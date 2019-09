5 set 2019 17:52

MA ALLORA DAVVERO È IL GOVERNO DELLA CONCORDIA: PURE LA BERLINGUER E MAURO CORONA HANNO FATTO PACE. ''NELLA PRIMA PUNTATA CI SARÀ'' - DA DIACO BIANCA PARLA DELLA MADRE COME ESEMPIO E DI LUIGI MANCONI, COMPAGNO DA 20 ANNI. ''NON CI SIAMO MAI SPOSATI E A NOSTRA FIGLIA NON IMPORTA NIENTE DEL FATTO CHE SIAMO DUE PERSONAGGI PUBBLICI''