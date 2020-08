MA COME TI (S)VESTI? – CHIAPPE, MUTANDINE, SENI E COSENI: GALLERY DEFINITIVA E SENZA CENSURE SUGLI ABITI (SI FA PER DIRE) PIÙ SCANDALOSI SFOGGIATI DALLE STAR – LE TETTE DI RIHANNA, IL MITICO VESTITO VERSACE INDOSSATO DA LIZ HURLEY, IL CULO DELLA FERRAGNI ‘ISPIRATO’ DA BEYONCÈ, EMILY RATAJKOWSKI E I CAPEZZOLI DI KENDALL JENNER…

Antonella Catena per www.amica.it

kylie jenner in abito julien macdonald

KYLIE JENNER

Orange is the new naked? Sembrerebbe visto l'abitino con cui Kylie Jenner è uscita a cena, a Los Angeles, dopo l'ovvio selfie di rito...

La sorellina di casa Kardashian/jenner dimostra che lo scandalo è davvero un affare di famiglia... a partire dal guardaroba.

È proprio il caso di dire celebrity senza vergogna. L'abito in questione, costa 16

.917 dollari ed è firmato Julien Macdonald, nome che in questa gallery di scandalous dress ricorre con una certa frequenza...

kim kardashian agli annual hollywood beauty awards abito thierry mugler

KIM KARDASHIAN

Quando si dice lasciare poco all'immaginazione... E chi se non lei, Kim Kardashian la più "inflazionata" in questa gallery dedicata agli abiti che hanno dato scandalo, come/quando/perché. Qui KK è in Thierry Mugler, alta moda vintage del 1998. Si è presentata così ai quinti Annual Hollywood Beauty Awards, a Los Angeles.

ANJA RUBIK

anja rubik in saint laurent a cannes 2019

Lei può... Anja Rubik, professione super model e regina del red carpet del Festival di Cannes 2019... Elegantissima e scandalosa in Saint Laurent by Anthony Vaccarello, gioielli Boucheron e... nient'altro. Perfetta per questa gallery che mixa fashion e scandalous dress...

Il look di Anja è (anche) pura citazione cinematografica da Il portiere di notte di Liliana Cavani, con lo smoking SL al posto delle bretelle? Del resto Charlotte Rampling, protagonista di quel film, è stata una delle muse di Yves Saint Laurent, scolpita nella memoria di tutti anche grazie agli scatti di Helmut Newton... Ma c'è anche un tocco di Catherine Deneuve..

bella hadid cannes 2016

BELLA HADID

Quest'anno, sul red carpet di Cannes 2019, Bella Hadid è (quasi) casta...

Qui invece è nel 2016, per la serie come rubare la scena a sorelle e best friends: comparve così, in red sexy dress by Alexandre Vauthier Couture, sul red carpet, cancellando dalla memoria di tutti Gigi (Hadid, sorella) e Kendall Jenner (amica). Alla fine, anche grazie a questa apparizione, fu stata votata top model dell'anno.

kim kardashian tutta bagnata met gala 2019

KIM KARDASHIAN BIS

Effetto bagnato sul red carpet del Met Gala 2019. Il tema era Camp: Notes on Fashion. Tutto quello che (nello spirito) è stravaganza, eccesso, spettacolarità.

E lei Kim Kardashian l'ha interpretato così, complice Mugler, suo fashion love del momento... (Colore) carne su carne...

jennifer lopez in abito valentino

JENNIFER LOPEZ

C'era una volta la cappa della collezione Valentino Haute Couture A/I 2018/19... C'è oggi Jennifer Lopez, che quella cappa l'ha trasformata in un abito: sotto il vestito Valentino niente... Il look è per un servizio fotografico. Pierpaolo Piccioli, Direttore creativo della Maison, non solo ha approvato, ma ha pure condiviso sui social...

emily ratajkowski in micheal kors

Emily Ratajkowski

Altra sicurezza e presenza ritornante in questa gallery di abiti scandalosissimi... Emily Ratajkowski in Michael Kors è una Mata Hari rivisitata e ancora più nude dell'originale... Ma lei è così. Si mostra e si dona tutta... Sempre.

Lady Gaga al Met Gala 2019

Per la serie, restare in mutande (di Brandon Maxwell) al Met Gala 2019: solo Lady Gaga.

lady gaga al met gala 2019

Beyonce al Met Gala 2015

Davvero senza vergogna! Beyoncé in Givenchy by Riccardo Tisci al Met Gala 2015: l'ispirazione era la Cina...

beyonce' in givenchy al met gala 2015 1

IL LATO B DI CHIARA FERRAGNI

chiara ferragni con vestito trasparente

Chiara Ferragni, la mamma più social d'Italia: più scandalous di così...

