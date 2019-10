Festa a tema Pamela Prati per la figlia di Guendalina Tavassi

Giuseppe Candela per Dagospia

COLETTA IN POLE PER RAI1 MA OCCHIO ALLA DE SANTIS. FUORI DAI GIOCHI DI BELLA, IN CALO ORFEO

teresa de santis e mogol foto di bacco (1)

Dario Franceschini, Giampaolo Manzella e Vincenzo Spadafora: sono loro gli uomini che per il Pd e M5S si occupano della partita Rai. Il clima si infiamma e ognuno usa i numeri a proprio vantaggio per provare a cambiare le carte in tavola. Tradotto: tutti sbraitano per ottenere poltrone a Viale Mazzini. A ballare maggiormente è la direzione di Rai1, secondo alcuni Teresa De Santis potrebbe essere prepensionata entro fine 2019, magari in contemporanea con l'uscita di Carlo Freccero da Rai2. A Viale Mazzini però invitano alla calma e a non sottovalutare "la direttora", la cui uscita non sarebbe così scontata come raccontato da settimane i quotidiani.

Il nome caldo però per l'eventuale sostituzione sarebbe quello di Stefano Coletta, ex renziano ben visto da Zingaretti e stimato da Spadafora. Coletta ha dalla sua i risultati positivi di Rai3, dove ha retto senza Fazio e Angela ma soprattutto ha lanciato nuovi titoli. C'è anche chi però nei corridoi fa presente che dirigere la terza rete e guidare la rete ammiraglia non sia proprio la stessa cosa.

stefano coletta

Scalpita Mario Orfeo per un ritorno in sella, sul nome dell'ex dg pesano alcune decisioni prese durante la sua gestione: il contratto di Fabio Fazio, il passaggio storico dei Mondiali a Mediaset, la cacciata di Massimo Gileti e non solo. Stando alle nostre fonti sarebbe fuori dai giochi per Rai1 anche Antonio Di Bella, forse più vicino a giocarsi qualche chance per Rai3 dove circola anche il nome di Maria Pia Ammirati.

La direttrice di Rai Teche è in corsa anche per Rai2 in quota 5 stelle ma la seconda rete potrebbe essere lasciata all'opposizione con Ludovico Di Meo o Milo Infante, entrambi in quota Lega. Il discusso Sangiuliano dovrebbe restare alla guida del Tg2 forte di una amicizia personale con il premier Conte, così come Giuseppina Paterniti al Tg3 mentre appare meno solida la posizione di Carboni al Tg1.

wanda nara in onda a tiki taka

WANDA NARA "TELECOMANDATA" A TIKI TAKA?

Cosa c'è nell'orecchio sinistro di Wanda Nara? Sui social la moglie di Mauro Icardi ha postato due scatti e un video mentre è in studio, in onda e non, a Tiki taka. A noi non è sfuggito uno strano auricolare visibile nelle immagini, non sembra avere nulla a che fare con le cuffiette che si usano per il cellulare. Perché la bombastica Wanda indossa in onda un minuscolo auricolare? Starà aspettando una telefonata da Parigi dal suo Maurito o riceve consigli in diretta su cosa di dire come faceva Ambra Angiolini a Non è la Rai?

wanda nara fuori onda a tiki taka

ELISABETTA CANALIS E MADDALENA CORVAGLIA: RETROSCENA SULLA ROTTURA TRA LE DUE EX VELINE

Come mai Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato? La rottura tra le due ex veline non è mai stata confermata, non sono più apparse sui social insieme ed Ely si è lasciata andare a frasi sibilline. In realtà l'amicizia tra la mora e la bionda sarebbe entrata in crisi con il rientro in Italia di Maddy, come la chiamano in molti, che avrebbe creato qualche problema economico e di gestione all'ex amica con cui aveva aperto insieme una palestra a Los Angeles. Le due non si parlano più, riusciranno a far pace?

elisabetta canalis maddalena corvaglia

LA DE FILIPPI DICE NO ALLA TELEFONATA A DOMENICA IN

Lo scivolone mediatico di Milly Carlucci con la diffida (che tecnicamente il volto di Rai1 non definisce così) a Mediaset per le presunte somiglianze tra Ballando con le stelle e Amici Celebrities ha infiammato di nuovo la rivalità con la "nemica" Maria De Filippi. A peggiorare le cose si è aggiunto uno stop dI Rai1 a un volto caro alla signora di Canale 5.

