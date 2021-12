14 dic 2021 18:26

MA IN CHE MANI SONO FINITI CALCIO E FORMULA 1? LE BIGLIE DI NYON PASSERANNO ALLA STORIA COME IL PIÙ GOFFO EPISODIO MAI VISTO NELL'ORGANIZZAZIONE DI UN TORNEO MILIONARIO QUALE È LA CHAMPIONS – E L'EPILOGO ADRENALINICO AL GP DI ABU DHABI HA SANCITO LA MORTE DEI REGOLAMENTI E LA FUNZIONE PER CUI SONO NATI: ESSERE RISPETTATI…