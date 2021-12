MA CHE BEL CLIMA IN RAI – “REPORTER SANS FRONTIERES” ACCUSA MONICA MAGGIONI DI NON OSPITARE NO-VAX E L’INVIATA DI GUERRA LUCIA GORACCI CHIAMA IN CAUSA BIANCA BELINGUER: “ORA CI PENSA LEI, CHE OSPITA PUNTUALMENTE NO VAX URLANTI - PER POTER LORO A SUA VOLTA GRIDARE: STIA ZITTA! - A TUTELARE L'INFORMAZIONE"

lucia goracci difende monica maggioni

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

La recente dichiarazione di Monica Maggioni, neo Direttrice del Tg1, riguardo al suo rifiuto di concedere spazio ai no vax nel notiziario che presiede, ha fatto inquietare Reporter Sans Frontieres che, in un tweet, l'ha tirata in ballo obiettando che anche durante la pandemia da Covid-19 il pluralismo delle opinioni nei media pubblici dovrebbe essere comunque preservato.

La celebrata giornalista Rai e inviata di guerra Lucia Goracci, sempre su Twitter, ha quindi aspramente criticato la presa di posizione di RSF, accusando l'associazione di aver perso una "buona occasione per tacere".

Sostenuta dal collega giornalista Gerardo D'Amico, che le risponde: "Ok alla cronaca, ma non al confronto tra scienza e fantascienza", la Goracci a quel punto ha chiamato in causa Bianca Berlinguer, conduttrice di #Cartabianca su Rai3. E non certo per complimentarsi con la sua linea editoriale...

lucia goracci contro bianca berlinguer

Condividendo un articolo di Davide Maggio che riporta la presa di posizione della Berlinguer di invitare nella sua trasmissione anche i no vax poiché "il pluralismo è un bene primario" (e infatti ieri sera era di nuovo sua ospite Maddalena Loy, malgrado l'interrogazione del Segretario della Vigilanza Rai Michele Anzaldi), Goracci tuona: "Ora ci pensa lei (la Berlinguer, ndr), che ospita puntualmente no vax urlanti - per poter loro a sua volta gridare: Stia zitta! - a tutelare l'informazione".

Non c'è che dire, si respira decisamente una "bell'atmosfera", come canterebbe Ghali, tra le giornaliste Rai. Anche nel giorno dell'Immacolata Concezione.

bianca berlinguer a cartabianca 3 bianca berlinguer

LUCIA GORACCI

bianca berlinguer a cartabianca 5

monica maggioni monica maggioni sette storie monica maggioni 2 lucia goracci