A Domenica In, come Dagoanticipato, avrebbe dovuto essere ospite Alberto Urso, ospitata saltata in extremis. Episodio di cui anche Maurizio Costanzo aveva chiesto spiegazioni in diretta durante l'intervista con Mara Venier. Aggiungiamo che, con l'ok della Rai, erano stati chiesti due interventi telefonici alla De Filippi durante l'intervista a Costanzo. Considerando il clima infuocato la conduttrice ha deciso di declinare l'invito.

IL RENZIANO MARCO AGNOLETTI CURA LA COMUNICAZIONE DI FABIO FAZIO

Il renziano Marco Agnoletti, ex portavoce del leader di Italia Viva, viene descritto da molti come un uomo capace di tessere tele a Viale Mazzini. Intanto con la sua società Jump si occupa della comunicazione di Fabio Fazio.

marco agnoletti che tempo che fa

IL PREZZEMOLINO BEPPE CONVERTINI: SUPERPROMOZIONE IN OTTO PROGRAMMI IN DUE SETTIMANE

Aprendo il frigorifero di casa si rischia di trovare Beppe Convertini anche lì, con il gobbo appoggiato sulla bottiglia di vino. In poco più di due settimane l'attore per mancanza di pose ha inziato un vero e proprio tour promozionale per lanciare Linea Verde che nemmeno Bruno Vespa con i suoi libri natalizi. Il conduttore (si fa per dire) è stato ospite a Unomattina, Storie Italiane, Vieni da me, La Vita in Diretta, Buongiorno Benessere, La Prova del Cuoco, Porta a Porta e I Soliti Ignoti. Da aggiungere la sua ospitata al Tg1 dove non ha nemmeno citato la collega Ingrid Muccitelli.

pamela prati chloe figlia di guendalina tavassi

GUENDALINA TAVASSI E IL COMPLEANNO A TEMA PAMELA PRATI PER LA FIGLIA CHLOE

Chiamate la neuro! La gieffina Guendalina Tavassi ha festeggiato il compleanno di sua figlia Chloe in un modo piuttosto singolare. Per i sei anni della bambina è stato scelto un tema: Pamela Prati. Un evento dedicato proprio alla primadonna del Bagaglino che si è anche presentata per una sorpresa alla baby Tavassi che ha compiuto sei anni. Il tutto ovviamente immortalato sui social.

pamela prati con chloe figlia di guendalina tavassi

GIRA VOCE

1) Gira voce che sull'ex ministro Nunzia De Girolamo, ora prestata alla tv, stiano circolando un po' di fake news sul suo futuro lavorativo. Da un finto impegno a Sanremo 2020 a una conduzione nel week end di Rai1. Sarà mica un modo per accrescerne l'appeal?

2) Gira voce che il triangolo lesbo formato da Taylor Mega, Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo sia vero come l'ottava di seno di Francesca Cipriani. Anche a Cologno Monzese non ci crederebbe praticamente nessuno. Sarà vero?

INDOVINELLI

1) Al bar di via Teulada a Roma molti raccontano di un incontro hot tra il regista e l'autrice di un importante programma. I due sarebbero stati beccati in flagrante in bagno insieme, chi sono?

2) Lei è una bellissima attrice da qualche tempo senza ruoli di peso, gli anni d'oro sono lontani e ora è alle prese con qualche problemino economico. Di chi stiamo parlando?

3) Nei salotti romani tutti parlano di una signora della tv che avrebbe una passione sfrenata per le slot machine, chi è? E soprattutto, sarà vero?