Dubbio: che si sia isparata a Beyoncé? Non solo a lei... Guarda più avanti in questa gallery...

KENDALL JENNER TRASPARENTE

kendall jenner mostra tutto ai british fashion awards abito by julien macdonald

Per la serie, orgogliosa della propria biancheria intima... Kendall Jenner ai British Fashion Awards 2018 ha mostrato davvero tutto...

L'abito è dello stilista inglese Julien Macdonald, le mutandine non si sa...

L’ABITO VERSACE DI LIZ HURLEY

Black, gold e spille da balia. Soprattutto un corpo mozzafiato, ieri e oggi... A sinistra Liz Hurley 25 anni fa. A destra oggi, a 53 anni. L'abito è lo stesso, rivisitato per un servizio di Harper's Bazaar. Il mitico Versace che lei, attricetta semi-sconosciuta, decise causalmente di indossare per andare alla premiere del film del fidanzato Hugh Grant, 'Quattro matrimoni e un funerale'.

liz hurley e l'abito versace

Grazie anche a quel vestito, l'attricetta divenne una star ad altezza di boy-friend... Ha raccontato l'attrice, tornando indietro a quella sera: «All'epoca non avevo il minino senso della moda. Ma avevo disperatamente bisogno di un abito per la serata.

Andai in un'agenzia di PR e lì presero a caso un abito in una busta di plastica bianca. Lo aprii quando arrivai a casa e mi misi a lottare davanti allo specchio con Hugh.

Non era neanche a figura intera ed era l'unico nel nostro appartamento con una sola camera da letto. All'epoca era tutto così poco glamour rispetto a oggi».

hugh grant e liz hurley 10

Donatella Versace, che ha "aggiornato" il vestito ha spiegato: «Gianni ha realizzato quel vestito pensando a una donna sicura di se stessa, che non ha paura di infrangere le regole. Esattamente come Liz che incarna perfettamente questa idea di donna». Ieri e oggi, appunto.

L’OMBRA DEL CAPEZZOLO DI KIM KARDASHIAN

l'ombra del capezzolo di kim kardashian all'amfar gala di new york

Giusto lei... Strategica anche la posizione dei capelli. Appena un po' laterale rispetto alla scollatura e all'ombra del capezzolo. Che è quello di Kim Kardashian, all'amfAR Gala di New York. Inflazionata (quasi) in questa gallery dedicata ai vestiti più scandalosi di sempre. Celeb senza vergogna, appunto! Da questa Kim a Jennifer Lopez, da Beyoncé a Madonna (epoca d'oro) e Chiara Ferragni..

kendall jenner sotto il vestito niente after party di vanity fair

KENDALL SOTTO IL VESTITO NON HA NIENTE

Più cleeb senza vergogna di così! Kendall Jenner all'after party di Vanity Fair 2019 (after Oscar 2019) in un Rami Kadi che lascia poco alla nostra immaginazione, ma che l'ha tenuta impegnata tutta la sera a tenere sotto controllo la strategicamente in eterno movimento. Sotto il suo Rami Kadi, Kendall Jenner non ha davvero niente.

heidi klum e tom kaulitz ai golden globe 2019

HEIDI KLUM AI GOLDEN GLOBE 2019

Heidi Klum ai Golden Globe 2019, si è presentata così.

Nell'ordine: nuovo fidanzato (Tom Kaulitz: 16 anni meno di lei), nuovo anello di fidanzamento (notare posizione strategica della mano) e vestito che le bastava respirare..

KENDALL JENNER SENZA REGGISENO

Kendall Jenner, la top model più ricca del 2017.

Forse su consiglio della collega/rivale/amica Bella Hadid (vedi foto più avanti) quando si è trattato di fare le valige per il Festival di Cannes 2018 si è rivolta allo stilista Alexandre Vauthier.

kendall jenner cannes 2018

Risultato? La corona di star più naked sul red carpet non gliela ha tolta nessun'altra...

EMMANUELLE SEIGNER

Roman Polanski e la moglie Emmanuelle Seigner ci hanno abituato agli scandali... Qui sono nel 2013, sempre sulla Croisette...

roman polanski e matiheu amalric studiano la forza di gravita' con emmanuelle seigner

Marito e partner di set non hanno occhi che per lei: e non solo loro...

A Cannes, nel 2013 appunto, sul red carpet del bellissimo "Venere in pelliccia", l'abito di Emmanuelle Seigner lotta contro la forza di gravità: Roman Polanski (il marito) e Mathieu Amalric studiano il fenomeno...

