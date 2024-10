LUPI PER AGNELLI – A "X FACTOR" MANUEL AGNELLI ACCUSA PABLO MURPHY, CONCORRENTE DI PAOLA IEZZI, DI PARLARE MALE DELLE DONNE NELLE SUE CANZONI: “DICI CHE UNA TIPA TI STA PERSEGUITANDO E NON SAI PIÙ COME LEVARTELA DAI COGLIONI. NON È PROPRIO UNA FIGATA, VISTO CIÒ CHE STA ACCADENDO ULTIMAMENTE”. LA REAZIONE DI PAOLA IEZZI: “ESSERE TEEN POP NON È UNA COSA DISDICEVOLE”

manuel agnelli

Da fanpage.it

La prima puntata dei Live di X Factor ha delineato i punti di forza dei giovani artisti e tra i giudici non sono mancati gli scontri. Nell'appuntamento del 24 ottobre, infatti, Manuel Agnelli e Paola Iezzi hanno avuto una discussione accesa dopo l'esibizione di Pablo Murphy, uno dei concorrente della giudice. Il ragazzo ha portato una canzone di Taylor Swift, "We are never ever getting back together", aggiungendo delle barre in italiano: "E niente, ci siamo lasciati al liceo ma lei mi continua a chiamare e chiamare, come glielo dico che non torneremo mai insieme?", ha cantato.

Una decisione di cattivo gusto, secondo Agnelli: "Dici che questa ti sta perseguitando e non sai più come levartela dai cogl*oni, non è proprio una figata". La reazione di Iezzi: "Il pezzo originale dice la stessa cosa, essere teen pop non è una cosa disdicevole".

paola iezzi manuel agnelli

La discussione dopo l'esibizione di Pablo Murphy

Paola Iezzi si è battuta per sottolineare la dignità artistica della pop music fin dalle prime audizioni. Proprio per questo, aveva scelto di assegnare a Murphy uno dei successi di Taylor Swift, al momento tra le cantanti più affermate del genere.

Nel brano, la cantante parla della fine della storia con il suo ex, con cui dice che non tornerà più, nonostante la sua insistenza. Le barre in italiano aggiunte da Murphy, però, non sono state apprezzate da Manuel Agnelli, che le ha ritenute di cattivo gusto nei confronti delle donne: "Io non sono nemico del pop, ma anche nel pop ci sono cose che mi piacciono. L'ho trovata un'esibizione senza spessore e le tre linee, secondo me, hanno poco stile. Dici che questa ti sta perseguitando e non sai più come levartela dai cogl*oni, non è proprio una figata, in generale, con tutto ciò che sta accadendo ultimamente". Parole in linea con quanto aveva detto in conferenza stampa qualche giorno fa.

paola iezzi

La reazione di Paola Iezzi

Paola Iezzi si è subito detta in disaccordo con quanto affermato da Agnelli: "La canzone di Swift dice la stessa cosa, il fatto che a dirlo in quel caso sia una donna non fa differenza. La storia tratta di una persona che ha trattato male chi canta, far parte del genere teen pop non è una cosa disdicevole". A quel punto, l'ex frontman degli Afterhours ha ribattuto: "Paola, tu lo presenti come uno sciupafemmine che si fa una ragazza dopo l'altra e poi lui mi dice queste cose, è chiaro che la lettura è un po' diversa".

pablo murphy

L'esibizione di Murphy, ad ogni modo, non ha colpito nemmeno gli altri giudici. Jake La Furia, infatti, ha mosso un'altra dura critica: "Hai portato una serie di brani che sembrano la pubblicità delle cicche, tutto in mood super festa delle medie, ho avuto l'impressione di aver assistito a un Tik Tok di due minuti e non a un'esibizione di X Factor".

paola iezzi 5 paola iezzi 4 manuel agnelli paola iezzi 9 paola iezzi 8 paola iezzi 7 paola iezzi 6 paola iezzi 3 paola iezzi 2