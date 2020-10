MA CHI CAZZO È TOMMASO ZORZI? – IL RITRATTO DI PARPIGLIA (CHE LO CONOSCE BENE): “IN CASA ESIBISCE APPESA AL MURO LA PAROLA "CAZZO", CHE SI ILLUMINA ANCHE DI NOTTE. "MI CIRCONDO DELLE MIE PASSIONI", DICE LUI E IN FUTURO SUL MERCATO DEBUTTERÀ UNA LINEA DI "DILDO" FIRMATA ZORZI. "ANCHE NELL'INTIMITÀ SARÒ IL VOSTRO MIGLIOR INCUBO", DICE LUI" - A ROMA DOWNTOWN DIREBBERO: "MAVATTELAA PIAINDERCULO!"

Gabriele Parpiglia per “Chi”

Sarà “Tommy show” tutte le sere. Non mi crede, vero? Scommettiamo! Eravamo a Bormio quando abbiamo incontrato Tommaso Zorzi, poco prima del GfVip, per conoscere i segreti del concorrente più amato, odiato, discusso di questa edizione.

Ma chi è realmente Tommaso Zorzi? Chi scrive lo conosce in prima persona. Ed ecco svelato il Tommy segreto. Tommaso, durante il lockdown, appartiene alla categoria di quelle persone che hanno sviluppato la sindrome della “capanna”.

Ovvero si è abituato alle mura del suo bilocale da sessanta metri quadri in centro a Milano e le sue uscite erano dedite solo allo shopping (rigorosamente Prada) o per portare fuori il suo amato cane Gilda. «Prima di entrare la mia consulente spirituale mi ha detto che quest'anno sarebbero cambiate tante cose in meglio, ma solo sul lavoro. In amore non si batte chiodo».

Zorzi, single, si racconta sul web sempre senza filtri. Sfortunato in amore e anche quando lo trova per finta, organizzando una gag per i suoi follower con un figurante che aveva scelto tramite una foto. Succede che poi il figurante diventa davvero il suo compagno, ma quando Tommaso parte per il primo weekend d'amore, la sera era concentrato a osservare come il suo nome fosse in tendenza su Twitter per aver lanciato l'ennesimo tormentone "Io sono Giorgia", la canzone ispirata alla politica Giorgia Meloni dopo un suo discorso.

Zorzi sul web appare anche nei panni, identici, di Freddie Mercury, il ragazzo canta (eccome se canta), ama la lirica, adora i film Anni 70 (Il vizietto e Travolti da un insolito destino... i suoi film top) e litiga con chiunque commetta, a dir suo, un'ingiustizia. La lista è lunghissima e ogni volta Zorzi vince e convince con le sue motivazioni e un linguaggio forbito, cosa rara sul web.

Tra le vittime di Zorzi: Er Faina, la "pupa" Stella Manente, l'ex tronista Sonia Lorenzini, Lorella Cuccarini, Platinette, la tiktoker Gaia Bianchi, questi sono solo gli ultimi di una lunga serie.

Ma Zorzi è anche una sorta di talent scout che scopre "para-fenomeni" del web che poi prendono vita in tv. Su tutti l'ultimo esempio è Denis Dosio, lanciato proprio da Zorzi. Sempre grazie al web Tommaso ha lanciato una raccolta fondi per l'Australia che bruciava. La somma raccolta ha superato 30 mila euro e il Corriere della Sera ha dedicato spazio a Zorzi fenomeno mediatico.

Durante il lock-down il ragazzo si è costruito a casa un set vero e proprio, ordinando i pezzi per creare uno studio, e ha realizzato il format "Mister e Miss Quarantena". E oggi ha un milione di follower. Appassionato d'arte, non si separa mai dall'adorata tata Cecilia, protagonista a volte delle sue stories su Instagram, amico di Giulia De Lellis, e di nuovo amico di Aurora Ramazzotti, con la quale aveva litigato prima di entrare al GrVip per una "buca" che lei aveva rifilato a lui prima di un weekend a Capri.

Tra i suoi amici anche Claudio Sona (ma tra i due non c'è mai stata una storia) e Stefano Sala. Tommaso ha un rapporto d'amore folle con la madre Armanda e ha recuperato quello con la sorella Gaia, che vive ad Amsterdam. Lontana invece è la figura paterna, Lorenzo, imprenditore.

Tema spinoso per Zorzi, che con gli amici mostra sofferenza quando si parla di questo argomento e cambia immediatamente discorso. Amore sfrenato in-vece per le nonne scomparse poco tempo fa. Quella materna proprio durante l'emergenza Covid. Ma anche questo è un argomento che Tommaso, per troppo dolore, evita.

Lo scorso giugno Tommaso ha pubblicato il suo primo romanzo (Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri, Mondadori), ispirato alle sue disavventure amorose, e ha scalato le classifiche con quasi 20 mila copie vendute. Un ottimo successo editoriale.

Da grande Zorzi sogna di condurre un "one man show" tutto suo e proprio durante la quarantena il progetto è stato messo nero su bianco, sogna di essere sul palco del Festival di Sanremo, ma nella Casa ha rivelato che lavorare per Maria De Filippi sarebbe il massimo.

Sul suo corpo ha un numero di tatuaggi infiniti. Tra i più curiosi i nomi delle sue amiche, con le quali però ha litigato. Le leggende narrano che Zorzi viva oggi in una torre nella zone esclusiva del Bosco Verticale, che abbia vissuto un grande amore con Iconize, ma in realtà lui stesso dice a chi scrive «siamo stati insieme sei mesi e non gli rispondo dallo scorso febbraio per motivi gravi che lui sa».

Si definisce "Aristo Pop", ama l'arte in tutte le sue forme, e in casa esibisce appesa al muro la parola "Caxxo", che si illumina anche di notte. «Mi circondo delle mie passioni», dice lui e in futuro infatti, come rivela "Chi", sul mercato debutterà una linea di "dildo" (un giocattaolo sessuale) firmata Zorzi. «Anche nell'intimità sarò il vostro miglior incubo», dice lui.

