8 nov 2019 17:17

MA CHE PER CASO È USCITO UN NUOVO LIBRO DI VELTRONI? - WALTER-EGO SI BUTTA SUL GIALLO, E I GIORNALI SI BUTTANO A LODARE QUESTO ''MAIGRET CAPITOLINO'' (ADDIRITTURA) PROTAGONISTA DI UN ''THRILLER IN SALSA ROSA'' CHE, AVVERTITE I POVERI PRODUTTORI ITALIANI, ''È CONCEPITO APPOSTA PER UN FILM, MEGLIO ANCORA PER UNA SERIE TV'' - IL ''FATTO'': ''CHI L'HA DETTO CHE LA CRITICA È MORTA? MAGARI, ECCO, È LA LETTERATURA CHE NON SE LA PASSA BENE''