KATE E NAOMI

kate moss e naomi campbell party di elite models 1993

1993, party di Elite Models. Una è già Naomi Cambpell "la pantera nera", l'altra è una timidissima ragazzina che sta per fare la rivoluzione nel campo della moda. Kate Moss, un po' Lolita e un po' teen acqua e sapone, sembra non avere alcuna consapevolezza del suo body power.

Ma l'abito è trasparentissimo e lei lo indossa senza reggiseno e con un paio di slip neri e basta. La moda di rendere visibile l'underwear nasce da questa foto: altro che spalline del reggiseno a vista di Sex & the City...

rose mcgowan nuda agli mtv music awards 1998

ROSE MCGOWAN AGLI MTV MUSIC AWARDS 1998

1998, Los Angeles: Rose McGowan (la donna che ha scatenato lo scandalo Harvey Weinstein) merita un "fronte/retro" per quest'abito indossato agli MTV Music Awards. Abito super trasparente (davanti) e inesistente (dietro) abbinato all'allora marito Marilyn Manson: più scandalo di così...

kendall jenner al met gala 2017

kendall jenner al met gala 2017 1

KENDALL JENNER AL MET GALA

Kendall Jenner al Met Gala 2017, in un abito La Perla che fa vedere (molto) e non vedere (pochissimo) .. e questo è il retro! Sempre di Kendall Jenner, ovviamente

scarlett johansson in rosso valentino ai golden globe 2006

SCARLETT JOHANSSON 2006

In red Valentino, sul red carpet dei Golden Globes 2006, Scarlett Johansson fece andare in til l'intervistatiore. Che le chiese come il suo seno riuscisse a stare così bene "in piedi"

rihanna praticamente nuda ai cfda 2014

RIHANNA NUDA AI CFDA 2014

I CFDA sono gli Oscar della moda. Rihanna nel 2014 si è presentata così, per ritirare il premio di star meglio vestita dell'anno.

Lo stilista è Adam Selman che fece risplendere il corpo della star con oltre 230.000 cristalli per aumentare l'effetto trasparenza. Rihanna decise di indossare il tanga, ma niente reggiseno.

jennifer lopez billboard latin music awards 2017

JLO NUDA ALLA META

JLo, leonessa forever. Feroce e davvero "nuda alla meta", o quasi, si è presentata così sul red carpet dei Billboard Latin Music Awards 2017. L'abito è di Julien Macdonald...

BELLA HADID FRONTE RETRO

indovinate di chi sono queste chiappe

Indovinate chi è? Sempre lei, Bella Hadid: la top model più ricca (perché richiesta) in circolazione si è presentata così (retro, nella foto precedente, e fronte in questa) al Met Gala 2017: la tuta a rete è by Alexander Wang

oops bella hadid fa vedere la murandina al festival di cannes 2017

LA MUTANDA DI BELLA HADID

Oops! Bella Hadid, la social super top model, sul primo red carpet del Festival di Cannes 2017 ha avuto una di quelle che gli inglesi definiscono "wardrobe malfunction". Spacco aperto e slip in vista... L'abito per la cronaca è di Alexandre Vauthier....

cindy crawford e richard gere

CINDY CRAWFORD E RICHARD GERE

1991: lui è il super divo Richard Gere, lei la top model Cindy Crawford. Si amano, ma non hanno ancora fatto neppure un red carpet in coppia. Questo è il primo, quello della Oscar Night. Lei si presenta con un Versace dalla scollatura abissale, di un rosso da diavolessa scesa sulla terra.

gwyneth paltrow side nude

GWYNETH PALTROW SUL RED CARPET DI IRON MAN 3

Nel 2013, sul red carpet di Iron Man 3, Gwyneth Paltrow si presenta con questo abito di Antonio Berardi: "Mi piaceva il mood Anni 70, mi preoccupava il fatto che non dovessi indossare biancheria intima... Alla fine decisi di fregarmene".

kate middleton nel 2002 a una sfilata di beneficenza dell'universita'

KATE MIDDLETON NEL 2002

2002, Kate Middleton è ancora solo una studentessa dell'università St Andrews quando partecipa a una sfilata di beneficenza indassando quest'abito di Charlotte Todd. Leggenda vuole che tra il pubblico ci fosse William d'Inghilterra che a Kate non farà mai più indossaare un abito simile... "Disegnai quell'abito con un'unica idea in testa: lo può indossare solo chi vuole sedurre il suo uomo", ha detto la stilista anni dop

giulia salemi a venezia

GIULIA SALEMI SENZA MUTANDE

Scandalo Venezia style... Al Festival di Venezia 2017 si è visto poco sesso (sullo schermo) e poco scandalo (sul red carpet). Nel 2016, invece, Giulia Salemi e la collega Dayane Mello (in fucsia), avevano indossato questa creazione dello stilista Matteo Evandro Manzini... Post scandalo, la spiegazione: "Indossavo una mutandina creata apposta in mezzo al vestino"...

