Carlucci come nipote di Milly Carlucci. Tutto finto, ribadiamo ancora una volta.

eliana michelazzo menzione speciale mariangela melato

Dagospia aveva poi svelato la finta Hellen Coppi, sorella di Simone, che per un periodo si chiamava Hellen Roma e commentava profilo di Mark Caltagirone rilanciando le sue interviste bufala. Alla lista avevamo aggiunto Igor Lazio, fratello del marito di Eliana, che lavorava con l'omesso sposo con cui andava in Giappone. Il profilo di Igor a volte era online con il nome di "Resistenza nera".

Ieri, come Dagoanticipato, l'influencer Flora Pellino si è recata alla polizia postale per sporgere denuncia dopo il furto delle sue immagini, usate per il profilo di Silvia Sbrigoli, account che "flirtava" con il finto Mark e chattava con l'inesistente Sebastian. "C'era anche un giro di soldi, chi ha sbagliato marcisca in galera. Spero ci siano altre persone dietro questi profili", ha concluso la Michelazzo.

eliana michelazzo con tatuaggio simone coppi ELIANA MICHELAZZO CON IL RAGAZZO CHE LEI SPACCIAVA PER SIMONE COPPI eliana michelazzo e simone coppi eliana michelazzo il suo simone coppi sfocato eliana michelazzo tagga il suo simone coppi che non si vede mai profilo igor lazio igor lazio dipendente di marco caltagirone e chi commenta igor lazio dipendente di marco caltagirone igor lazio con la foto di eliana michelazzo igor lazio dipendente di marco caltagirone compagnia di giro igor lazio igor lazio igor lazio foto profilo igor lazio minaccia wanda ferro igor lazio ringrazia caltagirone ELIANA MICHELAZZO IN CALABRIA CON IL RAGAZZO CHE LEI SPACCIAVA PER SIMONE COPPI