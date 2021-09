CHE BELLO, ORA CI POSSIAMO INDEBITARE ANCHE ONLINE! - YOOX NET-A-PORTER, IL SITO SPECIALIZZATO IN CAPI FIRMATI, HA STRETTO UN ACCORDO CON LA START UP SVEDESE KLARNA PER OFFRIRE PAGAMENTI IN TRE O QUATTRO RATE – UN’OPERAZIONE CHE STRIZZA L’OCCHIO AI MILLENIAL E CHE, SULLA CARTA, FRUTTERÀ UNA BARCA DI SOLDI VISTO CHE UNO DEI MOTIVI CHE FRENA L’ACQUISTO È IL NON VOLVER SPENDERE UN CAPITALE SUBITO…