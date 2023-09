MA CHE FA VASCO ROSSI QUANDO È A CASA? – SUL “VENERDÌ”, IL ROCKER DI ZOCCA RACCONTA LA SUA VITA “ORDINARIA” FUORI DAL PALCO. E SVELA PARTICOLARI INEDITI DEL SUO RAPPORTO CON LA MOGLIE, LAURA SCHMIDT – E POI PARLA DI SESSO, DROGA E ROCK'N'ROLL. DI LIBRI, BUDDHISMO E DEL NUOVO SINGOLO INTITOLATO, NON A CASO, “GLI SBAGLI CHE FAI” – VIDEO

Estratto dell'articolo di “la Repubblica”

vasco rossi e laura schmidt - il venerdi di repubblica

Credete di conoscere Vasco? Forse non è così. C'è una parte segreta del mondo di Vasco Rossi da Zocca, 71 anni, professione rockstar, che pochissimi conoscono. Siamo partiti da qui, dopo aver visto la docuserie di cinque puntate che Netflix gli ha dedicato, Il supervissuto, dal 27 settembre [...]

Ci siamo chiesti: ma cosa fa Vasco quando scende dal palco? La risposta non è scontata come si potrebbe immaginare e vi invitiamo a leggerla il Venerdì in edicola domani. Ma qualcosa possiamo anticiparvi dicendovi che per scoprire il “Vasco privato” abbiamo provato ad entrare in casa sua. Cosa impossibile in realtà, perché nella casa in cui vive insieme a sua moglie, la mitica Laura Schmidt, non entrano neppure i suoi più fidati collaboratori. Ma siamo riusciti a divertirci e a scoprire tante cose.

Per la copertina del Venerdì, insieme a Vasco e Laura abbiamo ricreato un set casalingo seguendo le loro indicazioni. Siamo riusciti a convincerli a posare insieme per gli scatti di Luigi Narici. Alla fine Vasco, se non proprio le porte di casa, ci ha aperto quella del cuore. Ci ha parlato del suo amore per Laura e del figlio Luca.

vasco rossi il supervissuto 2

Ma anche degli altri figli, Davide e Lorenzo. Di cosa significa essere figlio di un padre che si chiama Vasco Rossi. Abbiamo parlato di rapporti di coppia, di sesso, droga e, pochissimo, di rock'n'roll. Di libri, buddhismo, del nuovo singolo intitolato, non a caso, Gli sbagli che fai, di guerra e di politica. E di una giornata qualsiasi da Vasco quando non è in tour, di vizi e virtù. […]

