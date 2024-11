AL LUPO, AL LUPO...VOGLIONO MAGNARSI DUA LIPA! - ANNULLATO PER RAGIONI DI SICUREZZA IL CONCERTO DI DUE LIPA A GIACARTA, IN INDONESIA – LA POPSTAR 29ENNE AVREBBE DOVUTO ESIBIRSI OGGI MA LO SPETTACOLO È STATO CANCELLATO A POCHE ORE DALL’APERTURA DEI CANCELLI: “SONO SCONVOLTA NEL DOVER DIRE CHE È STATO STABILITO CHE NON È SICURO CONTINUARE LO SPETTACOLO…”

(ANSA-AFP) - Dua Lipa ha annullato la tappa indonesiana del suo tour per motivi di sicurezza. La pop star 29enne avrebbe dovuto esibirsi oggi a Giacarta, ma ha dato forfait poche ore prima dello show per problemi di sicurezza all'Indonesia Arena della capitale, che può ospitare 16.500 persone. "Sono addolorata nel dover dire che non potrò esibirmi a Giacarta", ha scritto in un post sui social media.

"Sono qui nel vostro meraviglioso paese e pronta a esibirmi, ma sono sconvolta nel dover dire che è stato stabilito che non è sicuro continuare lo spettacolo a causa di problemi di sicurezza". Dua Lipa si era appena esibita a Singapore, ma il suo tour ora salterà la più grande economia del Sud-est asiatico e patria di circa 280 milioni di persone, spostandosi nelle Filippine, in Giappone, a Taiwan, in Malesia e in Thailandia.

"Non vedevo l'ora che arrivasse questa serata, e mi addolora davvero il fatto che non possiamo esibirci per tutti voi, soprattutto dopo così tanto tempo dalla mia ultima esibizione a Giacarta", ha detto. "Vi amo tutti e non vedo davvero l'ora di tornare insieme nella stessa stanza con voi a cantare e ballare con tutto il cuore il prima possibile"

