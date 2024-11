LUTTO NEL MONDO DEL CINEMA HORROR: È MORTO A 69 ANNI TONY TODD, FAMOSO PER AVER INTERPRETATO “CANDYMAN” NEL FILM DEL 1992 E NEL SUO SEQUEL NEL 2021 – L’ATTORE, DECEDUTO NELLA SUA CASA DI LOS ANGELES PER CAUSE ANCORA SCONOSCIUTE, È STATO PROTAGONISTA DI PIÙ DI 240 RUOLI TRA CINEMA E SERIE TV, TRA CUI “PLATOON” DI OLIVER STONE, “FINAL DESTINATION”, “IL CORVO” E “STAR TREK: THE NEXT GENERATION”… - VIDEO

Il mondo del cinema horror piange la scomparsa di una delle sue icone più amate. È morto all'età di 69 anni Tony Todd, indimenticabile nel film Candyman del 1992 e nel suo sequel nel 2021. Oltre a questo, Tony Todd è stato protagonista di più di 240 ruoli tra cinema e serie tv in quarant'anni di carriera. Le cause della morte sono sconosciute, ma sappiamo che l'attore ha perso la vita il 6 novembre nella sua casa di Los Angeles.

LA CARRIERA DI TONY TODD

Tony Todd, nato a Washington, D.C., il 4 dicembre 1954 inizia a studiare recitazione presso l'Eugene O'Neill National Actors Theatre Institute. Viene subito notato per la sua stazza imponente e uno dei primi film che gli danno notorietà è Platoon di Oliver Stone. […] Nel 1990, il suo primo ruolo in un film horror: il remake di Night of the Living Dead […] Il suo ruolo successivo è quello più famoso: Candyman tratto dal racconto The Forbidden di Clive Barker.

[…] l film ha avuto un sequel nel 2021 al quale lo stesso Todd ha partecipato. Dopo Candyman, altri horror famosi ai quali ha partecipato l'attore sono stati: Final Destination, Top Dollar e The Crow con Brandon Lee. Todd è apparso come ospite anche in numerose serie tv popolari come MacGyver, Matlock, Law & Order, X-Files, Beverly Hills 90210, Xena, La signora in giallo, Star Trek: The Next Generation, Deep Space Nine.