giulia salemi a venezia

KATY PERRY

katy perry con la giarrettiera della nonna met gala 2017

Anche Katy Perry non scherza! All'after-party del Met Gala 2017 si è presentata così: in pratica con solo la giarrrettiera della nonna. Il segreto è non metterci niente sopra. Look di Ulyana Sergeenko Couture

JENNIFER LAWRENCE NUDA AL GELO

jennifer lawrence nuda al gelo a londra

Scandalo o femminismo post contemporaneo? Jennifer Lawrence si è presentata così a Londra, al photocall di 'Red Sparrow': in Versace naked, a 0 zero (e forse meno, stando i cappottoni dei colleghi maschi). Il web si è scatenato: JLaw nuda al gelo perché è una donna?

La risposta di Jennifer è stata immediata, su Facebook: 'La polemica è ridicola. L'abito è bellissimo e sono stata fuori 5 minuti.

È così bello che lo indosserei sotto la neve. È una polemica strumentale, non è femminismo questo: accanirsi su simili minuzie, come quello che indosso o non indosso, serve solo per distrarre dalle questioni importanti". Brava jennifer! Il corpo è suo e lo veste/raffredda lei...

il capezzolo di monica bellucci (lo vedete?)

IL CAPEZZOLO DI MONICA BELLUCCI

Lo scandalo (il primo scandalo) di Cannes 2017? La super madrina Monica Bellucci mostra tutta se stessa, capezzolo destro compreso, durante la cerimonia di apertura, complice il tulle trasparentissimo dell'abito Dior. Un trionfo!!!!

MARILYN MONROE

marylin monroe e l'abito avorio

Marilyn Monroe, la notte del 15 settembre 1954 blocca il traffico di New York con questo abito, mentre sta girando "Quando la moglie è in vacanza" di Billy Wilder. I fotografi (centinaia) accorsi sul set le fanno fare e rifare la scena e il costume di William Travilla, suo costumista di fiducia, entra nella leggenda. L'abito da cocktail color avorio ha fatto parte della collezione di Debbie Reynolds fino al 2011, quando è stato venduto a un'asta: prezzo di partenza, 2 milioni di dollari

VENUS WILLIAMS

venus williams in tutina di pizzo

Venus Williams, 2010. Pensate cosa deve essere passato nella testa della sua rivale Patty Schnider, quando si vide arrivare incontro, all'altro lato della rete, la tutina in pizzo nero che vedete nella foto... Venus l'ha dichiarato subito: "Volevo far colpo, attirare l'attenzione, far capire a Patty che non avrebbe avuto scampo". Al pizzo nero aggiunse anche un paio di slip da uomo aderentissimi

CHER MET GALA 1974

Cher nel suo, famossimo, vestito trasparente. Qui lo indossa nel 1974 per un gala al Metropolitan Museum di New York: un anno dopo, Time Magazine glielo farà ritirare fuori dall'armadio per un servizio di copertina.

cher met gala 1974

Un vestito/spettacolo, non a caso firmato dal designer di fiducia (e accompagnatore fisso) della star, Bob Mackie, professione leggendario costumista hollywoodiano. Al Met Gala 2014, Kim Kardashian disse che il suo abito era un omaggio al see-thorugh dress di Cher

SOPHIA LOREN E JAYNE MANSFIELD

sophia loren jayne mansfield nel 1957

1957, Hollywood: scontro tra bombe sexy. Sophia Loren è appena arrivata quando a un party incrocia Jayne Mansfiled, aspirante Marilyn Monroe che molto consapevolmente si presenta così. "Voleva rubarmi la scena", ha dichiarato la Loren molti anni dopo. Cosa dite: missione compiuta?

DIANA SPENCER NEL 1994

diana spencer nel 1994

1994, Londra: Carlo ha appena confessato in tv di aver continuato la relazione con Camilla (ricordate il tampax?) anche durante il matrimonio con Diana. E Diana cosa fa? Sfodera questo vestito, abito che Camilla non potrà mai indossare: un mini dress scollatissimo battezzato subito "l'abito della vendetta". Più che altro uno scandalo a corte...

marilyn monroe in mezzo a bob e john fitzgerald kennedy

MARILYN CON I KENNEDY

1962, after party dopo il concerto al Madison Square Garden di New York. Marilyn Monroe deve andare a una festa di compleanno speciale: quella del suo amante, il Presidente John F. Kennedy, al quale canta un Happy Birthday, Mr President entrato nella storia. Ma alla festa ci sarà anche quello che, dicono, sia il suo secondo amante di famiglia, Robert.

