ORA O MAI PIU' TORNA SU RAI1 AL SABATO SERA CON UNA NUOVA CONDUZIONE?

L'ultima puntata di Ora o mai più è stata trasmessa su Rai1 il 2 marzo 2019. La trasmissione condotta da Amadeus divenne cult sui social che da tempo chiedono all'azienda di Viale Mazzini una nuova edizione. Qualcosa sembra muoversi, l'ipotesi di una terza edizione sarebbe sul tavolo: si starebbe ragionando a una nuova stagione a gennaio. La notizia più importante?

Ora o mai più non dovrebbe essere condotto da Amadeus, reduce dal successo di Arena Suzuki 60-70-80, in quelle settimane impegnato alla realizzazione di Sanremo 2022 ma da Carlo Conti che è anche ideatore della trasmissione. Non è finita qui, se l'operazione dovesse andare in porto dovrebbe risolvere il problema della collocazione. La rete diretta da Stefano Coletta deve trovare uno show per il sabato sera da gennaio, escludendo Alberto Angela che preferirebbe una collocazione più comoda. Ora o mai più potrebbe andare in onda al sabato sera e sfidare C'è posta per te di Maria De Filippi. L'ipotesi si concretizzerà?

LA VERITA' SU FIORELLO A SANREMO 2022: ECCO COME STANNO LE COSE

"Non potrei fare Sanremo senza di lui. E lui, ogni volta che dico questo, mi insulta e mi dice 'Vedi? Mi fai venire i sensi di colpa e poi devo venire'", queste le parole pronunciate da Amadeus a Porta a Porta qualche settimana fa. Parole simili le aveva pronunciate anche per i due Sanremo precedenti, per molti si è trattato dell'annuncio ufficiale: lo showman ci sarà. In realtà stando alle nostre fonti si tratterebbe di un desiderio espresso, della volontà di averlo ancora.

Amadeus vuole l'amico di sempre al suo fianco, ha fatto e farà di tutto per convincerlo ma siamo lontani da ogni certezza o annuncio ufficiale. Certo non per i "capricci" dello showman siciliano che si è messo in gioco come non mai a Sanremo 2021 e addirittura a Sanremo 2022 con la pandemia e senza pubblico, ma lo scorso anno aveva espresso davvero la volontà di chiudere per un po' con il Festival. Da lì nulla è cambiato, non ci sono state evoluzioni, conferme o cambiamenti. Fiorello è un numero uno, Amadeus lo vuole, la Rai lo vuole. Sarà lui a decidere se e come esserci: la decisione per ora non è stata presa. L'annuncio ufficiale non c'è.

CANZONE SEGRETA, L'IPOTESI SERENA AUTIERI

Ascesa tanto clamorosa quanto inarrestabile. In Rai con stupore si parla ancora di nuovi progetti per Serena Autieri, dopo la prova deludente a Dedicato, finito nel mirino della critica. Non solo la promozione al sabato pomeriggio, in forte ritardo per ragioni misteriose, ma per lei anche un doppio prime time.

Come Dagoanticipato sarà alla guida della serata evento Prodigi ma possiamo aggiungere una nuova indiscrezioni che circola con forza in questi giorni: Serena Autieri sarebbe in pole position per la conduzione di Canzone Segreta. La trasmissione era finita nel mirino per gli ascolti non esaltanti e per i costi considerati importanti. Dopo le critiche sarebbe arrivato il no al bis di Serena Rossi, sul tavolo ora in cima alla lista ci sarebbe proprio il nome della Autieri. La spunterà?

LA LEGA PUNTA SU HOARA BORSELLI: CANDIDATURA IN ARRIVO

Un passato da attrice e modella, qualche spazio sui giornali di gossip, da tempo una seconda vita: opinionista politica. Stiamo parlando della prezzemolina Hoara Borselli che spopola nei contenitori populisti di Mediaset ed esprime le sue idee sovraniste, rilanciate sui social dal leader della Lega Matteo Salvini. Gira voce che per lei presto potrebbe esserci il grande passo: molti assicurano che alle prossime elezioni la Borselli dovrebbe essere candidata proprio dalla Lega. Sarà vero?

BALLANDO CON LE STELLE, IL RUGBISTA ALVISE RIGO "ARROTONDA" COME BODYGUARD

Si chiama Alvise Rigo e sarà un concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Presentato come rugbista, fa il personal trainer e nella vita sogna di fare l'attore. C'è chi ricorda Rigo anche in un altro ruolo, come bodyguard al Palazzo Campari durante il Festival di Venezia. Ognuno arrotonda come può.

IL BRACCIO DESTRO DELLA D'URSO VA DA BRINDISI

Ivan Roncalli è il braccio destro di Barbara D'Urso. La conduttrice, com'è noto, è stata ridimensionata con la cancellazione di Domenica Live e Non è la D'Urso, oltre alla riduzione di Pomeriggio 5 in crisi di ascolto. Roncalli affianca ancora Carmelita nello spazio ridotto quotidiano ma intanto è impegnato con un altro progetto: figura tra gli autori di Zona Bianca, il talk show di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi. Come avrà preso questa collaborazione la signora D'Urso?

GIRA VOCE

1) A Viale Mazzini gira voce che il clima tra l'amministratore delegato Fuortes e la presidente Soldi seppur cordiale non sarebbe più così sereno. "Vogliono comandare entrambi", si lascia andare una fonte interna. Da qui i primi scontri. Sarà vero o tutta colpa dei soliti maligni?

2) A Ballando con le stelle è tutto pronto, tra pochi giorni è prevista la conferenza stampa di presentazione (con la Carlucci costretta a lottare per ottenerla). Gira voce che Arisa, tra l'ottimo cachet e le voci di un pacchetto con all'interno Il Cantante Mascherato come giudice, oltre a mostrare le sue doti di ballerina potrebbe cantare. Come la prenderà il collega Morgan?

3) Le due opinioniste del popolo Rossella e Adriana al Grande Fratello Vip sono durate quanto un gatto in tangenziale. Dopo la prima partecipazione la signora Adriana aveva anche dovuto cambiare nome in Maria, gira voce che la Volpe non gradisse la presenza in studio di una persona con lo stesso nome. Sarà vero? E le due opinioniste guarderanno il programma da casa o torneranno in studio?

INDOVINELLI

1) Lei è una conduttrice in onda sulle reti Mediaset, lui è un importante dirigente di una squadra milanese. Tra i due sarebbe esplosa la passione e sarebbe nata una storia d'amore, per ora tenuta segreta. Chi sono?

2) Alla conferenza stampa di presentazione di un programma tv alcuni hanno notato un feeling particolare tra una prezzemolina del piccolo schermo e un giornalista della carta stampata. Chi sono?

