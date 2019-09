MA ALLORA FRANCESCO MONTE SA FARE QUALCOSA! - VIDEO INTEGRALE: IMITA ED SHEERAN A ''TALE E QUALE SHOW'' E INCASSA UNA STANDING OVATION - GIUDICI IN VISIBILIO, PER LA GOGGI HA MESSO NELL'ESIBIZIONE ''TUTTA LA SUA DOLCEZZA''

Roberto Mallò per www.davidemaggio.it

Serata Perfect(a) per Francesco Monte a Tale e Quale Show 2019: grazie all’imitazione di Ed Sheeran, il suo cantante preferito, l’ex tronista è riuscito infatti a vincere la terza puntata del programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, che ieri sera ha visto la partecipazione di Max Giusti in qualità di quarto giudice speciale. Continuano invece a navigare ‘in acque basse’ Sara Facciolini ed Eva Grimaldi, visibilmente in difficoltà di fronte agli artisti che vengono loro assegnati.

Tale e Quale Show 2019: la gara

francesco monte come ed sheeran a tale e quale show

Smessi i panni vincenti di Gaetano Curreri degli Stadio, Agostino Penna ha dato il via alla terza puntata interpretando Nicolás Reyes, il leader dei Gipsy Kings; Bamboleo e Volare i brani scelti. Giudici soddisfatti, esibizione senz’altro impeccabile. Convincente anche Tiziana Rivale, chiamata a districarsi con Patty Pravo e la ’storica’ Tutt’al più. “L’ha riproposta in maniera eccezionale. Chapeau“, ha commentato Loretta.

Buona e vincente prova per Francesco Monte, chiamato ad eseguire Perfect (ancora?) di Ed Sheeran. Per Salemme è stato bravissimo, per la Goggi ha messo dentro la performance “tutta la sua dolcezza“. Sotto tono Jessica Morlacchi nelle vesti di Laura Pausini in Incancellabile. Fischi in studio per Salemme, colpevole di aver detto (a ragione) che la voce della concorrente non fosse tanto simile a quella della cantautrice di Faenza.

Niente da fare invece per Sara Facciolini, imprecisa e distante anni luce da Jennifer Lopez, l’artista che – almeno in teoria – doveva imitare con On The Floor. “Il panettone la Lopez ce l’ha più grosso. Te potevano mettere due cuscini per rinforzarlo“, ha scherzato Panariello, evidentemente per ‘deviare’ dal giudizio. Un po’ come hanno fatto gli altri, concentratisi sul balletto della donna piuttosto che sul canto.

francesco monte come ed sheeran a tale e quale show

Terza standing ovation di fila per Lidia Schillacci: suo il compito di eseguire Gli ostacoli del cuore di Elisa, cantante con cui ha lavorato in passato. “Sembra Valeria Bruni Tedeschi” – ha detto Loretta protestando per il trucco sbagliato. La giurata si è lasciata inoltre sfuggire, generando un momento di ilarità, che Panariello ha espletato i suoi bisogni durante il nero.

Medley di Pippo Franco su Chi Chi Chi Co Co Co e Che Fico per David Pratelli, che ha potuto incontrare in studio l’interprete originale. Conti, data l’esternazione precedente della Goggi, ha chiesto poi a Franco di cantare Mi scappa la pipì. Piccoli problemi di intonazione per Flora Canto in Essere una donna; la cantante imitata, ovviamente, è Anna Tatangelo. “A luci spente mi ricordi molto di più Nunzia De Girolamo“, ha asserito Giorgio, prima di complimentarsi con lei per la somiglianza nella voce.

francesco monte come ed sheeran a tale e quale show

Mentre Francesco Pannofino è stato più a suo agio nel ‘ruolo’ di Fred Buscaglione omaggiandolo al meglio in Che bambola, Gigi & Ross si sono cimentati in Ornella Vanoni e Gino Paoli in Senza fine, riuscendo incredibilmente nell’impresa. Al contrario, performance negativa per Eva Grimaldi in Slave To The Rhythm di Grace Jones. “Stessa tonalità di colore. Carlo Conti con il divano in testa sarebbe uguale a te stasera“, la battuta di Panariello sulla ‘pelle nera’ della Grimaldi. Ha chiuso la gara l’Edoardo Bennato, sulle note de Il rock di Capitan Uncino, interpretato da Davide De Marinis.

ed sheeran

L’imitazione di Laura Pausini ha ottenuto cinque punti da Agostino Penna, Francesco Monte, Gigi & Ross ed Eva Grimaldi; Tiziana Rivale e Francesco Pannofino hanno premiato Gipsy Kings, mentre Jessica Morlacchi e Sara Facciolini hanno optato per Ed Sheeran. Lidia Schillaci e Flora Canto hanno votato Fred Buscaglione. Infine David Pratelli ha aiutato Grace Jones, così come Davide De Marinis Anna Tatangelo.

Tale e Quale Show 2019: le esibizioni della quarta puntata

La prossima settimana Agostino Penna sarà Lucio Dalla, Tiziana Rivale si calerà nelle vesti di Tina Turner, Francesco Monte personificherà Cesare Cremonini, Jessica Morlacchi imiterà Celine Dion. Loredana Bertè, Stevie Wonder, Christian De Sica, Olivia Newton John, Paolo Conte, Tiziano Ferro e Fabri Fibra, Alice e Achille Lauro sono gli artisti che dovranno interpretare rispettivamente Sara Facciolini, Lidia Schillaci, David Pratelli, Flora Canto, Francesco Pannofino, Gigi & Ross, Eva Grimaldi e Davide De Marinis.

ed sheeran

Tale e Quale Show 2019: la classifica della terza puntata

1) Francesco Monte – 72 punti

2) Agostino Penna – 62 punti

3) Tiziana Rivale – 56 punti

4) Davide De Marinis – 54 punti

5) Lidia Schillaci – 53 punti

6) Jessica Morlacchi – 50 punti

7) Francesco Pannofino – 48 punti

8) Gigi e Ross – 48 punti

9) Flora Canto – 41 punti

10) Eva Grimaldi – 34 punti

11) Sara Facciolini – 26 punti

12) David Pratelli – 20 punti

francesco monte stefano sala FRANCESCO MONTE francesco monte marco ferri francesco monte marco ferri francesco monte la vena di francesco monte francesco monte eva henger francesco monte francesco monte non vince