E lei si fa preparare dal suo costumista di fiducia quest'abito/seconda pelle, letteralmente cucitole addosso, che mostra proprio tutto. Parafrasando Brooke Shields, "tra me e lui non c'è nulla" avrebbe potuto dire la Monroe....

lady d con gonna trasparente (e senza intimo?)

1988 cher ritira l'oscar christina aguilera con sciarpa e minigonna ultrainguinale kylie jenner al met gala 2016 kendall jenner senza reggiseno heidi klum multi spacchi emmy 2017 miley cyrus kim in black con kanye alle spalle kate middleton nel 2002 carroll baker nel 1964 cindy crawford richard gere venus williams in tutina di pizzo gwyneth paltrow side nude miley cyrus vma awards 2015 sophia loren jayne mansfield nel 1957 mae west tony braxton grammy 2001 ciara ai billboard awards 2016 giulia salemi senza mutande. pamela anderson a cannes 2015 rita ora al party post oscar 2015 kendall jenner senza reggiseno irina shayk al party post oscar 2015 rita hayworth aka gilda blanca blanco golden globes 2018 kim kardashian svestita da roberto cavalli melody thornton madonna in intimo gaultier a cannes 1991 la scollatura di claudia gerini a venezia 2017 kirk douglas con catherine zeta jones shakira barrera jean harlow bella hadid trasparente prima uscita di diana con carlo diana spencer nel 1994 pippa middleton al matrimonio di kate katy perry con la giarrettiera della nonna met gala 2017 josephine baker tra kitsch e camp kendall jenner al met gala 2016 oops! lamutanda di bella hadid indovinate di chi sono queste chiappe roman polanski e matiheu amalric studiano la forza di gravita' con emmanuelle seigner il culo di kendall jenner marylin monroe e l'abito avorio liz hurley e l'abito versace abito mugler di kim kardashian e l'originale kim kardashian agli annual hollywood beauty awards abito thierry mugler bella hadid cannes 2017 beyonce' in givenchy al met gala 2015 kate hudson ai golden globes 2015 una sirena in roberto cavalli heidi klum e tom kaulitz ai golden globe 2019 bella hadid in tutina a rete al met gala 2017 kendall jenner al met gala 2017 lady gaga al met gala 2019 heidi klum grammy 2018 il capezzolo di monica bellucci (lo vedete?) anja rubik in saint laurent a cannes 2019 l'ombra del capezzolo di kim kardashian all'amfar gala di new york emily ratajkowski nel 2016 a un party del magazine harper's bazaar rihanna praticamente nuda ai cfda 2014 kim kardashian kanye west kendall jenner mostra tutto ai british fashion awards abito by julien macdonald cher met gala 1974 rose mcgowan nuda agli mtv music awards 1998 emily ratajkowski in micheal kors rihanna fa vedere il lato b compleanno di jennifer lopez nel 2017 bella thorne coachella lady gaga nel 2011 al party post cfda fashion awards chiara ferragni con vestito trasparente bella thorne ai critic's choice awards 2016 kate moss e naomi campbell party di elite models 1993 halle berry naacp image awards 2018 carlett johansson in valentino golden globes 2006 halle berry kim kardashian tutta bagnata met gala 2019 jlo nel 2016 nella hadid in alexandre vauthier coutur sul red carpet di cannes 2019 lil kim di viola svestita ai vma 1999 catherine zeta jones golden globes 2018 jennifer lopez in abito valentino grammy awards, 2000 jennifer lopez si presenta cosi' leonie hanne cannes 2019 beyonce' in givenchy al met gala 2015 1 emily ratajkowski in pizzo emily ratajkowski golden globe 2017 marilyn monroe in mezzo a bob e john fitzgerald kennedy dakota johnson alla premiere di cinquanta sfumature di nero jennifer lopez met gala 2015 kylie jenner in abito julien macdonald amber rose vestita solo di fili di metallo emily ratajkowsi vestita solo di gioielli araja h argate in jean paul gaultier jennifer lopez billboard latin music awards 2017 rihanna praticamente nuda ai cfda 2014 jennifer lawrence nuda al gelo a londra kendall jenner sotto il vestito niente after party di vanity fair