MA COME TI VESTI? IL BOTTONE DI ANNALISA REGALA IL BRIVIDO DI UN (QUASI) FUORI DI SENO. MATILDA DE ANGELIS INSACCATA COME UNA MELANZANA, LA NUOVA NOEMI SBRILLUCCICA, MADAME ESCI DA MICHAEL JACKSON, FASMA VERSIONE AL CAPONE - COLAPESCE E DIMARTINO ER PUFFO E FIOR DI LILLÀ. COMA COSE FODERATI COME LE POLTRONE - MAX GAZZE' FUORI CONCORSO - ACHILLE LAURO DIVERSO, MA SEMPRE UGUALE A SE STESSO: SEMBRA USCITO DA UN SAMBODROMO E SI FA RINFORZARE IL PACCO CON L’ACCIAIO INOX… VIDEO

Federico Rocca per “www.vanityfair.it”

matilda de angelis fiorello amadeus

Al via la prima, attesissima (mai come quest’anno lo è davvero) serata del 71esimo Festival di Sanremo. E già ci sono i primi vincitori. Ma non parliamo delle classifiche delle canzoni più (o meno) amate dalle giurie. Parliamo dei nostri personalissimi – e opinabilissimi… opinate, gente, opinate! – premi ai look di cantanti, presentatori e ospiti sul palco dell’Ariston.

Sorpresa del Festival, Noemi. Finalmente e felicemente fasciata in un abito da sera da urlo – un Dolce&Gabbana vintage – la rossa Noemi svela un’altra faccia di sé: sicura, forte, seducentissima.

fiorello

Ci piace. Ci sorprende anche – ma in tutt’altra direzione – la rossa (ma questa volta è lo smoking, non i capelli) Arisa, che sembra a suo agio con la sua nuova e volutamente inquietante immagine.

Scollatura più rischiosa della serata d’esordio del secondo Festival targato Amadeus, niente dubbi: quella di Annalisa. Il suo minimini dress Blumarine ha regalato più di un brivido, paventando scriteriati cedimenti a ogni ritornello.

matilda de angelis.

Premio «cambiare per non cambiare», al sempre coinvolgente Achille Lauro, super ospite di tutte e cinque le serate della manifestazione: fedele e coerente nei confronti dell’eccentricità del suo abito-costume firmato Gucci, porta in scena uno degli spettacoli già cult cui ormai ci ha piacevolmente abituati. Menzione straordinaria alla chiccheria più bourgeois della Riviera alla co conduttrice Matilda De Angelis, perfettamente a suo agio nelel mise che Prada ha studiato per lei.

Amadeus in Gai Mattiolo

Tra tutti i problemi che sono ronzati sulla testa di Amadeus in questi mesi, staremo a fargli le pulci sugli sbrilluccichii?!

zlatan ibrahimovic matilda de angelis amadeus

Voto: 7

Fiorello

Fiorellauro.

Voto: 7

Gaudiano

Col celeste non ci va piano.

Voto: 5 1/2

Elena Faggi

Lo ammetto: se fosse una mia conoscente e la incrociassi dall'altra parte della strada, fingerei di non vederla.

Voto: 5

fiorello 2

Avincola in Ritha

Quella faccia un po' così. E quel look un po' cosà.

Voto: 6 1/2

Folcast in Paolo Pecora Milano

Canta "Scopriti". Un po' se la va a cercare però, eh.

Voto: 5

Fiorello in Giorgio Armani

Squadra che vince non si cambia.

Voto: 7 1/2

damiano dei maneskin etro

Diodato in Giorgio Armani

Sberluscication.

Voto: 6 1/2

Arisa in Maison Margiela e gioielli Cartier

Smoking sì, ma rosso. E ci siamo. Very, ma very very, aggressive trucco e parrucco.

Voto: 6/7

Matilda De Angelis in Prada e gioielli Pomellato

Compare così, con un poufff!, la bella attrice.

Voto: 6/7

Colapesce e Dimartino in Dolce & Gabbana

Se non ricordate i loro nomi, chiamateli pure Er Puffo e Fior di Lillà.

achille lauro.

Voto: 6/7

Zlatan Ibrahimovic in Dsquared2

Voto 10, prima che mi si irriti.

Aiello in Maison Margiela

Wide legs e doppiopetto con macro revers: Aiellobbello.

Voto: 8 1/2 (e sì, è uguale uguale a quello di Arisa)

Alessia Bonari in Giorgio Armani e gioielli Pasquale Bruni

Bella con e senza mascherina.

Voto: 8+

Francesca Michielin in Miu Miu e Fedez in Versace

Mai così sexy lei, mai così serio lui. Va bene, no?

loredana berte

Voto: 7

Loredana Bertè in Gianluca Saitto

E il resto scompare.

Voto: 10 +

Max Gazzè

Gioca in un altro campionato. Occhio all'autogoal però.

Voto: 5/6

Fiorello in Giorgio Armani

Sembra il fratello Beppe nei panni di Domenico Modugno.

noemi.

Voto: 6/7

Noemi in Dolce & Gabbana (vintage)

Embè.

Voto: 8 ++

Amadeus in Gai Mattiolo

Si vira sul blu. Dipinto di blu. A Sanremo ci sta.

Voto: 6/7

Zlatan Ibrahimovic in Dsquared2

La gardenia nell'occhiello. Come, come non evocarla?!

Voto: 7 1/2

max gazze

Achille Lauro in Gucci

Come se fosse l'avatar di zio Tibia flashato da "Velvet Goldmine" al sambodromo con jockstrap in acciaio inox inossidabile con fondo spessore 2 centimetri. Volevamo lo show? Eccolo, al suo massimo livello!

Voto: 7 1/2

Madame in Dior

Michael Jackson esci da questo corpo!

Voto: 6 +

annalisa in versione insaccato

Matilda De Angelis in Prada

C'è della classe.

Voto: 8

Maneskin in Etro

Coerenti, presenti, giustamente invadenti.

Voto: 7

Ghemon in Marni

Sciallissima.

Voto: 6

Matilda De Angelis in Prada

Il messaggio non è nemmeno dei più subliminali. Andiamo a nannina?

Voto: 7

achille lauro 1

Coma Cose in MSGM

Una poltrona (anzi, un tessuto da poltrona) per due.

Voto: 5 1/2

Annalisa in Blumarine

A separare la scollatura dalla minigonna un timidissimo bottone.

Voto: 6 +

Francesco Renga in Dolce & Gabbana

Non c'è trucco, non c'è inganno. Tutta sostanza.

Voto: 7

Fasma in Dolce & Gabbana

Al Capone Reloaded.

Voto: 6-