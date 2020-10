29 ott 2020 18:42

UNA LUNGA STORIA DI COVID - GINO PAOLI: “IL POST PANDEMIA SARA' PEGGIO CHE ORA, QUESTA SITUAZIONE HA ALIMENTATO EGOISMO. ALTRO CHE ALTRUISMO…” – “NELL'INDOTTO DELLA MUSICA CI SONO 80MILA PERSONE, E ORA SONO ALLA FAME VERA, PERCHÉ LA CULTURA VIENE CONSIDERATA SEMPRE PER ULTIMA. IO NON HO PROBLEMI MA LE TANTE PERSONE CHE LAVORAVANO CON ME, DAI MUSICISTI AI TECNICI, COME FANNO A SOPRAVVIVERE E A PORTARE A CASA LA PAGNOTTA?"