LA TRATTATIVA C'ERA STATA E IL FU SIGNOR BARALE AVEVA "SPARATO" MOLTO IN ALTO: 500 MILA EURO PER 30 GIORNI NELLA CASA

DAGONOTA

RAZ DEGAN ISOLA DEI FAMOSI 2

Ma che Raz di modi sono? A Cologno Monzese dopo aver letto il post infuocato e snob di Degan, fu signor Barale, contro il Grande Fratello Vip hanno fatto un salto dalla sedia.

Infastiditi ma anche sorpresi perché, come rivelato dal sito di Davide Maggio, la trattativa c'era stata e l'israeliano aveva "sparato" molto in alto: 500 mila euro per 30 giorni nella casa.

RAZ DEGAN GIACOMO URTIS ISOLA DEI FAMOSI

Indiscrezione che confermiamo ma resta una domanda: il Raz indignato per l'associazione al reality condotto da Signorini è lo stesso che solo quattro anni fa partecipava proprio su Canale 5 a L'Isola dei Famosi con personaggi del calibro di Nancy Coppola, Simone Susinna e Giacomo Urtis?

raz degan a live non e' la d'urso 2

Ecco perché Raz Degan non sarà al GFVip

Davide Maggio per www.davidemaggio.it

Chi la dura, la vince. Ma non è questo il caso. Se qualche anno fa, Raz Degan ha fatto naufragare il progetto Surviving Raz per “visioni differenti” (possiamo dirvi che si trattava sostanzialmente di questioni economiche), adesso a non andare in porto è la sua partecipazione al Grande Fratello VIP.

RAZ DEGAN CONTRO DAVIDEMAGGIO

E sì, in barba a post Instagram, pubblicati dal diretto interessato, la trattativa per entrare nella casa più spiata d’Italia c’è stata ma – come per primi vi abbiamo rivelato sui social – non è andata a buon fine.

La richiesta di 500.000 euro per soli 30 giorni di permanenza nella casa è stata rispedita al mittente e… arrivederci e grazie.

raz degan

Ora, che un personaggio non voglia prendere parte al reality show di Canale 5 è una scelta sacrosanta. Che si alzi la posta in gioco e i giochi non vadano come si desidera e poi si ‘difenda’ la propria immagine di ‘troppo figo per partecipare ad una casa piena di spazzatura’ (cit.) ci fa ridere parecchio.

RAZ DEGAN CONTRO IL GRANDE FRATELLO VIP

Anche perché ci piacerebbe sapere quali siano le grandi opere televisive di Degan tali da giustificare un cachet che a noi risulta risibile e quasi immorale.

