MA COME TI VESTI? - TRA ILARY BLASI E KASIA SMUTNIAK CON DUE ABITI MONACALI, PER VEDERE UN PO' DI FORME SUL RED CARPET DEL FESTIVAL DEL CINEMA DI ROMA BISOGNA ASPETTARE LA 50ENNE (MA SEMPRE BOMBASTICA) ALESSIA MERZ - LA SCIO'-GIRL EX "NON E' LA RAI" CON LA SUA SCOLLATURA METTE UN PO' DI PEPE A UNA PASSERELLA DOVE ANCHE IL TRASGRESSIVO TONY EFFE SI È PRESENTATO COME UN CRESIMANDO E (UNA VOLTA TANTO) NON IN MUTANDE - TOMAS RAGGI DEI MANESKIN PARE "ER FREDDO" DI ROMANZO CRIMINALE...

lorenzo, francesca e teresa cherubini

Anna Lupini per www.repubblica.it

Basta l’espressione di Lorenzo Cherubini, mentre stringe al petto le mani della moglie Francesca Valiani e della figlia Teresa per promuovere a pieni voti il red carpet della serata romana del cinema. Una serata spesa in allegria, con gli amici Gabriele Muccino e Jovanotti che portano sul red carpet le figlie, passando per Daniela Zuccoli che celebra il suo Mike.

Ma c’è anche una ex moglie molto celebre, Ilary Blasi, che sfoggia un new look in antitesi con i precedenti, il rapper Tony Effe, Bebe Vio e molti altri

La famiglia Cherubini

Lorenzo, Francesca e Teresa sono una potenza insieme, basta guardarli: è questo il senso positivo della famiglia, di qualunque genere e forma essa sia. Tutti e tre in nero, abito nero con decoro di paillettes ton sur ton e orlo sfrangiato per Francesca, completo nero con il particolare etnico della spilla cravattino in turchese per Lorenzo, attualissimo tomboy femme look per Teresa, compreso il calzino a metà polpaccio: splendida nei suoi vent’anni. Voto 10 collettivo

daniela zuccoli e leolino bongiorno

Lady Mike

Daniela Zuccoli celebra il suo Mike con gioia, circondata dai figli e dagli amici. Completo pantalone di paillettes, camicia bianca e capelli lunghi in morbide onde. Tutto bello, peccato per l’accessorio bold, un tantino ridondante. Voto 7

Famiglia Muccino

Più tradizionale, almeno nell’apparenza, la famiglia Muccino, a cominciare dalla posa da parata. Gabriele Muccino indossa un completo di velluto nero con bordi a contrasto, la figlia Penelope un abito di ispirazione Anni Trenta, la moglie Angelica Russo un abito lungo nero con giacca forse troppo coperto (ma la serata era piovosa e la perdoniamo)

Voto 7

Gabriele Muccino e Lorenzo Cherubini trovano il tempo di esibirsi sul red carpet: Clooney e Pitt alla recente mostra del cinema di Venezia hanno fatto scuola inscenando gag sul red carpet, e noi gli siamo grati

gabriele muccino la figlia penelope e angelica russo

La (non più) moglie del Capitano

Ilary Blasi dopo la separazione da Francesco Totti ha dato una svolta definitiva anche al look: eccola apparire sul red carpet romano in total black pantalone, capelli castani e mani in tasca. Minimalista e perfetta. Voto 9

Kasia Smutniak, lady cool

Ogni colpo una tacca: non sbaglia mai look Kasia Smutniak, stavolta con uno strascico e un look pantalone, quasi senza trucco. Strepitosa, as usual. Il voto non è massimo solo per spronarla a dare sempre di più Voto 9

Tony Effe bon ton

Il protagonista del recente dissing con Fedez posa sul red carpet in versione bravo ragazzo: completo nero e camicia bianca con spilla, occhiali da vista con montatura nera, posa da barriera in difesa. La versione “educata” del rapper è molto convincente, e gli dona. D’altro canto uno degli “insulti” che gli ha rivolto Fedez era la provenienza da una buona famiglia Voto 8

ilary blasi

Alessia Merz, Non è (più) la Rai

Abito rosa ricamato, posa plastica e scollatura bombastica: cara Merz, non ci siamo, leggi alla voce Ilary Blasi, parola d’ordine evolversi Voto 5

Saul Nanni

Il giovane attore, con smoking d’ordinanza, è fin troppo ordinario. Rischia l’anonimato. Lo sguardo, però, è quello giusto, e ha convinto anche Deva Cassel Voto 7

Thomas Raggi

All’estremo opposto di Saul Nanni troviamo Thomas Raggi. Abito fantasia carta da parati, look fotemente anni 70, posa spavalda: dovendo combattere, anche in casa, con i super belli, il chitarrista dei Maneskin ha puntato da sempre sull’eccentricità, e ha vinto Voto 8

Bebe Vio

Pantaloni neri, camicia bianca e un bel chiodo rosso fiammante. Non c’è altro da aggiungere al look di Bebe Vio, perfetta sotto ogni suo aspetto.

Voto 9

