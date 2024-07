MA CHE “SAFFO” DITE? - OPRAH WINFREY E GAYLE KING SMENTISCONO LE VOCI RICORRENTI SULLA LORO RELAZIONE: “NON SIAMO LESBICHE, SE LO FOSSIMO, VE LO DIREMMO” – OPRAH, CHE DALLA METÀ DEGLI ANNI '80 HA UNA RELAZIONE CON STEDMAN GRAHAM, E LA CONDUTTRICE SONO AMICHE INSEPARABILI DA 50 ANNI: “PER ANNI LA GENTE HA CREDUTO CHE FOSSIMO GAY E POTREBBERO ANCORA PENSARLO, NON È ABITUATA A VEDERE DONNE CON QUESTO TIPO DI LEGAME…”

Estratto dell’articolo di Alessandra Muglia per www.corriere.it

Di tutte le amicizie tra celebrità americane, la più longeva è senza dubbio quella tra la regina dei media Oprah Winfrey e la conduttrice Gayle King. Un’amicizia diventata iconica: per quasi cinquant’anni, tra cambiamenti di vita e di carriera, si sono pubblicamente sostenute con entusiasmo, mantenendo un ruolo di primo piano una nella vita dell’altra. «Abbiamo condiviso praticamente tutto» hanno raccontato durante un’intervista a Melinda French Gates nell’ambito della serie Moments that Make us, da giovedì su Youtube.

[…] «Per anni la gente ha creduto che fossimo gay e potrebbero ancora pensarlo, non è abituata a vedere donne con questo tipo di legame», ha ipotizzato Oprah, che sta con il compagno Stedman Graham dalla metà degli anni '80.

King è poi intervenuta raccontando come le voci sulla loro relazione non platonica abbiano avuto un impatto sulla sua vita personale. «Dicevo sempre a Oprah, "devi fare uno show su questo, perché è già abbastanza difficile per me ottenere un appuntamento il sabato sera con persone che pensano che siamo gay"», ha scherzato la conduttrice del CBS Mornings. «Ma se fossimo gay, ve lo diremmo!» ha chiarito una volta per tutte.

Le due donne si sono conosciute nel lontano 1976. Erano poco più che ventenni e lavoravano in una tv locale di Baltimora. Una sera Oprah, all’epoca conduttrice di tg, offrì a Gayle, assistente di produzione, un posto dove passare la notte visto che non poteva rientrare a casa per via di una tempesta di neve. Da allora non si sono più lasciate. […]

