Giuseppe Candela per Dagospia

“Rai2 da sabato 13 gennaio (2018,ndr), ore 16.30. DiarioDellaMotocicletta, ogni sabato per due mesi", Roberto Parodi aveva annunciato via social il suo sbarco sulla seconda rete del servzio pubblico con tanto di foto dal set. La notizia aveva atto discutere perché arrivata nel pieno del flop delle sorelle Cristina e Benedetta a Domenica In. Il programma, raccontavano in quei giorni siti e quotidiani, aveva avuto l'ok dall'allora direttrice di Rai2 uscente Ilaria Dallatana, ex collaboratrice di Giorgio Gori, cognato di Roberto Parodi.

A seguito delle polemiche la Rai, nonostante l'annuncio dello stesso conduttore, aveva negato l'impegno contrattuale con il motociclista alessandrino: “In merito ad indiscrezioni di stampa e siti web circolate nei giorni scorsi, Rai ribadisce che non esiste alcun impegno contrattuale con il giornalista Roberto Parodi e che nessun programma da lui condotto è previsto nel palinsesto di Rai2 per la stagione 2017-2018″. Nei giorni scorsi stando alle nostre fonti il Parodino sarebbe stato nuovamente avvistato nei corridoi della seconda rete.

Il progetto sempre legato al mondo delle moto potrebbe andare in onda su Rai2 nei prossimi mesi con l'ok del direttore Freccero e per la gioia della famiglia Gori-Parodi. Sarà la volta buona? Un favore all'opposizione? Mica tanto, verrebbe da dire. "Elton e Conti: un negher che intervista un culattone in prima serata. Siamo avantissimo", twittò durante Sanremo 2016.

Sulla sua pagina Facebook, seguita da 250 mila persone, pubblica video dove con accento da cummenda dove fornisce consigli con minieditoriali. “Il politico: mestiere per cui non è chiesta alcuna qualifica, anzi sono persone che nei lavori normali non hanno avuto alcun successo”, aveva riportato Libero. Sarà contento il cognato Gori, sindaco di Bergamo.

